Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Кливленде

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде, пишет championat.com.

В стартовом матче первая сеяная Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Юван — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Касаткина сразится с представительницей США Кэти Макнелли, которая ранее обыграла Анну Данилину из Казахстана.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.