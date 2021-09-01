"Единая Россия" учла предложения регионов в программе обновления парка "скорых" и школьных автобусов

При составлении карты потребностей регионов в "скорых" и школьных автобусах депутаты от "Единой России" ориентировалась на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и "скорых" в регионы вошли в Послание Президента по предложению депутатов "Единой России".

"Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе "Единой России" — в разделе "Современное образование и передовая наука". Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города", — рассказал секретарь Генсовета.

По словам заместителя председателя правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода. "В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи — комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ", — сообщил зампред правительства.

В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России: республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Омская, Ростовская и Нижегородская области, Пермский край. В них будет направлено более 3000 новых автомобилей.

"Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых регионах, и в тех регионах, которые войдут в эту программу на первом этапе", — отметила она.

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября будет работать "Пушкинская карта", по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры", — сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Андрей Турчак заявил, что этот вопрос будет поднят депутатами "Единой России" на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета. "Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах — сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 23-24 годов. Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности", — сказал он.

Одна из задач депутатов "Единой России" — справедливое распределение и новых "скорых" в регионах. В первую очередь нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также нужно привлекать к работе в новых "скорых" высококвалифицированных специалистов.

"На данный момент уже 900 новых "скорых" доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно — это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас — беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений", — добавил он.

Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива "Единой России" по обновлению "скорых" и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.

"Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое "перевооружение", сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное — это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности", — подчеркнул он.

"Обновление автопарка сферы образования и медицины региона ведется на системной основе. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова удается отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне, что дает ощутимый результат. Например, в 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 55 автобусов, которые отвечают всем требованиям безопасности при перевозке детей, а автопарк службы скорой медицинской помощи Самарской области пополнился на 52 машины, из них 24 реанимобиля и 28 машин класса В. "За 3 года мы практически полностью обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе реанимационных машин", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и "скорых" в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов "Единой России". Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка "скорых". В послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу "Единой России". В послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии — в разделе "Современное образование и передовая наука".