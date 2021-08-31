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Образование Общество

В ТГУ открылся новый бассейн

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 31 августа открылся новый бассейн. Старт работе спортобъекта дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко, ректор Михаил Криштал, депутаты Государственной и областной думы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете — опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области, — отметил губернатор. — Я уверен, что у университета очень хорошее будущее. Здесь сегодня есть научная школа, есть специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное".

Глава региона подчеркнул, что сегодня ТГУ является ядром инновационных разработок проектирования будущего Тольятти, а его выпускники вносят огромный вклад в развитие региона.

С 2017 г. университет является опорным вузом Самарской области. Кроме того, ТГУ — активный участник научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", разработчик цифровой платформы взаимодействия центров компетенций НОЦ. В "дорожные карты" НОЦ вошло пять проектов вуза: метановый гибрид, биотопливо для транспортных средств, долгосрочное хранение водорода для альтернативной энергетики, персонализированная медицина и электрический транспорт.

"В рамках научно-образовательного центра "Инженерия будущего" мы запланировали сквозные перекрестные образовательные программы всех университетов, которые входят в наш НОЦ, а это шесть регионов — университеты из Сибири, Санкт-Петербурга, из Центрального федерального округа. И конечно, это требует определенной базы. Университет, который де-факто разработал модель управления нашим НОЦем, и в дальнейшем будет вносить свой вклад и в научные разработки, и в качественную подготовку специалистов, и в опережающую модернизацию экономики и промышленности нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Появление бассейна в Тольяттинском государственном университете — важный этап развития инфраструктуры вуза и настоящий подарок для всех жителей Тольятти. Ведь заниматься здесь смогут не только студенты ТГУ, но и горожане.

Глава региона поблагодарил за поддержку в реализации этого проекта Министерство науки и образования РФ — министра Валерия Фалькова и первого заместителя министра Петра Кучеренко, приехавшего на открытие, а также депутатов, инициировавших проект "500 бассейнов", благодаря которому стало возможным строительство спортобъекта в Тольятти.

"Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Новые объекты делают жизнь студентов — ключевых людей в университете — не только комфортнее, но и интереснее, насыщеннее, открывают перед ними новые возможности, — подчеркнул Петр Кучеренко. — Вызывает восхищение слаженная работа нашего министерства, региональных властей, внимание губернатора к этому объекту, внимание депутатов партии "Единая Россия", которые реализуют проект "500 бассейнов". Зримый результат сегодня перед всеми вами. Можно много теоретизировать, можно рисовать воздушные замки, а можно взять и сделать. И сегодня хочу поздравить с этим замечательным объектом и ректора университета, и всех жителей Тольятти".

Бассейн в ТГУ доступен для маломобильных групп населения: здесь имеются специальные поручни, информационные таблички с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковые и световые индикаторы, устройство для спуска в воду.

"По сути, это добротный мини-ФОК. В нем, помимо плавательных дорожек, предусмотрен тренажерный зал. Среди наших студентов и выпускников немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Развитие спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от места обучения или проживания крайне важно для молодежи, — рассказал ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. — Основная идея, которой удалось достичь при проектировании бассейна, — обеспечить соответствие нового объекта концепции "университета, открытого в город", сделать так, чтобы бассейн был доступен, в том числе, жителям ближайших микрорайонов".

"Замечательный бассейн, полностью соответствующий требованиям для плавания людей с ограниченными возможностями здоровья: есть специальная дорожка, подъемники, оборудованные комнаты. У нас много бассейнов, но растет и количество детей, которые хотят научиться плавать. Поэтому открытие такого прекрасного спортивного комплекса порадует жителей города. Здесь смогут оздоравливаться и студенты, и дети с ограниченными возможностями", — отметила тренер по плаванию Галина Сухарева, предложившая на регулярной основе проводить в новом комплексе тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор дал поручение главе Тольятти Николаю Ренцу совместно с Михаилом Кришталом проработать вопрос организации тренировок для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в новом бассейне.

В церемонии открытия спортивного комплекса также принял участие чемпион России и мира, финалист Олимпийских игр по гребле Александр Вязовкин. Он отметил, что появление в его родном городе такого современного спортивного объекта — это радостное событие, и пожелал удачи всем спортсменам, которые будут здесь тренироваться.

Также сегодня Дмитрий Азаров вместе с  Петром Кучеренко осмотрели центр машиностроения ТГУ, где представлены технические разработки студенческой инженерной команды вуза Togliatty Racing Team. Команда разрабатывает болиды, на которых участвует во всероссийских и международных соревнованиях "Формула Студент". В настоящий момент Togliatty Racing Team является лидером в России: она выиграла последние соревнования "Формула Студент Россия" в 2020 году, став единственным в России трехкратным победителем этих соревнований.

После этого губернатор и замминистра науки РФ провели совещание, на котором обсудили перспективы развития вуза. Планами по развитию университета поделился ректор ТГУ, рассказавший о том, что сейчас идет реконструкция механических мастерских, строительство университетского технопарка, готовится проект общежития на 500 мест.

"Мы хотим, чтобы университетский кампус стал интересным, современным местом пребывания студентов и в то же время, чтобы он был открыт для жителей города", — рассказал Михаил Криштал.

Также у руководства вуза есть планы по созданию кампуса цифровых решений в Автозаводском районе. Построить его планируют в рамках государственно-частного партнерства.

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Последние комментарии

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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