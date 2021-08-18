В Самарской области убрано более 1 млн гектаров зерновых

В Самарской области продолжается уборочная кампания. По данным на 18 августа валовой сбор зерна составляет 1,76 млн тонн при средней урожайности 17,4 ц/га. Более 1,1 млн тонн собранного урожая — озимая и яровая пшеница. Также намолочено более 405 тыс. тонн ячменя.
Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Аграрии региона проводят сбор поздних яровых и овощных культур. На текущую дату собрано более 2,4 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 280 ц/га и более 8,6 тыс. тонн овощей, урожайность которых составляет 250 ц/га.
Ряд сельхозтоваропроизводителей приступили к уборке льна масличного, а хозяйства десяти муниципальных районов начали сев озимых под урожай 2022 года. В настоящее время посеяно 5,8 тыс. га.
"В настоящее время заканчиваем уборку зерновой группы, — рассказал руководитель управления сельского хозяйства муниципального района Кошкинский Евгений Чечамушкин. — Поля постепенно пустеют. Осталось убрать порядка 800 га нута. Сельхозпредприятиями района убрана половина площадей подо льном. Ряд хозяйств приступили к уборке кукурузы на силос".
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?