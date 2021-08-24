16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 50 тысяч предложений внесли общественники Самарской области в Народную программу "ЕР" Александр Карелин: "Единая Россия" всегда была и остается партией, ответственной за принятые на себя обязательства В Самарской области создали центр помощи пострадавшим от пожара в Борском районе Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии "Единой России" Алексей Журавлев: "Национально-патриотические настроения в стране очень высоки"

Партии Власть и политика

Более 50 тысяч предложений внесли общественники Самарской области в Народную программу "ЕР"

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Штаб общественной поддержки "Единой России" создан чуть более двух месяцев назад, но уже стал центром консолидации усилий абсолютно разных общественных организаций, инициативных групп и граждан. В настоящий момент заключено 36 соглашений с крупными областными структурами, с общественными организациями, сообщила руководитель штаба Регина Воробьева.

"Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые не состоят в какой-либо общественной организации. Для нас ключевым моментом стало сделать для них доступной возможность принять участие в его работе штаба и особенно - в формировании Народной программы", - отметила она.

Более 50000 предложений поступило в копилку формирования народной программы от лица Штаба общественной поддержки, но это не просто предложения и идеи. Это отсылка к конкретной адресной помощи жителям региона, подчеркнула руководитель штаба в Самарской области.

Она рассказала, что в штаб обратилась молодая семья, у которых ребенок-колясочник. И семья обозначила проблему, что весь жилой фонд строится без учета потребностей человека "на коляске".
Доступность среды здесь - тема, которая находит отклик во многих больших проектах, в которые вложены немалые средства и ресурсы, считает Воробьева.

Сейчас инвалид-колясочник может максимально удобно добираться до учреждений культуры, здравоохранения, но внутри своей квартиры он может быть все еще ограничен пространством, и это отнюдь не способствует его успешной социализации. Человек с ОВЗ в таком случае не может обслуживать себя самостоятельно, уверена она.

"Пользуясь уже федеральной площадкой штаба, мы вышли в Народную программу с предложением, чтобы 10 процентов жилья в новостройках определять под лиц с ограниченными возможностями здоровья. Через такой запрос мы пришли к системному решению, которое затронет многих людей. Нас поддержали коллеги из штабов других регионов", - поделилась Регина Воробьева.

"Сегодня важны открытые площадки, когда мы получаем главное - обратную связь. Ведь любое предложение в народную программу - это запрос и потребность человека. Поэтому вся народная программа соткана из таки адресных ситуаций, которые люди сами предлагали", - подчеркнула руководитель регионального Штаба общественной поддержки.

За последние три года Самарский регион взял уверенный курс на развитие с учетом интересов человека. И в этом максимальная заслуга главы региона Дмитрий Азарова, считает Региона Воробьева.

"Я уверена, что предложения в народную программу также хорошо лягут в продолжение Стратегии лидерства Самарской области и будут на многие годы определять тот курс развития, который сегодня за защиту и заботу о людях", - считает координатор работы Штаба общественников регионе.

Свои предложения, вошедшие в народную программу от 63 региона, руководителю федерального Штаба общественной поддержки Александру Карелину представили участники молодежных, профсоюзных, ветеранских, волонтерских объединений.

Напомним, от Самарской области участие в создании Народной программы приняло более 205 тысяч человек. Онлайн и офлайн было подано более 300 тысяч предложений и инициатив - через специальный сайт народной программы, местные общественные приемные партии и действующих депутатов регионального законодательного собрания. Более 50 тысяч предложений добавлены в программу представителями общественных организаций губернии, входящих в региональный Штаб общественной поддержки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5