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Пожары Происшествия

Пожар в Бузулукском бору площадью 100 Га тушат более 300 человек и авиация МЧС

БУЗУЛУК. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 августа, по состоянию на 6:00 площадь активного горения в Бузулукском бору составляет 100 Га. Пожарные предпринимают все усилия, чтобы не допустить распространения огня на села Немчанка и Борское. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
По данным чрезвычайной службы, в субботу, 21 августа в 14.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, в результате перехода пожара с села Гвардейцы Борского района произошел пожар на территории национального парка Бузулукский бор. Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия — аномальная жаркая погода  (+ 40 градусов и порывы ветра до 12-15 м/с). Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.
Для защиты данных населённых пунктов, а также оказания содействия в тушении пожаров в национальном парке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники. Тушение лесных пожаров возглавил руководитель национального парка Бузулукский бор.
В целях контроля за обстановкой, в 17.30 в ГУ МЧС России по Самарской области был развернут оперативный штаб, решением главы Борского района силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим "Чрезвычайная ситуация". Для усиления группировки сил к месту пожара были направлены три пожарных поезда, а также авиация.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в субботу самолет Ил-76 МЧС России уже сбросил 42 тонны воды, сегодня работа авиации продолжается, задействован также вертолет Ми-8 из Южного авиационного центра МЧС России (Ростов-на-Дону).
По состоянию на 6:00 22 августа площадь активного горения составляет 100 Га.
"Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно", — отметили в региональном управлении МЧС России.
Пожарно-спасательные подразделения предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на села Немчанка и Борское.

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