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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил нижегородцев с 800-летием

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Нижнего Новгорода со значимой датой - 800-летием со дня образования города, передает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Самарской области, это знаменательное событие общенационального масштаба.

Дмитрий Азаров напомнил о вкладе города в сохранение Российского государства на одном из самых переломных этапов его развития, а также подчеркнул значимость Нижнего Новгорода в наше время.

Губернатор пожелал нижегородцам крепкого здоровья и счастья, благополучия и реализации всего намеченного. А 800-летнему городу — стабильности и процветания.

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