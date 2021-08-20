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"Единая Россия": Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате

20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования, считают в партии.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Образовательный процесс будет организован с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрен, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

"Наша позиция: 1 сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно", - подчеркнула детский омбудсмен.

В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остается вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть - так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна Кузнецова.

"Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно", - подчеркнула детский омбудсмен.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что о начале учебного процесса в удаленном формате речь не идет.

"Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие - одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - сказал он.

Сергей Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

В Самарской области 1 сентября двери распахнут вновь построенные образовательные учреждения на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары, в микрорайоне Новая Самара в поселке Мехзавод. Также после реконструкции откроется школа в Новокуйбышевске. В этом году школы региона готовятся принять 40 тысяч первоклашек.

"Торжественные линейки будут проводиться для тех, кто пойдет в первые классы, а также тех, кто в следующем году окончит школу. У всех остальных учеников пройдут классные часы", - рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Заболеваемость COVID-19 в регионе все еще держится на высоком уровне, при этом растет число зараженных среди детей и подростков. Поэтому учебные заведения будут работать в очном формате, но с ограничениями. Они действовали и в прошлом учебном году: обязательная термометрия на входе, дезинфекция всех поверхностей, наличие рециркуляторов, санитайзеров и антисептиков, индивидуальных средств защиты. Носить маски будут лишь работники школы и столовой.

Напомним, депутаты от "Единой России" ранее отстояли право студентов самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации студентов - возможность получения образования и проживания в общежитии не зависит от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

В июне на съезде "Единой России" по предложению президента РФ Анна Кузнецова и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.

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