В Кировском районе обнаружена свалка с трупами животных

В Самаре на Смышляевском шоссе вблизи с рекой Орловкой обнаружена незаконная свалка. Более 500 кубометров строительных отходов, а также трупы животных, сообщает регоператор по обращению с ТКО.

"Сюда сваливают трупы животных. Откуда их везут, не знаю. Мой дом находится недалеко, и когда дует ветер, мы чувствуем неприятный запах. Кроме того, на этой свалке постоянно что-то сжигается, периодически стоит дым", - рассказала одна из местных жительиц.

Женщина обратилась с просьбой о помощи к представителям власти, общественникам и региональному оператору по обращению с ТКО. При выезде на место стало ясно, что вся свалка состоит из строительных отходов, а значит не входит в зону ответственности ЭкоСтройРесурса.

По факту обнаружения несанкционированной свалки рядом со Смышляевским шоссе сотрудники экологического контроля оформили акты осмотра территории, а общественники уже направили обращения в администрацию и правоохранительные органы.