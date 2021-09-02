На площадке "Единой России" разработали предложения по подготовке медицинских кадров

В систему здравоохранения необходимо включить программу удержания врачей в удаленных регионах. Медикам необходима и возможность постоянного повышения квалификации, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, открывая консилиум 2 сентября на площадке "Единой России".

Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов — разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации.

Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов.

Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности "МыВместе" Юлия Саранова.

Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах — в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях.

Юлия Саранова предложила расширить программу "Земский доктор". "У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтобы в программе появились городские поселения", — сказала она.

Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах.

Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета им. Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами "Единой России" ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке.

В Самарской области поддержать медиков предложил секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров. Решение о единовременных выплатах медикам он озвучил 27 августа на встрече с самарскими единороссами. В течение двух недель по 10 тыс. руб. получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители машин выездных бригад скорой помощи государственных медучреждений.