16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Нефтефлот" построит ледокол для "Росморпорта" В Самарской области завершается ремонт участка туристического маршрута в Самарской Луке В Самаре в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали ул. Промышленности Дорогу в Алексеевском районе отремонтирует "Амонд" В 2022 г. в Красноармейском районе отремонтируют дорогу

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские компании потратили вдвое больше денег на рекламу в SMS

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания МТС проанализировала статистику использования сервиса "МТС Маркетолог" компаниями Самарской области. По сравнению с первым полугодием 2020 года количество самарских предпринимателей, активно использующих информационные рассылки и другие digital-инструменты, выросло в полтора раза, причем основной рост спроса пришелся на службы доставки и онлайн-магазины.

По данным МТС, в первые шесть месяцев 2020 года в Самарской области цифровыми рекламными инструментами пользовались в основном предприятия сферы услуг - образовательные и медицинские организации, фитнес-клубы и спортивные студии, а также автосервисы. В 2021 году более чем 50 процентов новых клиентов "МТС Маркетолога" составили интернет-магазины, торгующие одеждой и продуктами, а также службы доставки готовой еды. Средний чек одной рекламной кампании в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 40 процентов, а общие затраты самарского бизнеса на цифровую рекламу увеличились почти в два раза.

Сервис "МТС Маркетолог" работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченных специалистов, все операции могут осуществляться через личный кабинет самим рекламодателем.

"Самарский бизнес все больше уходит в "цифру", причем небольшие компании подчас быстрее понимают все преимущества digital-инструментов и начинают более активно их применять. Основные плюсы "МТС Маркетолога" для малого и среднего бизнеса - высокая эффективность информационных сообщений даже при небольшом бюджете и возможность самостоятельно запускать кампании. В то же время крупный бизнес все чаще находит нашим информационным рассылкам нестандартное применение: так, производственные компании используют этот инструмент для набора персонала и быстрого закрытия большого количества вакансий, а вузы - для привлечения абитуриентов", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5