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Губернатор Власть и политика

"Населенные пункты в ночное время удалось отстоять": Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе

БОРСКОЕ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в понедельник, 23 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о текущей ситуации в Борском районе, где 21 августа начался крупный пожар, об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона рассказал, что за ночь ситуация с пожаром в Борском районе не ухудшилась, огонь удалось локализовать.
"Населенные пункты в ночное время удалось отстоять, и это главная новость", - уточнил губернатор.
Правительство Самарской области запросило у МЧС России дополнительную технику для тушения пожара. К 14:00 часам в регион прибывает еще один вертолет Ми-8, во вторник - самолет Бе-200. Кроме того, запрошена дополнительная поддержка у Министерства обороны России. Соответствующие обращения губернатор направил еще вчера.
"Рассчитываем подкрепиться еще двумя самолетами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами. Делаем все для того, чтобы защитить населенные пункты, жизни и здоровье людей", - отметил губернатор.

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