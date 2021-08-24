Самарские компании потратили вдвое больше денег на рекламу в SMS

Компания МТС проанализировала статистику использования сервиса "МТС Маркетолог" компаниями Самарской области. По сравнению с первым полугодием 2020 года количество самарских предпринимателей, активно использующих информационные рассылки и другие digital-инструменты, выросло в полтора раза, причем основной рост спроса пришелся на службы доставки и онлайн-магазины.

По данным МТС, в первые шесть месяцев 2020 года в Самарской области цифровыми рекламными инструментами пользовались в основном предприятия сферы услуг - образовательные и медицинские организации, фитнес-клубы и спортивные студии, а также автосервисы. В 2021 году более чем 50 процентов новых клиентов "МТС Маркетолога" составили интернет-магазины, торгующие одеждой и продуктами, а также службы доставки готовой еды. Средний чек одной рекламной кампании в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 40 процентов, а общие затраты самарского бизнеса на цифровую рекламу увеличились почти в два раза.

Сервис "МТС Маркетолог" работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченных специалистов, все операции могут осуществляться через личный кабинет самим рекламодателем.

"Самарский бизнес все больше уходит в "цифру", причем небольшие компании подчас быстрее понимают все преимущества digital-инструментов и начинают более активно их применять. Основные плюсы "МТС Маркетолога" для малого и среднего бизнеса - высокая эффективность информационных сообщений даже при небольшом бюджете и возможность самостоятельно запускать кампании. В то же время крупный бизнес все чаще находит нашим информационным рассылкам нестандартное применение: так, производственные компании используют этот инструмент для набора персонала и быстрого закрытия большого количества вакансий, а вузы - для привлечения абитуриентов", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.