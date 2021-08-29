На форуме "Армия-2021" под Самарой показали новую военную технику

Около 8 тыс. гостей посетили форум "Армия-2021" в Рощинском, который проходил с 26 по 28 августа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщает пресс-служба ЦВО.

Самарцы смогли ознакомиться и сфотографироваться на фоне современной военной техники и примерить новейшую экипировкой российских военнослужащих. На показе было представлено более 50 единиц такой техники. Впервые на выставке были продемонстрированы ЗРС С-400 "Триумф" и медицинский бронеавтомобиль "Линза".

Для посетителей форума военнослужащие миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы в зоне вооруженного конфликта, форсирование водных преград на бронетранспортере БТР-82А и уничтожение условного противника в населенном пункте.

На одном из кластеров был организован мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, его посетили более 300 человек. Все желающие проверили себя на пригодность к службе в Вооруженных Силах.