Дмитрий Азаров поздравил нижегородцев с 800-летием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Нижнего Новгорода со значимой датой - 800-летием со дня образования города, передает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора Самарской области, это знаменательное событие общенационального масштаба.
Дмитрий Азаров напомнил о вкладе города в сохранение Российского государства на одном из самых переломных этапов его развития, а также подчеркнул значимость Нижнего Новгорода в наше время.
Губернатор пожелал нижегородцам крепкого здоровья и счастья, благополучия и реализации всего намеченного. А 800-летнему городу — стабильности и процветания.
Последние комментарии
и правильно
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.