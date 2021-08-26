Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре

В четверг, 26 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт Российской креативной неделе в Москве, открыв стратегическую сессию комиссии Госсовета по направлению "Культура", председателем которой он является.

"Человек не может чувствовать себя счастливым без самореализации, без признания, без открытия мира через творчество других людей, — отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание комиссии. — Огромное количество талантливых, креативных людей в нашей стране заслуживают и внимания, и поддержки. Потому что они могут действительно подарить счастье другим".

Именно счастливая и долгая жизнь человека в нашей стране, подчеркнул Дмитрий Азаров, является конечной целью реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы за период ее работы. В частности, комиссия проанализировала подходы по созданию креативных кластеров, имеющиеся сегодня в различных регионах, а также необходимые меры поддержки. Стало понятно, что в различных областях этим вопросом занимаются разные органы власти: где-то это министерство культуры, где-то — органы власти, которые отвечают за развитие предпринимательства, как, например, в Москве и Самарской области.

Губернатор рассказал об опыте Самарской области, где креативные предприниматели имеют возможность воспользоваться мерами поддержки для самозанятых, представителей малого бизнеса. Для информирования обо всех возможных мерах и помощи в оформлении необходимых заявок и документов в регионе работает центр "Мой бизнес".

Но, безусловно, креативные индустрии — это гораздо больше, чем бизнес. Для поддержки таких кластеров регионы создают специальные управляющие компании, некоммерческие организации, специальные фонды.

Участники сессии отметили, что успешно завершилась приемная кампания Президентского фонда культурных инициатив. О старте ее было объявлено на прошлом заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которое прошло в Самаре в рамках фестиваля "ВолгаФест". Уже в этом году за счет грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. На эти цели распределят 3,5 миллиарда рублей. От Самарской области на конкурс было направлено 150 заявок. Всего же было подано 12 тысяч проектов, которые сейчас оценивают более 450 экспертов.

Как отметил Дмитрий Азаров, это является еще одним подтверждением того, что в каждом регионе есть огромное количество талантливых людей. Именно поэтому так важно думать о развитии и поддержке креативных индустрий. Ведь если креативные идеи не получают поддержки на родине, их авторы часто уезжают за рубеж и реализуют свои идеи там.

"Мы, с точки зрения работы власти, просто обязаны создать условия для того, чтобы креативные индустрии развивались, чтобы люди могли и самореализовываться и дарить счастье другим, — подчеркнул Губернатор. — Я уверен, что сегодняшняя дискуссия и принятие целого ряда решений на федеральном уровне даст новый импульс развития этому вопросу".

Основной сложностью поиска общих подходов для развития креативных индустрий начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал слишком большой разброс в направлениях их деятельности. Так, под это определение попадают производители мультфильмов, фэшн-дизайнеры, архитекторы, создатели медиа-контента. Но есть и общие признаки, которые позволяют их всех объединять на площадке Русской креативной недели, создавать условия для развития и снимать барьеры, которые мешают развиваться.

Руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры России Светлана Максимченко предложила после утверждения концепция развития креативных индустрий создать межведомственную рабочую группу, выразив уверенность, что такое межведомственное взаимодействие станет залогом успеха для достижения конкретных результатов. Также Светлана Максимченко подчеркнула необходимость выработки системных механизмов поддержки, системных подходов, включающих и подготовку кадров, и подготовку инфраструктуры для развития творческой и предпринимательской деятельности, и финансовые меры поддержки, и специальные налоговые режимы.

"Сегодня происходит процесс организации, формирования общественного понимания, что такое креативная индустрия. И эти процессы происходят по всему миру. Мы действительно сегодня сталкиваемся с тем, что у человека все больше и больше времени творить, потому что есть возможность удовлетворить свои потребности первого уровня. Безусловно, развитие креативных индустрий дает возможность человеку самореализоваться, обеспечить своих родных и близких, дарить свое искусство, радость, счастье другим людям", — отметил Губернатор, выразив при этом уверенность, что поддержка этого направления будет укрепляться. Ведь без развития культуры невозможно увеличить индекс счастья.

Креативные индустрии — это ежегодно растущийво всем мире, в среднем на 8%, сектор экономики. По оценке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", доля креативных кластеров в валовом региональном продукте Самарской области составляет около 4%. Это хороший задел по созданию в регионе новой индустрии, производящей интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. Бывшие промышленные территории смогут преобразовываться в кластеры при поддержке государства и бизнеса.

Пристальное внимание областного Правительства и лично губернатора к вопросам культуры и поиску новых возможностей для развития творческого потенциала жителей дает ощутимые результаты. Сегодня представители Самарской области не просто слушатели федеральных сессий, посвященных развитию культурно-креативного кластера, но также активные участники, эксперты. Серьезным импульсом к развитию культурно-креативного кластера Самарской области служат масштабные федеральные и международные проекты, которые проводятся на территории губернии. Так, с 23 по 26 августа в областной столице проходит "Слет институций современного искусства", организованный Музеем современного искусства "Гараж" при поддержке Самарской области. Это событие, которого очень ждали музейщики, эксперты и представителей независимых галерей России и СНГ, и то, что мероприятие вышло за пределы столичного региона — свидетельство глобальной тенденции на децентрализацию и формирование собственной культурной повестки каждого отдельного региона. И Самарская область имеет все слагаемые для ее формирования.

Одним из таких крупных, культурных событий прошедшего лета стал фестиваль "ВолгаФест", ставший уже визитной карточкой региона. Шагает по стране Фестиваль "Том СойерФест", получивший Президентский грант. Совсем скоро уже второй раз стартует арт-проект SamaraGround. Причем в этом году он пройдет уже не только в Самаре, но и в Тольятти.

Сергей Новиков выразил благодарность Дмитрию Азарову за активную работу по формированию предложений по развитию сферы культуры и искусства и поддержке культурных инициатив.

"Я хотел бы поблагодарить Дмитрия Игоревича как руководителя комиссии Госсовета, отвечающей за разработку предложений в сфере культуры и искусства. Год назад мы, создавая первую креативную неделю, не могли представить, что рабочая группа Госсовета здесь будет у нас заседать. Но идея овладела массами, и креативная неделя началась со встречи рабочей группы Госсовета. И это очень важный сигнал сообществу. Это говорит о том, что креативная жизнь не только в Москве должна развиваться, но и в регионах", — подвел итоги стратегической сессии Сергей Новиков.