На форуме "Армия-2021" под Самарой показали новую военную технику

Около 8 тыс. гостей посетили форум "Армия-2021" в Рощинском, который проходил с 26 по 28 августа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба ЦВО.
Самарцы смогли ознакомиться и сфотографироваться на фоне современной военной техники и примерить новейшую экипировкой российских военнослужащих. На показе было представлено более 50 единиц такой техники. Впервые на выставке были продемонстрированы ЗРС С-400 "Триумф" и медицинский бронеавтомобиль "Линза".
Для посетителей форума военнослужащие миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы в зоне вооруженного конфликта, форсирование водных преград на бронетранспортере БТР-82А и уничтожение условного противника в населенном пункте.
На одном из кластеров был организован мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, его посетили более 300 человек. Все желающие проверили себя на пригодность к службе в Вооруженных Силах.
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