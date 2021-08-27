В Самарской области прошла августовская конференция работников образования

В Самарской области 27 августа состоялась августовская конференция работников образования. Губернатор Дмитрий Азаров, председатель Губернской думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян, педагогическая и родительская общественность обсудили проблемные вопросы отрасли и основные векторы ее развития.

Открывая конференцию, в которой в онлайн-режиме участвовали свыше 50 тыс. педагогов из более чем тысячи образовательных учреждений региона, Дмитрий Азаров поблагодарил весь педагогический состав Самарской области за профессиональную и самоотверженную работу в непростых условиях во время действия ограничительных мер по борьбе с COVID-19.

"Дистанционное образование — это новый вызов, с которым мы справились, перестроившись буквально на ходу. Мы осваивали технологии, совершенствовали наши цифровые знания, чтобы быть доступными для каждого ученика. Хочу также поблагодарить всех педагогов, весь директорский корпус за подготовку школ к новому учебному году. Проведена огромная работа по ремонтам учреждений, по подготовке образовательного процесса, подготовке наших пищеблоков, чтобы все школьники могли получать качественное горячее питание. Искренне вас за это благодарю", — сказал глава региона.

В преддверии начала нового учебного года министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своем видеообращении отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и вакцинации. "Это процедура добровольная, но все работники сферы образования должны думать не только о себе, но и тех, с кем находятся в каждодневном контакте — с коллегами, детьми, их родителями", — сказал Сергей Кравцов.

Дмитрий Азаров отметил, что августовская конференция стала открытой дискуссионной площадкой, на которой не только поднимают проблемные вопросы, озвучивают результаты и планы дальнейшей работы, но и принимают конкретные решения, способствующие улучшению системы образования в регионе.

Так, в 2020 г. Дмитрий Азаров, основываясь на интересах и запросах жителей региона, поручил создать новую общественную организацию — областное родительское собрание. Ее задача — вывести на новый уровень отношения "семья — школа", обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в сфере образования и воспитания детей. "Сердечно благодарю всех членов областного родительского комитета за совместную работу, за помощь и поддержку системы образования, неравнодушное отношение к каждому ребенку. Чувствую, что есть надежные контролеры, и в то же время надежные помощники у меня, у каждого директора школы, у каждого руководителя, который понимает, что общественный контроль, совет крайне важен. Он помогает работать эффективно, достигать тех целей, которые ставит перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: "Вы оказали огромную помощь системе образования. В том числе в решении важнейших задач, поставленных президентом — организации горячего школьного питания. Мы с первого дня взялись за работу и решали эту задачу под общественным родительским контролем. Именно поэтому у нас многое получилось. Уверен, что огромного количества ошибок помогло избежать то, что мы делали это сообща. Главное, чтобы родительский контроль, самый пристальный, самый заинтересованный, осуществлялся в каждой школе. И я очень рад, что мы вместе создали условия, чтобы здесь не было никаких ограничений".

Глава региона попросил родительский комитет продолжить мониторинг организации питания.

Председатель областного родительского комитета Елена Климова отметила, что решение губернатора по созданию этой организации позволило вывести отношения "семья — школа" на новый уровень. "Мы стали лучше понимать друг друга. Мы стали более активны и вместе решаем вопросы наших детей в плане воспитания и образования. Такая система дает положительные результаты", — рассказала она.

Елена Климова спросила главу региона, как будут модернизировать школьные пищеблоки. Ранее прогрмму модернизации выработали при участии родительского собрания. Дмитрий Азаров сообщил, что такие решения уже приняты. "С министром образования и науки региона Виктором Альбертовичем Акопьяном этот вопрос мы проговорили. Средства в областном бюджете предусмотрены, в течение следующего года нужно все сделать. Там, где малейшие проблемы выявлены, где износ оборудования приближается к плановой замене, его надо модернизировать. Нужно с поставленной задачей справиться", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поддержал предложение по реализации в Самарской области проекта "Родительский университет", направленного на помощь родителям в получении нужной информации о воспитании и обучении детей, развитии их талантов и решении проблем, возникающих у школьников в разном возрасте. "Проект важный и нужный как для учителя, так и для родителей. В интересах каждого ребенка, каждого школьника. Предлагаю объединить усилия лучших педагогов клуба "Учитель года" и областного родительского собрания, чтобы мы эффективно справились с этой задачей и реализовали этот проект в нашем регионе", — подчеркнул губернатор.

Одной из ключевых тем августовской конференций стала модернизации материально-технической базы и инфраструктуры системы образования. Эти вопросы 25 августа обсудили на заседании президиума Госсовета по вопросу о задачах субъектов РФ в сфере общего образования, которое провел президент Владимир Путин. "Мы подробно поговорили об образовании в целом и о задачах региона. Темами для обсуждения стали предложения по повышению качества, доступности образования, по подготовке кадров, развитию цифровизации, вопросы безопасности, проведения капитального ремонта в школах. Президент страны рассказал о мерах поддержки по капитальному ремонту учреждений образования из федерального бюджета. Это решение крайне важное и для нас", — сообщил губернатор.

Благодаря реализации нацпроектов, инициированных президентом страны, в Самарской области проходят большие изменения. "Все проекты, которые мы реализуем, сверены с жителями нашего региона. Три года назад, разрабатывая стратегию лидерства Самарской области, мы собрали более 950 тысяч предложений от наших земляков. В этих предложениях звучали наказы людей о строительстве новых школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных и оздоровительных комплексов, детских площадок, благоустройстве дворов, улиц, общественных пространств наших городов и сел, развитие транспортной системы, инженерных коммуникаций, строительстве жилья. Следуя этим наказам, мы реализуем национальные проекты на территории нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.

За последние годы в Самарской области ввели в строй 50 дошкольных образовательных организаций, из которых до конца 2021 г. запланировано открыть 10. Это позволит создать 14 тыс. новых мест для дошкольников. Дополнительные места создаются не только в муниципальных и государственных организациях, но и в частных детских садах, которые получают субсидии из федерального и регионального бюджета. Благодаря этому актуальная очередь в сады в регионе ежегодно сокращается. Ввели в эксплуатацию девять школ на 7950 мест, до конца 2021 г. завершится строительство второго корпуса школы на 5-й просеке в Самаре и реконструкция здания школы в Новокуйбышевске. С 2022 по 2024 г. в регионе планируют построить еще 12 школ. Ежегодно проводится капитальный ремонт зданий образовательных организаций. За счет регионального бюджета школы оснащают новым оборудованием: компьютерными классами, кабинетами технологии, мини-технопарками. "Таких темпов строительства объектов в сфере образования, во всей социальной сфере, у нас прежде не было. Об этом подумать еще 5-10 лет назад было невозможно. За последние три года мы совершили настоящий рывок", — подчеркнул глава региона.

Участники конференции также обсудили вопрос обновления парка школьных автобусов. За три года за счет средств областного и федерального бюджетов приобрели 245 автобусов для школ губернии. До конца года будет получено еще 70 автобусов, итого — 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок. "Это безопасность наших детей, а также доступность образования. Как говорил президент страны, каждый ребенок из любого населенного пункта должен иметь доступ к качественному образованию", — подчеркнул глава региона.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян сообщил, что в федеральном рейтинге развития функциональной грамотности учеников Самарская область заняла второе место среди регионов страны. "Это говорит о качестве образования в Самарской области, его объективная оценка. Конечно, такое достижение должно мотивировать нас к еще более внимательному отношению к этому вопросу. Поднятую планку мы не можем теперь опустить, надо достигать новых высот и результатов — как нам это удается сегодня по многим направлениям развития Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости дополнительных условий для развития творческой деятельности учеников. Дмитрий Азаров предложил в ближайшие годы провести в Самаре всероссийские молодежные Дельфийские игры. Это комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства, проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям. "С директором Дельфийских игр предварительно договорился, что вопрос будем обсуждать. Этому событию предшествует серьезная подготовка, и уже сейчас ее нужно начинать. Игры должны стать настоящим фестивалем для всех жителей Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.

В рамках конференции также обсуждали темы патриотической работы, организации групп продленного дня, внеучебной деятельности детей, проектов наставничества. "Наставничество — это не только помощь в профессиональном росте, но и форма воспитания, формирования здоровой личности. В этой связи большое значение имеет деятельность созданного Совета проректоров по воспитательной работе вузов. При поддержке правительства Самарской области создан Совет старост, который объединяет более 4 тыс. человек. Это действенный орган студенческого самоуправления, который доказал свою эффективность", — сообщил председатель Самарской губернской думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова обратила внимание на важность дальнейшего повышения качества условий работы и жизни педагогов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в сфере образования, как и во всех остальных, должны главенствовать принципы человекоцентричности, о которых неоднократно говорил глава государства. "Наши учителя нуждаются в заботе и поддержке. В каждом ребенке наши педагоги всегда видят талантливого человека, и помогают таланты этого маленького гражданина России раскрыть. Такой же подход должен быть и в жизни самих педагогов. Образование — это абсолютный приоритет. Именно от качества образования зависит будущее нашего региона", — резюмировал глава региона.