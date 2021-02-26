В Самаре вынесли приговор по делу о хищении денег Регионального коммерческого банка

Самарский райсуд Самары вынес приговор двум обвиняемым в крупном мошенничестве, а именно — в хищении крупной суммы у Регионального коммерческого банка.

Напомним, в 2016 г. акционер и советник председателя правления АО Банк "Региональный коммерческий банк" вступил в сговор с бухгалтером аффилированных ему юрлиц. По их плану ООО "Юнит-Истэйт", директором и учредителем которого являлся советник председателя правления банка, приобретало по завышенной стоимости земельные участки в Красноярском районе. Разницу между перечисленной "Юнит-Истэйт" в счет оплаты суммой и фактической стоимостью участков сообщники оставляли себе.

Для реализации этой схемы злоумышленники формально оформили договоры кредитования под покупку земли на 21 физлицо.

В результате АО Банк "РКБ" был причинен ущерб свыше 61 млн рублей.

Суд назначил экс-банкиру четыре с половиной года лишения свободы. Второй подсудимый получил три с половиной года лишения свободы. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.