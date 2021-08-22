Пожар в Бузулукском бору площадью 100 Га тушат более 300 человек и авиация МЧС

В воскресенье, 22 августа, по состоянию на 6:00 площадь активного горения в Бузулукском бору составляет 100 Га. Пожарные предпринимают все усилия, чтобы не допустить распространения огня на села Немчанка и Борское. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в субботу, 21 августа в 14.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, в результате перехода пожара с села Гвардейцы Борского района произошел пожар на территории национального парка Бузулукский бор. Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия — аномальная жаркая погода (+ 40 градусов и порывы ветра до 12-15 м/с). Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.
Для защиты данных населённых пунктов, а также оказания содействия в тушении пожаров в национальном парке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники. Тушение лесных пожаров возглавил руководитель национального парка Бузулукский бор.
В целях контроля за обстановкой, в 17.30 в ГУ МЧС России по Самарской области был развернут оперативный штаб, решением главы Борского района силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим "Чрезвычайная ситуация". Для усиления группировки сил к месту пожара были направлены три пожарных поезда, а также авиация.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в субботу самолет Ил-76 МЧС России уже сбросил 42 тонны воды, сегодня работа авиации продолжается, задействован также вертолет Ми-8 из Южного авиационного центра МЧС России (Ростов-на-Дону).
По состоянию на 6:00 22 августа площадь активного горения составляет 100 Га.
"Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно", — отметили в региональном управлении МЧС России.
Пожарно-спасательные подразделения предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на села Немчанка и Борское.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся