Финансовый управляющий банкира Абдрашитова требует с ГИМС 12,3 млн рублей

Финансовый управляющий Рафаиля Абдрашитова, в отношении которого почти четыре года идет процедура банкротства, пытается вернуть в конкурсную массу дорогостоящий катер. Элитное плавсредство должник успел продать дважды, в последний раз - Александру Суслину, которого СМИ связывают с ОПГ "Индейцы".
В первый раз Абдрашитов продал катер FRONT CABIN OB X0270RS Шаукату Низамову (по данным СМИ, водитель бизнесмена) в 2017 году. Пока оспаривалась сделка, банкрот перепродал транспортное средство Александру Суслину за 12,3 млн рублей. На тот момент суд уже наложил обеспечительные меры в виде запрета Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Самарской области регистрировать сделки в отношении катера.
Как следует из материалов дела, 31 июля 2018 г. Абдрашитов обратился в Новокуйбышевское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Самарской области" с заявлением о регистрации катера, куда подал пакет документов как для первичной регистрации. Уже 2 августа на основании заявления должника госинспекция исключила катер из реестра маломерных судов в связи с его продажей. Повторную постановку судна на учет в ГИМС объяснили отсутствием единой системы учета маломерных судов: "в Новокуйбышевске не было сведений о том, что катер ранее уже был поставлен на учет".
Приволжское СУ на транспорте СК РФ отказало в возбуждении уголовного дела на сотрудников ГИМС, не увидев состав преступления в их действиях. В постановлении указано, что госинспекторы не знали об ограничительных мерах.
Финансовый управляющий Алексей Емельяненко потребовал в Советском районном суде с ГИМС взыскания 12,3 млн руб. материального ущерба (сумма сделки с Суслиным). В суде госинспекторы заявили, что катер, по их данным, числится за Низамовым, местонахождение транспортного средства установлено. В то же время в арбитраже в рамках банкротства Абдрашитова представитель Суслина показал документы на собственность и подтверждает, что катер у него.
По данным ИАС Seldon.Basis, у человека с такими же инициалами есть общий бизнес (ООО "Капитал") с семьей Гакиловых - бывшим партнером Абдрашитова в Региональном коммерческом банке. "Капитал" владеет площадями в ТЦ "Дом молодежи".
Напомним, сейчас Рафаиль Абдрашитов отбывает срок за хищение крупной суммы у РКБ.
Последние комментарии
Захаров мошенник. Дополнительно считаю раздор будет создаваться при интегрировании продажных блогеров. И изначально Захаров вёл и ищет коррупционеров для поддержки его мошенническиз схем с целью уклонения от возврата займа. Интересно как он будет дальше действовать с целью продолжения уклонения от долговых обязательств?
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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