В ТГУ открылся новый бассейн

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 31 августа открылся новый бассейн. Старт работе спортобъекта дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко, ректор Михаил Криштал, депутаты Государственной и областной думы.

"Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете — опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области, — отметил губернатор. — Я уверен, что у университета очень хорошее будущее. Здесь сегодня есть научная школа, есть специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное".

Глава региона подчеркнул, что сегодня ТГУ является ядром инновационных разработок проектирования будущего Тольятти, а его выпускники вносят огромный вклад в развитие региона.

"В рамках научно-образовательного центра "Инженерия будущего" мы запланировали сквозные перекрестные образовательные программы всех университетов, которые входят в наш НОЦ, а это шесть регионов — университеты из Сибири, Санкт-Петербурга, из Центрального федерального округа. И конечно, это требует определенной базы. Университет, который де-факто разработал модель управления нашим НОЦем, и в дальнейшем будет вносить свой вклад и в научные разработки, и в качественную подготовку специалистов, и в опережающую модернизацию экономики и промышленности нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Появление бассейна в Тольяттинском государственном университете — важный этап развития инфраструктуры вуза и настоящий подарок для всех жителей Тольятти. Ведь заниматься здесь смогут не только студенты ТГУ, но и горожане.

Глава региона поблагодарил за поддержку в реализации этого проекта Министерство науки и образования РФ — министра Валерия Фалькова и первого заместителя министра Петра Кучеренко, приехавшего на открытие, а также депутатов, инициировавших проект "500 бассейнов", благодаря которому стало возможным строительство спортобъекта в Тольятти.

"Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Новые объекты делают жизнь студентов — ключевых людей в университете — не только комфортнее, но и интереснее, насыщеннее, открывают перед ними новые возможности, — подчеркнул Петр Кучеренко. — Вызывает восхищение слаженная работа нашего министерства, региональных властей, внимание губернатора к этому объекту, внимание депутатов партии "Единая Россия", которые реализуют проект "500 бассейнов". Зримый результат сегодня перед всеми вами. Можно много теоретизировать, можно рисовать воздушные замки, а можно взять и сделать. И сегодня хочу поздравить с этим замечательным объектом и ректора университета, и всех жителей Тольятти".

Бассейн в ТГУ доступен для маломобильных групп населения: здесь имеются специальные поручни, информационные таблички с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковые и световые индикаторы, устройство для спуска в воду.

"По сути, это добротный мини-ФОК. В нем, помимо плавательных дорожек, предусмотрен тренажерный зал. Среди наших студентов и выпускников немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Развитие спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от места обучения или проживания крайне важно для молодежи, — рассказал ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. — Основная идея, которой удалось достичь при проектировании бассейна, — обеспечить соответствие нового объекта концепции "университета, открытого в город", сделать так, чтобы бассейн был доступен, в том числе, жителям ближайших микрорайонов".

"Замечательный бассейн, полностью соответствующий требованиям для плавания людей с ограниченными возможностями здоровья: есть специальная дорожка, подъемники, оборудованные комнаты. У нас много бассейнов, но растет и количество детей, которые хотят научиться плавать. Поэтому открытие такого прекрасного спортивного комплекса порадует жителей города. Здесь смогут оздоравливаться и студенты, и дети с ограниченными возможностями", — отметила тренер по плаванию Галина Сухарева, предложившая на регулярной основе проводить в новом комплексе тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор дал поручение главе Тольятти Николаю Ренцу совместно с Михаилом Кришталом проработать вопрос организации тренировок для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в новом бассейне.

В церемонии открытия спортивного комплекса также принял участие чемпион России и мира, финалист Олимпийских игр по гребле Александр Вязовкин. Он отметил, что появление в его родном городе такого современного спортивного объекта — это радостное событие, и пожелал удачи всем спортсменам, которые будут здесь тренироваться.

Также сегодня Дмитрий Азаров вместе с Петром Кучеренко осмотрели центр машиностроения ТГУ, где представлены технические разработки студенческой инженерной команды вуза Togliatty Racing Team. Команда разрабатывает болиды, на которых участвует во всероссийских и международных соревнованиях "Формула Студент". В настоящий момент Togliatty Racing Team является лидером в России: она выиграла последние соревнования "Формула Студент Россия" в 2020 году, став единственным в России трехкратным победителем этих соревнований.

После этого губернатор и замминистра науки РФ провели совещание, на котором обсудили перспективы развития вуза. Планами по развитию университета поделился ректор ТГУ, рассказавший о том, что сейчас идет реконструкция механических мастерских, строительство университетского технопарка, готовится проект общежития на 500 мест.

"Мы хотим, чтобы университетский кампус стал интересным, современным местом пребывания студентов и в то же время, чтобы он был открыт для жителей города", — рассказал Михаил Криштал.

Также у руководства вуза есть планы по созданию кампуса цифровых решений в Автозаводском районе. Построить его планируют в рамках государственно-частного партнерства.