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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области убрано более 1 млн гектаров зерновых

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается уборочная кампания. По данным на 18 августа валовой сбор зерна составляет 1,76 млн тонн при средней урожайности 17,4 ц/га. Более 1,1 млн тонн собранного урожая — озимая и яровая пшеница. Также намолочено более 405 тыс. тонн ячменя.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Аграрии региона проводят сбор поздних яровых и овощных культур. На текущую дату собрано более 2,4 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 280 ц/га и более 8,6 тыс. тонн овощей, урожайность которых составляет 250 ц/га.

Ряд сельхозтоваропроизводителей приступили к уборке льна масличного, а хозяйства десяти муниципальных районов начали сев озимых под урожай 2022 года. В настоящее время посеяно 5,8 тыс. га.

"В настоящее время заканчиваем уборку зерновой группы, — рассказал руководитель управления сельского хозяйства муниципального района Кошкинский Евгений Чечамушкин. — Поля постепенно пустеют. Осталось убрать порядка 800 га нута. Сельхозпредприятиями района убрана половина площадей подо льном. Ряд хозяйств приступили к уборке кукурузы на силос".

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