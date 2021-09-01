День знаний СамГУПС состоялся в Поволжском музее железнодорожной техники

1 сентября все школьники, студенты и аспиранты России отмечают государственный праздник — День Знаний. Будущие кадры для Куйбышевской магистрали готовит в основном Самарский государственный университет путей сообщений.

В этом году в Самаре праздничная линейка для студентов состоялась на открытой площадке Поволжского музея железнодорожной техники. Порядка тысячи юношей и девушек стали первокурсниками СамГУПС. Всего в учебном заведении получают знания порядка 22 тысяч ребят.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин, преподаватели и студенты вуза.

Сергей Кобзев выразил благодарность коллективу СамГУПС за серьезный вклад в развитие железнодорожной отрасли и выразил уверенность, что выбранная специальность поможет сегодняшним студентам в дальнейшем реализовать все свои планы и стать ценными специалистами для компании.

За достижение отличных результатов в учебе и особый вклад в научную деятельность более 30 студентам СамГУПС были вручены сертификаты на получение стипендий генерального директора ОАО "РЖД", начальника Куйбышевской железной дороги и РОСПРОФЖЕЛа.

Участники мероприятия ознакомились с перспективными научными разработками СамГУПС и осмотрели новейшую межотраслевую лабораторию вуза "Газомоторное и водородное топливо", которая на сегодняшний день не имеет аналогов в России и создана с целью изучения альтернативных источников энергии для использования на транспорте.