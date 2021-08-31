Дарья Касаткина с победы начала US Open

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счетом 6:2, 6:1, пишет championat.com.