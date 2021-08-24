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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Кливленде

КЛИВЛЕНД. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде, пишет championat.com.

В стартовом матче первая сеяная Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Юван — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Касаткина сразится с представительницей США Кэти Макнелли, которая ранее обыграла Анну Данилину из Казахстана.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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