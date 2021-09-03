Финансовый управляющий банкира Абдрашитова требует с ГИМС 12,3 млн рублей

Финансовый управляющий Рафаиля Абдрашитова, в отношении которого почти четыре года идет процедура банкротства, пытается вернуть в конкурсную массу дорогостоящий катер. Элитное плавсредство должник успел продать дважды, в последний раз - Александру Суслину, которого СМИ связывают с ОПГ "Индейцы".

В первый раз Абдрашитов продал катер FRONT CABIN OB X0270RS Шаукату Низамову (по данным СМИ, водитель бизнесмена) в 2017 году. Пока оспаривалась сделка, банкрот перепродал транспортное средство Александру Суслину за 12,3 млн рублей. На тот момент суд уже наложил обеспечительные меры в виде запрета Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Самарской области регистрировать сделки в отношении катера.

Как следует из материалов дела, 31 июля 2018 г. Абдрашитов обратился в Новокуйбышевское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Самарской области" с заявлением о регистрации катера, куда подал пакет документов как для первичной регистрации. Уже 2 августа на основании заявления должника госинспекция исключила катер из реестра маломерных судов в связи с его продажей. Повторную постановку судна на учет в ГИМС объяснили отсутствием единой системы учета маломерных судов: "в Новокуйбышевске не было сведений о том, что катер ранее уже был поставлен на учет".

Приволжское СУ на транспорте СК РФ отказало в возбуждении уголовного дела на сотрудников ГИМС, не увидев состав преступления в их действиях. В постановлении указано, что госинспекторы не знали об ограничительных мерах.

Финансовый управляющий Алексей Емельяненко потребовал в Советском районном суде с ГИМС взыскания 12,3 млн руб. материального ущерба (сумма сделки с Суслиным). В суде госинспекторы заявили, что катер, по их данным, числится за Низамовым, местонахождение транспортного средства установлено. В то же время в арбитраже в рамках банкротства Абдрашитова представитель Суслина показал документы на собственность и подтверждает, что катер у него.



По данным ИАС Seldon.Basis, у человека с такими же инициалами есть общий бизнес (ООО "Капитал") с семьей Гакиловых - бывшим партнером Абдрашитова в Региональном коммерческом банке. "Капитал" владеет площадями в ТЦ "Дом молодежи".



Напомним, сейчас Рафаиль Абдрашитов отбывает срок за хищение крупной суммы у РКБ.