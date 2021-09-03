Каждый третий избиратель Самарской области проголосует с помощью КОИБ

До единого дня голосования осталось 15 дней. Все три дня голосования в нашем регионе будут работать 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Традиционно разместят их на самых больших по количеству избирателей участках.

За честностью голосования проследят пять тысяч независимых общественных наблюдателей в Самарской области и сотни тысяч в стране. Это люди самых разных профессий, представители политических партий.

Сегодня представители Общественного штаба наблюдения за выборами протестировали систему. Члены Общественного штаба заинтересовались возможностями работы КОИБов во время внештатных ситуаций. Функционировать комплексы обработки способны и в экстренных условиях — есть встроенные аккумуляторы. До 3 часов современные комплексы могут работать без подключения в сети, но и на случай ухудшения условий способны работать от автомобильного аккумулятора. При сбое электропитания потери данных не произойдет.

За все предыдущие выборы КОИБы доказали свою надежность. Во время прошлых голосований из строя выходили 2-3 сканера. В 2017 году таких случаев совсем не было. А чтобы КОИБ полностью вышел из строя, такого в Самарской области не было зафиксировано ни разу.

В 8:00 17 сентября 100% КОИБов, которые есть в распоряжении избирательной комиссии Самарской области, начнут свою работу. Она продлится до 19 сентября. Храниться информация о ходе голосования в КОИБах будет 10 дней.