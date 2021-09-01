День знаний СамГУПС состоялся в Поволжском музее железнодорожной техники

1 сентября все школьники, студенты и аспиранты России отмечают государственный праздник — День Знаний. Будущие кадры для Куйбышевской магистрали готовит в основном Самарский государственный университет путей сообщений.
В этом году в Самаре праздничная линейка для студентов состоялась на открытой площадке Поволжского музея железнодорожной техники. Порядка тысячи юношей и девушек стали первокурсниками СамГУПС. Всего в учебном заведении получают знания порядка 22 тысяч ребят.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин, преподаватели и студенты вуза.
Сергей Кобзев выразил благодарность коллективу СамГУПС за серьезный вклад в развитие железнодорожной отрасли и выразил уверенность, что выбранная специальность поможет сегодняшним студентам в дальнейшем реализовать все свои планы и стать ценными специалистами для компании.
За достижение отличных результатов в учебе и особый вклад в научную деятельность более 30 студентам СамГУПС были вручены сертификаты на получение стипендий генерального директора ОАО "РЖД", начальника Куйбышевской железной дороги и РОСПРОФЖЕЛа.
Участники мероприятия ознакомились с перспективными научными разработками СамГУПС и осмотрели новейшую межотраслевую лабораторию вуза "Газомоторное и водородное топливо", которая на сегодняшний день не имеет аналогов в России и создана с целью изучения альтернативных источников энергии для использования на транспорте.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.