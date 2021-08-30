16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ремонт ул. Куйбышева завершен на 90% В Самаре на Московском шоссе установили проекционные пешеходные переходы До октября на новой развязке в Тольятти восстановят дорожное полотно На строительство надземного пешеходного перехода на Московском шоссе выделили более 200 млн рублей Самарский "Нефтефлот" построит ледокол для "Росморпорта"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Окончание лета и начало делового сезона видеосервис Wink предлагает встретить пакетом комедий для зрителей всех возрастов и интересов. И как всегда только в Wink появятся новые фильмы и сериалы в искрометной озвучке Дениса Колесникова (Кураж-Бамбей).

Поклонники с нетерпением ждут третий сезон провинциально-пацанского комедийного сериала "Зёма" (18+), действие которого разворачивается в Пензе. В новых эпизодах заметно расширился актерский состав, в том числе за счет звезд российского шоу-бизнеса. Герои сериала немного повзрослели, но по-прежнему попадают в правдивые, жизненные и очень смешные истории. Первые два сезона "Зёмы" получили высшую оценку зрителей Wink (10 баллов), многие из которых жалеют, что эпизоды длятся всего до 20 минут.

Любителям французского кино и ромкомов подготовлен отличный подарок — цифровая премьера фильма "Влюбленный Ван Гог" (16+). Не самый удачливый по началу художник Лео Мадзотти расстается с влюбленной в него Элизой. Спустя десять лет Лео возвращается во Францию в зените славы и с женой-миллионершей, хозяйкой нью-йоркской галереи. И вот накануне персональной выставки он встречает давнюю любовь в компании с… Ван Гогом. Знаменитый живописец сходит с известного автопортрета, чтобы жениться на Элизе. Фантазийная ситуация на самом деле рассказывает о реальных превратностях любви. И пытается найти ответ на вопрос, что все-таки важнее — любовь или искусство?

Еще одна цифровая премьера сентября — комедия "Всё о сексе" (18+). О чем говорят неразлучные и беспечные подружки Морган, Кейси и Сэйдж? Обо всем: о карьере, еде, мечтах, мужчинах и, конечно, о сексе. Фильм можно рассматривать как остроумное художественное пособие для миллениалов по решению сексуальных проблем, хотя бы некоторых из них.

Если "Всё о сексе" представляет американский взгляд на эту тематику, то комедийный мини-сериал "Тиндер-80" (16+) — французский. Ретроистория рассказывает и показывает, каким был прообраз "Тиндера" в начале 1980-х. Трое студентов на окраине Парижа, несмотря на разногласия, пытаются сделать первый в мире сервис обмена эротическими сообщениями на базе инновационной для того времени услуги "Видеотекс". Сериал представляет забавные истории знакомств и обмена эротическим контентом за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.

В эксклюзивном переводе Кураж-Бамбея в сентябре в Wink станет доступен третий сезон британского фэнтези-сериала "Призраки" (16+). Кстати, первые два сезона получили от зрителей видеосервиса очень высокую оценку (9,5 баллов). Молодоженам Элисон и Майку случайно достается в наследство старинный особняк. Пара счастлива появлению просторного жилья, но оказывается, что особняк плотно населен призраками разных эпох. С такими соседями, у каждого из которых свои представления и понимание жизни, точно не придется скучать. Ну и конечно, дополнительный динамизм придает фирменная озвучка и шутки Кураж-Бамбея.

Будут новинки и для самых маленьких зрителей. Только в видеосервисе Wink можно посмотреть мультсериал "Мальчик-пальчик" (0+), в сентябре появится новый сезон в русскоязычном переводе. Маленький герой сериала и его друг Муравей решают большие проблемы и учатся правилам жизни. Вместе они попадают в самые разные приключения и открывают для себя много нового.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5