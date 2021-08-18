От борщевого набора – к самарскому пармезану: в народную программу партии внесут предложения о создании потребкооперации в Самарской области

На Штабе общественной поддержки партии обсудили перспективы развития бренда "Самарский продукт" и продвижение местных производителей сельхозпродукции, передает пресс-служба реготделения "Единой России"

Стоимость "борщевого набора" в губернии продолжает снижаться — об этом свидетельствует официальная статистика и ценники на прилавках, сообщила руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева.

Депутаты "Единой России" и инициативные общественники продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области. Предложенные партией меры по снижению стоимости основной группы овощей, в которую входят морковь, картофель, свекла, капуста, лук и некоторые сезонные овощи, дали определенный эффект.

"Партия власти никогда не остается в стороне от общечеловеческих и бытовых проблем. Рост цен на основные продукты питания волнует жителей региона — много обращений на эту тему. Ситуация непростая для многодетных семей, пенсионеров, для социально незащищенных групп населения. Сейчас жители региона отмечают значительное снижение цен и увеличение количества торговых мест и ярмарок", — рассказала Юлия Хаджиева, президент группы строительных компаний "Амонд".

По данным Самарастата, "борщевой набор" в регионе продолжает дешеветь. Овощи стремительно теряют в цене по 5-10% за неделю. Но есть и другие данные, которые подтверждают эти цифры. Свой мониторинг провели единороссы и активисты "Молодой Гвардии Единой России". По данным общественного мониторинг в разных районах областной столицы зафиксировано падение цены на свеклу на 37 процентов, наименьшую динамику демонстрирует цена на морковь — пока 5%. Лук и картофель упали в цене более чем на 11%.

С 22 июля по 17 августа проведено 107 рейдов по сетевым магазинам и самарским рынкам, 26 встреч с представителями торговых сетей. Запланировано провести еще более 50 рейдов по мониторингу цен на продукты из "борщевого набора" и 17 встреч с самарскими ритейлерами-сетевиками, рассказал заместитель руководителя регионального Штаба "МГЕР" Антон Родионов. Самарские молодогвардейцы тоже отметили тенденцию уменьшения цен на сельхозпродукцию.

Председатель правления Самарской областной общественной организации поддержки семьи Ольга Голубь поделилась результатами общественного мониторинга цен на отдельные продукты питания на территории Самарской области.

"В борьбе за цены нельзя забывать о качестве продукции, которая попадает на ярмарки и полки торговых сетей", — отметила общественница.

Снижение цен стало результатом совокупности тех решений и действий, которые предложили депутаты от "Единой России", уверена координатор Штаба общественной поддержки Партии Регина Воробьева.

"Динамика и темп набраны хорошие. К концу августа -началу сентября успешно мы реализуем эту задачу совместно с правительством, Минсельхозом и Минпромторгом", — подчеркнула она.

За эти три недели в регионе дополнительно открылось 109 ярмарок на 9 660 торговых мест, рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

Отдельно он остановился на проблемах организации сельскохозяйственных ярмарок и инертности многих товаропроизводителей — фермеров и руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Многие сельхозпроизводители предпочитают иметь дело с перекупщиками товара и часто не хотят "выходить на рынок", считая, что каждый должен заниматься своим делом.

По мнению Алексея Софронова, выходом из подобной ситуации может стать возобновление института потребительской кооперации в сельском хозяйстве региона. Система облпотребкооперации вполне сможет сократить цепочку "потребитель-производитель", уверен он. Представитель минпрома попросил внести это предложение в Народную программу "Единой России".

Российский Минсельхоз уже поддержал инициативы "Единой России" о сельхозкооперации и строительстве распределительных центров для сельхозпроизводителей. Ведомство разработает предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, в первую очередь — для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств, отметил Софронов.

Он рассказал и об уникальных региональных практиках по продвижению местной продукции под товарным знаком "Самарский продукт" и "Сделано в Самаре", которые вполне могут конкурировать с традиционными ярмарками сельхозпродукции.

Региональный бренд "Ярмарка вкусов" как раз представляет собой новый тип малоформатной ярмарочной торговли. Этот симбиоз гастрономического фестиваля и традиционной выставки-ярмарки уже апробирован в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Проведение ярмарки под региональным брендом "Ярмарка вкусов" способствует повышению конкурентоспособности товаров местного производства, росту потребительского спроса и увеличению покупательского трафика, уверен руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка областного Минпрома.

Два года назад "Ярмарка вкусов", посвященная сыру, стала настоящим событием для сыроваров и жителей региона. 15 видов самарского пармезана и другой продукции самарских сыроделов поразили самарцев и гостей областной столицы. подобными праздниками. Гастрофестиваль "Амбар. Еда" пройдет в ближайшие выходные, рассказал Алексей Софронов и пригласил всех желающих присоединиться к ярмарке сельскохозяйственной продукции местных фермеров, которая развернется на площадке фестиваля.

Оперативные меры, предложенные "Единой Россией" по снижению цен на овощи в Самарской области, работают — в этом убедились участники заседания Штаба общественной поддержки партии. Новые торговые места, торговля без посредников и общественный контроль — работа по снижению цен на продукты из "борщевого набора" выявила целый ряд проблем сельхозпроизводителей, торговых сетей и потребительского рынка. И эти задачи необходимо решать в масштабах всей страны, а значит, вносить в народную программу партии.

Напомним, что задачу поддержки региональных товаропроизводителей неоднократно ставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, секретарь Самарского регионального отделения партии. Он уверен, что "есть значительный потенциал для увеличения представительства самарских товаров и необходимо создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе".