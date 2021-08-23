"Населенные пункты в ночное время удалось отстоять": Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе

Утром в понедельник, 23 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о текущей ситуации в Борском районе, где 21 августа начался крупный пожар, об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона рассказал, что за ночь ситуация с пожаром в Борском районе не ухудшилась, огонь удалось локализовать.

"Населенные пункты в ночное время удалось отстоять, и это главная новость", - уточнил губернатор.

Правительство Самарской области запросило у МЧС России дополнительную технику для тушения пожара. К 14:00 часам в регион прибывает еще один вертолет Ми-8, во вторник - самолет Бе-200. Кроме того, запрошена дополнительная поддержка у Министерства обороны России. Соответствующие обращения губернатор направил еще вчера.

"Рассчитываем подкрепиться еще двумя самолетами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами. Делаем все для того, чтобы защитить населенные пункты, жизни и здоровье людей", - отметил губернатор.