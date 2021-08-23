Алексей Журавлев: "Национально-патриотические настроения в стране очень высоки"

20 августа в Самаре состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина", депутата Государственной думы Алексея Журавлева, где он вместе с коллегами - общественным деятелем Максимом Шугалеем и Героем России Андреем Богатовым - ответил на вопросы журналистов о программе партии на ближайшие выборы, включающей темы поддержки малого и среднего бизнеса, регулирования деятельности компаний ЖКХ, поддержки сферы здравоохранения и патриотического воспитания молодежи.

В рамках рабочей поездки по России депутат Государственной думы Алексей Журавлев посетил Самару. В этом году он побывал уже более чем в ста городах, где провел встречи с населением. По словам политика, еще ни одно обращение не осталось без ответа, несмотря на то что заявок уже более тысячи. "Мы идем на выборы партией "Родина" не для того, чтобы просто занять какие-то места непонятно зачем. Мы по земле прошли и знаем, что делать. Мы с людьми работаем и никуда не уходим от проблем", - заявил Алексей Журавлев на пресс-конференции, которую вместе с ним провели его коллеги по партии - общественный деятель, социолог Максим Шугалей и Герой России Андрей Богатов.

Они уверены, что только подобными поездками по стране и личными встречами с гражданами можно сформировать представление о социальной и экономической ситуации в России.

Среди первостепенных целей, которые ставят перед собой депутаты партии "Родина", значится поддержка малого и среднего предпринимательства. Алексей Журавлев рассказал о встречах с бизнесменами в Краснодаре, где ему жаловались на беспредел сетевых компаний-монополистов. В Тамбовской области к политикам обратились местные предприятия, возмутившиеся лобби зарубежных некачественных товаров крупными сетевыми магазинами, не позволяющих им честно конкурировать на рынке. Партия собирается решать подобные проблемы четкой регламентацией взаимоотношений предпринимателей и сетевых компаний, обязывающей последних четко выполнять свои обязательства. Чтобы поддержать местные небольшие предприятия в борьбе с крупными торговыми сетями, планируется ввести серию дополнительных льгот для малого и среднего бизнеса. Что касается небольших муниципалитетов, то тут, по мнению политиков, необходим "погектарный" налог, который позволит районным администрациям уйти от постоянных штрафов от надзорных органов и начать распределять бюджет на действительно важные пункты - строительство школ, ремонт дорог и так далее.

Самые частые запросы на решение проблем в крупных городах приходятся на сферу ЖКХ и здравоохранения. Что касается ЖКХ, то партия "Родина" планирует лоббировать законопроект, запрещающий управляющим компаниям выводить деньги за рубеж. Также Алексей Журавлев отметил колоссальный потенциал поволжских городов в направлении туризма, которое, по мнению депутата, развивается не в том темпе, в котором хотелось бы. В пример он привел уничтоженный причал в Саратове, который лишил город туристических возможностей и вывел его из карты привычных круизных маршрутов.

Не обошли вниманием депутаты и темы патриотического воспитания молодежи и экологии. Герой России Андрей Богатов возмущен ситуацией, когда детские патриотические клубы работают лишь за счет инициативы ответственных граждан и когда для детей не создаются необходимые условия. Он уверен, что воспитание молодежи в патриотическом ключе - это важнейшее обязательство государства, которое сейчас выполняется недостаточно ответственно. С ним согласился депутат Максим Шугалей. По словам Алексея Журавлева, Максиму Шугалею в этом году с большим трудом удалось прорваться в список на выборы в парламент в Санкт-Петербурге.

"Мы будем бороться до конца. Но, к сожалению, сегодня, когда на федеральном уровне и ЦИК говорят, что выборы должны быть честными и прозрачными, на местах люди делают по-другому. Им ничего не надо, они настолько вцепились в свою власть, что не дай бог упустить ее кусочек. Идут на все, лишь бы только не допустить на выборы конкурентов. Здесь правила борьбы, к сожалению, устанавливают парламентские партии, а они вводят правила, выгодные только им", - рассказал Алексей Журавлев. Он уверен, что при честных и открытых выборах его партия смогла бы получить достаточное количество голосов, так как национально-патриотические настроения в стране очень высоки.