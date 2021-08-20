В Утевке появится паломническо-туристский комплекс иконописца Григория Журавлева

В пятницу, 20 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Нефтегорском районе. Вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном он обсудил с руководством и активными жителями района перспективы создания в Утевке паломническо-туристского комплекса, посвященного жизни и творчеству иконописца Григория Журавлева. Сейчас музейная экспозиция памяти легендарного иконописца представлена в Доме культуры села Утевка.

Знаменитый иконописец родился с атрофированными конечностями в Утевке в 1858 году в крестьянской семье. Вопреки невозможному — а именно так называется выставка работ Григория Журавлева, открывшаяся в Самарском историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина, — он смог получить образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах.

"Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев села Утевки Самарской губернии, безрукий, безногий" — так подписывал свои работы художник.

Сегодня работы мастера, среди которых иконы, картины и настенные росписи в Храме Святой Троицы в Утевке восхищают, а его удивительная судьба — судьба человека, обладающего необычайной силой воли и божественным талантом — вызывает интерес историков и краеведов.

В 2005 г. в регионе открыли туристический маршрут на родину художника. Первая выставка работ иконописца была подготовлена Нефтегорским детским музеем на средства губернского гранта и положила начало развитию музея. Выставку разместили в сельском доме культуры. За 16 лет это место посетили более 80 тысяч человек в возрасте от 8 до 80 лет. Чаще всего сюда приезжают гости из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, муниципальных районов Алексеевский, Богатовский, Борский, Кинельский. Также в музей приезжают жители из других регионов — Оренбургской, Саратовской, Белгородской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, гости из ближнего и дальнего зарубежья — Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Болгарии, Израиля, Перу.

В 2013 г. к 155-летию Журавлева открыли вторую выставку. Сейчас музей занимает два помещения Дома культуры, где представлены экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве Журавлева, а также работы его авторства. Эти выставки, а также будущие проекты планируют объединить в масштабный музейный комплекс, который будет состоять из нескольких зданий, стилизованных под типовые постройки конца ХIХ века. Его собираются возвести возле Храма Святой Троицы в Утевке.

"Мы уже давно мечтаем о том, чтобы построить собственный дом-музей художника. Это будет хорошо организованное культурное пространство, где разместится и музей крестьянского быта под открытым небом, и современное здание, где будут проходить различные конференции", — рассказала научный сотрудник музея Григория Николаевича Журавлева Людмила Чернецова.

Реализация этого проекта будет вестись при поддержке областного правительства, лично губернатора Дмитрия Азарова и депутата Государственной думы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

"В вопросе создания музея очень помогает наш депутат Александр Евсеевич Хинштейн. Он привлекает на проект очень серьёзные федеральные средства. У нас были мечты, теперь они воплощаются в реальность", — отметила Людмила Чернецова.

Дмитрий Азаров попросил работников музея тщательнее продумать концепцию, технические характеристики и наполнение помещений, чтобы не допустить порчи бесценных артефактов. Это должно быть здание, соответствующее всем правилам безопасности.

"Сам выставочный зал может быть стилизован под избу, выглядеть как деревянный дом, но должны быть выполнены все требования пожарной безопасности. Защита коллекции — это главное, о чем мы должны позаботиться", — подчеркнул губернатор.

Экспозиция в Доме культуры посвящена не только творчеству Журавлева, но и работам других известных уроженцев Утевки. Особое внимание — наследию советского и российского писателя, поэта и ученого Александра Станиславовича Малиновского.

"Очень правильно, что здесь хранят память об Александре Станиславовиче. В каждой библиотеке должна быть не только полка, а целый стенд, посвященный ему — члену Союза писателей, вашему земляку", — считает губернатор.

Есть в музее и работы молодых деятелей искусства Самарской области. Например, основателя и руководителям Студии инклюзивного творчества Самары Екатерины Сизовой. Ее студия — первый постоянно действующий проект в Приволжском федеральном округе, объединяющий творческих людей и самостоятельные организации. Театр, танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, театр мод, прикладное творчество и психологическая помощь — вот лишь малый перечень направлений, по которым занимаются "студийцы" — люди с особенностями здоровья.

После дома культуры Дмитрий Азаров, глава Нефтегорского района Александр Баландин и депутат Госдумы Александр Хинштейн побывали на площадке будущего музейного комплекса возле Храма Святой Троицы. Настоятель Храма показал им место, где недавно были обнаружены останки предположительно Григория Николаевича Журавлева. Сейчас останки находятся на экспертизе. А в самом храме продолжается реставрация.

"Самое главное, что мы вместе с жителями определили точки роста. И во многом выявлению мнений людей, их запросов и идей способствует работа депутата Государственной думы Александра Евсеевича Хинштейна, который находится в постоянном контакте с людьми, зачастую выявляет давно забытые исторические факты, которые заслуживают нашего внимания и сохранения памяти. Сегодня мы уже приступили к реставрации Храма в Утевке, обсудили концепцию строительства музея иконописца Григория Журавлева", — резюмировал губернатор.

Александр Хинштейн отметил, что Нефтегорский район активно развивается.

"У района огромные перспективы. На мой взгляд, одна из главных изюминок Нефтегорского района — это туризм, событийный, исторический, культурный. На это сегодня направлены самые серьезные наши усилия. Это и восстановление памяти о Григории Журавлеве, это и создание нового туристическо-просветительского кластера в Бариновке, где в ближайшее время мы будем начинать реставрацию уникальной мельницы 19 века. Я вижу, как район преобразился за три года, но самое главное, что это видят люди", — отметил депутат.