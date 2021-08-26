RSM 161 и Т500 – линейка двухбарабанных комбайнов Ростсельмаш

RSM 161 — энергонасыщенный и надёжный зерноуборочный комбайн седьмого класса производства Ростсельмаш. С недавних пор линейку двухбарабанных машин производителя пополнила новая модель — Т500 — комбайн шестого класса, который обладает всеми преимуществами, присущими старшей модели.

Более пяти лет на территории Самарской области работают комбайны RSM 161. Эта высокоэффективная агромашина применяется для уборки всех традиционных зерновых культур — колосовых, масличных, бобовых, пропашных и крупяных. Комбайн обрабатывает за сезон до 2000 га. Производительность — до 45 тонн в час.

Комбайн RSM 161 — это 2-барабанная 6-клавишная машина, особенно эффективная в условиях высокой влажности в совокупности со средней и высокой урожайностью и высокими требованиями к качеству соломы.

На RSM 161 установлен экономичный 6-цилиндровый двигатель мощностью 360 л. с. Он обладает запасом крутящего момента до 25%, что позволяет экономить топливо.

Благодаря 6-клавишному соломотрясу (площадь 6,1 кв. м.) и автономному домолачивающему устройству уборка урожая происходит с почти нулевыми потерями. А специально подобранная амплитуда колебания клавиш обеспечивает максимальное разделение зерна из вороха.

На RSM 161 реализована прогрессивная система обмолота Tetra Processor. Молотильный барабан большого диаметра даёт ощутимое преимущество при работе на сложных агрофонах, обеспечивает плавную и протяженную траекторию движения вороха, стабильность и экономичность процесса, минимизацию порчи зерна и соломы.

Александр Кишков, директор ООО "Спектр":

— Сейчас у нас 4 000 га земли. Всю площадь мы обрабатываем комбайнами, приобретёнными у компании Ростсельмаш: ACROS 580, RSM 161 и два ACROS 585. У RSM 161 отличный решетный стан. Он очень чисто отрабатывает зерно, скорость уборки — высокая. Техника Ростсельмаш хорошо зарекомендовала себя в поле — она без проблем работает в неблагоприятных погодных условиях и на сложных участках. Очень хорошая агромашина — комфортная кабина, комфортное управление, все удобно.

Двухкаскадная система OptiFlow занимается очистной функцией вороха за счет воздушного потока с высоким перепадом и решеткой пальцевого типа, установленной на подготовительный участок для облегчения очистки. Как результат — высокое качество бункерного зерна и никакой доочистки.

Комбайн RSM 161 оснащён комфортной кабиной Luxury Cab. Значительно расширены настройки рабочего места под индивидуальные особенности механизатора, которые помогают работать с меньшим напряжением и усталостью. Информационно-голосовая система Adviser III непрерывно следит за процессом обмолота и работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.

Вместительный бункер объёмом 10,5 тыс. л с улучшенной системой выгрузки и возможностью направлять поток в машины с высотой бортов более 5 м. Высокая скорость разгрузки позволяет полностью опустошать полный объем за 2 минуты.

Дмитрий Синицин, главный инженер ООО "Племенной завод "Дружба":

— У нас 16 000 га земли, на 13-ти из них мы выращиваем горох, овес, яровую и озимую пшеницу, яровой ячмень, подсолнечник, кукурузу и люцерну. В 2020 году обновили свой парк техники двумя комбайнами — RSM 161 и в этом году закупили два комбайна TORUM 785.

Чтобы получать хороший урожай, нужна мощная и надежная техника. Комбайн RSM 161 показал себя только с положительной стороны — любая урожайность для него не препятствие. Место механизатора комфортное — кондиционеры, просторная кабина, очень хороший обзор.

С Ростсельмаш мы работаем давно. Планируем сотрудничать и дальше.

На сегодняшний день Ростсельмаш расширил модельный ряд линейки 2-барабанных комбайнов новой агромашиной — Т500. Мощность двигателя составляет 360 л. с., а его производительность до 30 тонн/час. Эта сельхозтехника обрабатывает за сезон свыше 1300 га, дорожный просвет увеличен до 500 мм, а значит, работа на холмистом рельефе будет более простой. Новая машина будет полезна хозяйствам, которые вынуждены убирать урожай в короткие сроки из-за агроклиматических условий территорий. Совершенно новая модель производителя уже успела завоевать интерес фермеров разных регионов, так как показывает очень высокую производительность, маневренность и сопровождается повышенным комфортом в кабине.