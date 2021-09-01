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Общество

В Кировском районе обнаружена свалка с трупами животных

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Смышляевском шоссе вблизи с рекой Орловкой обнаружена незаконная свалка. Более 500 кубометров строительных отходов, а также трупы животных, сообщает регоператор по обращению с ТКО.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

"Сюда сваливают трупы животных. Откуда их везут, не знаю. Мой дом находится недалеко, и когда дует ветер, мы чувствуем неприятный запах. Кроме того, на этой свалке постоянно что-то сжигается, периодически стоит дым", - рассказала одна из местных жительиц.

Женщина обратилась с просьбой о помощи к представителям власти, общественникам и региональному оператору по обращению с ТКО. При выезде на место стало ясно, что вся свалка состоит из строительных отходов, а значит не входит в зону ответственности ЭкоСтройРесурса.

 

По факту обнаружения несанкционированной свалки рядом со Смышляевским шоссе сотрудники экологического контроля оформили акты осмотра территории, а общественники уже направили обращения в администрацию и правоохранительные органы.

Гид потребителя

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