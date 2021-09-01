В Кировском районе обнаружена свалка с трупами животных

В Самаре на Смышляевском шоссе вблизи с рекой Орловкой обнаружена незаконная свалка. Более 500 кубометров строительных отходов, а также трупы животных, сообщает регоператор по обращению с ТКО.
"Сюда сваливают трупы животных. Откуда их везут, не знаю. Мой дом находится недалеко, и когда дует ветер, мы чувствуем неприятный запах. Кроме того, на этой свалке постоянно что-то сжигается, периодически стоит дым", - рассказала одна из местных жительиц.
Женщина обратилась с просьбой о помощи к представителям власти, общественникам и региональному оператору по обращению с ТКО. При выезде на место стало ясно, что вся свалка состоит из строительных отходов, а значит не входит в зону ответственности ЭкоСтройРесурса.
По факту обнаружения несанкционированной свалки рядом со Смышляевским шоссе сотрудники экологического контроля оформили акты осмотра территории, а общественники уже направили обращения в администрацию и правоохранительные органы.
Последние комментарии
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?