Дмитрий Азаров поздравил нижегородцев с 800-летием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Нижнего Новгорода со значимой датой - 800-летием со дня образования города, передает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Самарской области, это знаменательное событие общенационального масштаба.

Дмитрий Азаров напомнил о вкладе города в сохранение Российского государства на одном из самых переломных этапов его развития, а также подчеркнул значимость Нижнего Новгорода в наше время.

Губернатор пожелал нижегородцам крепкого здоровья и счастья, благополучия и реализации всего намеченного. А 800-летнему городу — стабильности и процветания.