Более 50 тысяч предложений внесли общественники Самарской области в Народную программу "ЕР"

Штаб общественной поддержки "Единой России" создан чуть более двух месяцев назад, но уже стал центром консолидации усилий абсолютно разных общественных организаций, инициативных групп и граждан. В настоящий момент заключено 36 соглашений с крупными областными структурами, с общественными организациями, сообщила руководитель штаба Регина Воробьева.

"Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые не состоят в какой-либо общественной организации. Для нас ключевым моментом стало сделать для них доступной возможность принять участие в его работе штаба и особенно - в формировании Народной программы", - отметила она.

Более 50000 предложений поступило в копилку формирования народной программы от лица Штаба общественной поддержки, но это не просто предложения и идеи. Это отсылка к конкретной адресной помощи жителям региона, подчеркнула руководитель штаба в Самарской области.

Она рассказала, что в штаб обратилась молодая семья, у которых ребенок-колясочник. И семья обозначила проблему, что весь жилой фонд строится без учета потребностей человека "на коляске".

Доступность среды здесь - тема, которая находит отклик во многих больших проектах, в которые вложены немалые средства и ресурсы, считает Воробьева.

Сейчас инвалид-колясочник может максимально удобно добираться до учреждений культуры, здравоохранения, но внутри своей квартиры он может быть все еще ограничен пространством, и это отнюдь не способствует его успешной социализации. Человек с ОВЗ в таком случае не может обслуживать себя самостоятельно, уверена она.

"Пользуясь уже федеральной площадкой штаба, мы вышли в Народную программу с предложением, чтобы 10 процентов жилья в новостройках определять под лиц с ограниченными возможностями здоровья. Через такой запрос мы пришли к системному решению, которое затронет многих людей. Нас поддержали коллеги из штабов других регионов", - поделилась Регина Воробьева.

"Сегодня важны открытые площадки, когда мы получаем главное - обратную связь. Ведь любое предложение в народную программу - это запрос и потребность человека. Поэтому вся народная программа соткана из таки адресных ситуаций, которые люди сами предлагали", - подчеркнула руководитель регионального Штаба общественной поддержки.

За последние три года Самарский регион взял уверенный курс на развитие с учетом интересов человека. И в этом максимальная заслуга главы региона Дмитрий Азарова, считает Региона Воробьева.

"Я уверена, что предложения в народную программу также хорошо лягут в продолжение Стратегии лидерства Самарской области и будут на многие годы определять тот курс развития, который сегодня за защиту и заботу о людях", - считает координатор работы Штаба общественников регионе.



Свои предложения, вошедшие в народную программу от 63 региона, руководителю федерального Штаба общественной поддержки Александру Карелину представили участники молодежных, профсоюзных, ветеранских, волонтерских объединений.

Напомним, от Самарской области участие в создании Народной программы приняло более 205 тысяч человек. Онлайн и офлайн было подано более 300 тысяч предложений и инициатив - через специальный сайт народной программы, местные общественные приемные партии и действующих депутатов регионального законодательного собрания. Более 50 тысяч предложений добавлены в программу представителями общественных организаций губернии, входящих в региональный Штаб общественной поддержки.