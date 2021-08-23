Дмитрий Азаров: "Без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения"

О ситуации в Борском районе секретарь Самарского регионального отделения рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регионального Штаба общественной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии "ЕР".

Руководитель федерального Штаба общественной поддержки "Единой России" Александр Карелин встретился в Самаре с партийным активом и членами регионального Штаба общественной поддержки "Единой России".

Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров отметил важность слаженной работы общественников и партийцев, поблагодарил членов Штаба общественной поддержи за работу по сбору предложений в Народную программу.

"Мы неоднократно говорили, что вместе мы можем больше и нам всем многое уже удалось. Поэтому я хочу всех поблагодарить за огромную работу, которую штаб сегодня проводит, формируя поддержку партии, формируя ее своим авторитетом, своими добрыми делами, своими государственными подходами к решению проблем, которые стоят перед регионом, перед отдельными населенными пунктами, с заботой о каждом человеке", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работа штабов общественной поддержки в стране была бы невозможна без таких людей, как Александр Карелин, отметил Дмитрий Игоревич.

"Вы - абсолютно героический человек, который служит безусловным авторитетом для абсолютного большинства жителей нашей страны, граждан России и Самарской области. Вы - человек, который своим примером вдохновляет на подвиги и свершения, на высокое служение Родине мальчишек и девчонок, студентов и молодежь, людей разных поколений и политических предпочтений. В этом у меня нет никаких сомнений", - уверен Азаров.

"Я хочу искренне вас поблагодарить за то, что сегодня вы находитесь здесь, в Самарской области, что творите здесь добрые дела и формируете позитивный подход к здоровому образу жизни", - подчеркнул глава региона, секретарь Самарского реготделения партии, отмечая особую роль Александра Карелина в проведении традиционного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", которая пройдет в губернии 23 и 24 августа. - Благодаря такой заботе чемпиона мы подготовим новые имена, которые принесут славу и Самарской области, и нашей стране".

Губернатор приехал на встречу из Борского района, где продолжается борьба со стихийным лесным пожаром, который пока не удается локализовать.

Дмитрий Азаров напомнил о неблагоприятных погодных условиях и аномальной жаре, которая господствует в регионе более трех месяцев. Он подчеркнул, что главное - сохранить жизнь и имущество людей, отметил героизм простых жителей и активистов. Секретарь реготделения рассказал, что ему поступают предложения от волонтеров и общественных организаций, готовых помочь в ликвидации последствий пожара и оказать помощь жителям Борского района, пострадавшим от разгула стихии.

"Помощь волонтеров, наших кандидатов, однопартийцев будет нелишней. В первую очередь по защите всех населенных пунктов и лесов от огня и, конечно же, в оказании помощи людям, которые попали в сложную ситуацию", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обсудив механизм оказания помощи и возможности добровольцев, Дмитрий Азаров вернулся в Борский район, чтобы провести там личный прием граждан.