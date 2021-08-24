Дмитрий Азаров и Игорь Комаров подвели итоги форума "iВолга-2021"

Во вторник, 24 августа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым и заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андреем Платоновым подвели итоги Молодежного форума ПФО "iВолга".

В этом году форум вновь прошел в формате онлайн. Несмотря на это, организаторам удалось сохранить мощную образовательную программу и неформальное общение между участниками, обеспечить ту синергию идей и смыслов, которой всегда славилась "iВолга".

"Хочется верить, что в следующем году форум вернется на свою традиционную площадку на Мастрюковских озерах. Но в чем я уверен точно — так это в том, что мы возьмем на будущее лучшие практики и технологии этого года. А значит, наш Форум станет еще познавательнее, еще интереснее. Спасибо вам за эту жаркую, насыщенную событиями неделю!", — обратился к участникам форума губернатор Самарской области.

"Каждый из вас за эти пять дней узнал много интересного, познакомился с новыми людьми и получил полезные навыки. Конечно, форум не заканчивается сегодня: будут реализовываться гранты, будет много общих интересных проектов от участников профильных смен. Наш диалог будет продолжаться весь год, и я обязательно встречусь с самыми активными участниками форума во время поездок в регионы Приволжья. - напутствовал участников Форума Игорь Комаров. -Вы — те, кто продолжат развитие нашей страны, нашей экономики, общественной жизни. С вашей энергией, идеями и мечтами Россия пойдет в будущее. Благодаря форуму вы начинаете получать опыт, который нужен в активной профессиональной жизни. Желаю каждому из вас исполнить свою мечту, реализоваться в жизни и в профессии. Вы — лидеры! Это ко многому обязывает".

В этом году на "iВолгу" было отправлено более 26 000 заявок, а 13 471 человек были допущены к основному этапу отбора на участие в нем. По данным на 24 августа, в форуме приняли участие более 4500 резидентов и свыше 55 000 зрителей из 77 регионов России, а количество просмотров образовательного контента превысило 600 000.

За время проведения форума в чатах смен, общефорумном чате и чатах трансляций на образовательной платформе резиденты форума оставили более 350 000 сообщений.

Своими знаниями и опытом с участниками "iВолги" поделились более 350 экспертов в 8 образовательных сменах, блоке на развитие SoftSkills, площадках OpenSpace, культурной и спортивной программах.

Образовательная программа велась по 8 направлениям: "Наука и технологии", "Добролайф", "Место жительства", "Мой бизнес", "Лидеры студенчества", "Лидеры изменений", "Государственная молодежная политика" и "Детская iВолга". Последние две реализуются впервые не только на Форуме, но и во всей Всероссийской форумной кампании.

Это были по-настоящему насыщенные пять дней, во время которых участников ждали уже полюбившиеся форматы — зарядки с олимпийскими чемпионами, встречи с известными личностями, уникальные конкурсы и даже выставка научных достижений молодежи Приволжского федерального округа, которую удалось реализовать в режиме онлайн.

Для резидентов в рамках форума традиционно прошли грантовые конкурсы: конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

Призовой фонд грантового конкурса ПФО составил 4 150 000 рублей и был распределен на три направления: "Выставка научных достижений", "Наука и инновации" и "Бизнес проекты".

Победителями, получившими гранты на реализацию своих проектов стали: Елена Киржацких из Республики Татарстан с проектом "Программно-аппаратный комплекс дистанционного определения повреждений ЛЭП", Екатерина Пантелей из Самарской области с проектом "Автономный над/подводный аппарат", Александр Смыков из Нижнего Новогорода, представивший проект "Энергоэффективная система отопления", Олег Лияскин из Республики Мордовия, презентовавший термоконтейнеры с вакуумной теплоизоляцией, Надежда Исламова из Удмуртской Республики, рассказавшая о технологии повышения выносливости растений с использованием эндофитных симбиотических грибов, Ирина Шмойлова из Самарской области с проектом физической лаборатории в с. Старосемейкино, Роман Рогожкин из Кировской области с разработкой терморасширяющегося материала для вязкоупругого демпфера со смолой в качестве вулканизующего агента, Наргиз Дашдамирова из Республики Башкортостан со Школой Препарирования "ЧелоВЕЧНОСТЬ", Камилла Чувашаева из Республики Башкортостан с исследованием способов восстановления ландшафтов от нефтезагрязнения, Алексей Кумарин из Самарской области с проектом "Курсы по работе с конструктором пикоспутника MiniSat", Анна Афиногентова из Ульяновской области с проектом "MyPill", Линара Хакимова из Республики Башкортостан с идеей фестиваля цифровых инноваций молодежи "INNO.start", Софья Мустафина из Республики Башкортостан, рассказавшая о проекте реконструкции трехмерной модели по изображениям, Милена Климанова из Самарской области с комплексным информационно-аналитическим проектом в области искусственного интеллекта в медицине для врачей и пациентов, повышающим эффективность долгосрочного лечения "TakePill Chat-bot", Инна Плешакова из Республики Марий Эл с проектом Центра звуковых технологий для особенных людей, Ольга Лысенко из Нижегородской области, представившая полезные для здоровья десерты, Антон Дудукин из Самарской области с проектом "ПРОпчел", Алия Мингазова из Респулики Татарстан с проектом современной одежды с татарской идентичностью, Александр Ялкаев из Республики Башкортостан с проектом "Я у мамы инноватор", Максим Калугин из Республики Башкортостан в проектом "Fashion Laboratory "KA! EF".

На протяжении всех дней форума на образовательной платформе ivolgaforum.ru в разделе "Именем науки!" резиденты могли проголосовать за лучшую научную разработку в рамках "Выставки научных достижений". Также разработки оценивали эксперты. В результате Елена Киржацких из Республики Татарстан со своей разработкой "Программно-аппаратного комплекса дистанционного определения повреждений ЛЭП" стала победителем по мнению экспертов. Александр Кудрявцев из Республики Марий Эл со своим проектом "Экзоскелет" стал призером зрительского голосования. Вячеслава Шарапова из Республики Башкортостан с проектом "Митохондриальные транспортные системы" лично поддержал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

По словам Андрея Платонова, на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи конкурсе заявки подало беспрецедентное количество человек: из 354 проектов на очную защиту были допущены 308. По результатам конкурса рекомендовано к присуждению грантовых средств авторам 34 проекта на общую сумму 15,5 млн рублей.

В рамках заключительной дискуссии были подведены итоги индивидуального зачета форума. Самых активных резидентов образовательных смен объявил Дмитрий Азаров.

В смене "Мой Бизнес", где участники прошли полноценный онлайн-курс — от генерации идеи до упаковки проекта и составления плана регистрации бизнеса, победителем рейтинга смены стала Татьяна Прохорова из Ульяновской области.

На смене "Место жительства", где участники повышали свои компетенции в сфере экологии, урбанистики, архитектуры, градостроительства, дизайна, лидером рейтинга смены стал Айрат Ахмалтдинов из Башкортостана.

Победителем рейтинга смены "Лидеры студенчества" стал Евгений Забуга из Нижегородской области.

Настоящую форумную атмосферу воссоздали самые юные участники форума — резиденты детской "iВолги". Самым активным участником образовательного направления стала Ольга Банникова из Новосибирской области.

Рейтинг смены "Наука и технологии" возглавил Евгений Дубровин из республики Мордовия.

А лидером добровольческой смены "Добролайф" стала участница из Самарской области Мария Батракова.

Лидером индивидуального рейтинга в общем зачете среди всех резидентов Форума в 2021 году стала Анна Афиногентова из Ульяновской области.

Регион-победитель в командном рейтинге объявил Игорь Комаров. Победу одержала делегация Самарской области.

Полномочный представитель президента в ПФО поздравил регион с победой, отметив, что очень большое внимание в Самарской области уделяется работе с молодежью.

"Итоги подведены, напутственные слова сказаны. Вне зависимости от сферы деятельности и того, как сложится ваша жизнь, я надеюсь, что "iВолга" останется навсегда с вами. Это новые знакомые, новые впечатления, новые знания, навыки. Конечно, не хватало живого общения. И я надеюсь, что в следующем году многие из вас смогут общаться на традиционной площадке Форума на Мастрюковских озерах Самарской области. Хочу поблагодарить за большую работу по организации Форума команду Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым. Форум состоялся и дал максимальный эффект. Я хочу пожелать всем участникам уверенного и стабильного движения вперед, к поставленной цели. Давайте вместе строить наше будущее", — произнес Игорь Комаров после оглашения имен победителей.

В рамках сессия в формате открытого диалога с резидентами Форума прозвучал вопрос, адресованный Дмитрию Азарову: какими качествами должен обладать представитель власти. Задал вопрос Егор Гордиенко, участник смены "Лидеры изменений".

Губернатор отметил, что определяющим критерием для человека, который выбирает для себя путь на муниципальной, государственной службе является готовность служить людям и родной стране.

"Не случайно государственная служба называется службой, я бы даже сказал, служением, — отметил глава региона. — Конечно, нужны компетенции, нужны знания, и вы активно их получаете, в том числе здесь, благодаря различным сменам нашего Форума. Нужна колоссальная ответственность за людей, которые доверяют тебе. Ответственность за свой двор, улицу, поселок, город, страну. Мы все ответственны за то, какой будет наша страна, за то, какой она является сегодня".

Губернатор пригласил иволжан принять участие в конкурсе по формированию молодежного правительства Самарской области.

Также прозвучали вопросы о развитии Тольятти, сельских территорий, популяризации молодежного предпринимательства.