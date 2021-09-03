Дмитрий Азаров отметил достижения работников нефтяной, газовой и топливной промышленности региона

5 сентября отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Для Самарской области - признанного центра нефтедобычи, транспортировки и переработки- это праздник особый. В пятницу, 3 сентября губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных чествованию трудовых коллективов крупнейших предприятий нефтегазовой промышленности региона.

У Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода сегодня тройной праздник - кроме Дня нефтяника, коллектив отмечает 70-летие со дня образования завода и День города.

"Все эти события, безусловно, связаны между собой, и не случайно город нефтепереработчиков Новокуйбышевск отмечает свой день рождения именно в этот день, в день профессионального праздника", - отметил губернатор, обращаясь к сотрудникам Новокуйбышевского НПЗ.

Завод входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов "Роснефть" и на протяжении многих лет продолжает оставаться в лидерах среди нефтеперерабатывающих производств компании. Именно на Новокуйбышевском НПЗ впервые в стране был освоен выпуск топлива для реактивных двигателей.

Сегодня завод производит более 30 видов товарной продукции, объем переработки нефти в 2020 году составил 6,7 млн тонн. Продукция поставляется в регионы России и ближнего зарубежья.

Губернатор отметил, что для Самарской области нефтяная отрасль служит ключевой, важнейшим сегментом экономики региона, региональной специализацией. И тот вклад, который вносит компания "Роснефть" в целом и Новокуйбышевский НПЗ в экономику региона, невозможно переоценить.

"Это, конечно, налоговые доходы, благодаря которым мы имеем возможность претворять в жизнь на территории региона, города Новокуйбышевска, других муниципальных образований масштабные проекты, в том числе проекты по развитию социальной инфраструктуры: новые спортивные объекты и образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и объекты культуры", - пояснил губернатор.

Кроме того, компания создает рабочие места, обеспечивая своих сотрудников достойной заработной платой - на заводе трудится почти 3,7 тысяч человек, а среднемесячная заработная плата составляет 68 тыс. рублей.

И конечно же, новые технологи - масштабная модернизация, которая происходит на предприятиях "Роснефти", расположенных на территории региона, служит драйвером технологического развития и модернизации всей промышленности Самарской области.

Одной из самых эффективных в регионе признана экологическая деятельность предприятия: проекты по улучшению экологии компании были отмечены на заседании Совета по экологической безопасности, который прошел в Самаре под председательством Николая Патрушева.

"Компания "Роснефть" заботится о своих сотрудниках и всех жителях региона, постоянно улучшая экологическую обстановку и внедряя новые экологические проекты. Не случайно совсем недавно на совещании по экологии, которое было проведено здесь, на территории Самарской области, под руководством секретаря Совета безопасности Николая Платоновича Патрушева, отдельно мы отметили достижения Новокуйбышевского НПЗ, других предприятий по улучшению экологической ситуации. - подчеркнул губернатор. - Зачастую вы ставите самую высокую планку по внедрению современных, наилучших доступных технологий, которые являются "зелеными".

Компания осуществляет активную инвестиционную деятельность, направленную на строительство новых и модернизацию существующих технологических установок. Так, в 2020 году объем инвестиций составил 7,1 млрд рублей.

Отдельного внимания заслуживает и социальная политика Новокуйбышевского НПЗ. Являясь социально-ответственным бизнесом, компания способствует развитию социальной сферы, занимается благотворительной деятельностью. Общий объем средств, направленных на благотворительность с 2008 года, составил более 5,8 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 460 млн рублей.

"Велик вклад компании в рамках нашего партнерства по развитию социальной сферы. Мы дополнительно, благодаря благотворительной помощи компании реализуем на территории региона все новые проекты по дополнительному образованию для детей, по повышению качества образования. Приводим в порядок и строим заново новые дворцы культуры, объекты спорта, и конечно, компания вносит огромный вклад в благоустройство города Новокуйбышевска", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство компании, главного исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина и весь трудовой коллектив за огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, отметив полное взаимопонимание по решению совместных вопросов, подготовки кадров, улучшения качества жизни людей.

Важность предприятия для развития города и региона отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

"Сегодня НПЗ по-прежнему остается флагманом Самарского региона и всей отрасли в целом и служит важнейшим мотором развития, движения Новокуйбышевска вперед. Я верю, что у Новокуйбышевска огромные перспективы развития, экономического процветания", - сказал Александр Хинштейн, заметив, что Новокуйбышевск сегодня становится все более красивым, благоустроенным городом.

Теплые слова в адрес предприятия прозвучали и от депутата Самарской губернской думы Александра Нефедова, начинавшего свой профессиональный путь на Новокуйбышевском НПЗ.

"Я вырос на этом заводе: прошел все ступени - от оператора до заместителя главного инженера, потом трудился в городской администрации, потом в правительстве. Но я всегда помнил, чем я вам обязан. Мы гордимся вашими успехами. Хочу выразить благодарность ветеранам, которые здесь присутствуют, за вклад в развитие завода, который они сделали, и конечно, молодежи, которая сегодня на вахте", - обратился к коллективу завода депутат губернской думы.

Также сегодня Дмитрий Азаров поблагодарил за ответственный труд на благо региона и страны сотрудников компании "Транснефть-Приволга".

"Транснефть-Приволга" - оператор магистральных нефтепроводов, расположенных в шести регионах: в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Центром компании с момента основания в 1953 году остается Самарская область.

Глава региона отметил вклад компании в экономику региона. Общая протяженность трубо- и продуктопроводов предприятия "Транснефть-Приволга" превышает 4800 км. Ежегодно через насосные станции перекачивается 152 млн тонн товарной нефти на российские НПЗ и на экспорт. Компания служит одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Предприятием создано более 5 тыс. рабочих мест.

"Вам поручено блюсти и сохранять стратегические запасы и нефтепроводы. От того, как эта работа делается, с профессиональным и ответственным подходом, с соблюдением всех мер безопасности, - зависит экономика не только нашего региона, но и страны в целом, - акцентировал внимание губернатор. - Из года в год "Транснефть-Приволга" доказывает, что взятые на себя обязательства исполняются, а данное компанией слово не расходится с делом".

Отдельно Дмитрий Азаров отметил и вклад предприятия в социальное развитие региона.

"Целый ряд социально значимых для нашего региона проектов мы реализуем при партнерстве с "Транснефтью", - напомнил губернатор. - Уверен, что еще не один социальный объект, важный для жителей региона, появится на территории Самарской области благодаря поддержке компании - как появился у нас замечательный театр кукол".

Напомним, в этом году "Транснефть-Приволга" оказала помощь Самарскому кукольному театру. На средства, выделенные предприятием, была выполнена реконструкция здания в Самаре, где разместился театр, - памятника архитектуры, бывшего ресторана "Аквариум". Финансирование проекта осуществлялось в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного правительством Самарской области и ПАО "Транснефть". Средства в объеме 300 млн рублей были направлены на реконструкцию здания, являющегося памятником истории и культуры. После завершения всех работ сюда переехал Самарский кукольный театр из старого здания, признанного аварийным.

Генеральный директор АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Бузлаев пообещал, что такое продуктивное сотрудничество между компанией и регионом будет выстраиваться и в дальнейшем.

"Мы очень плотно сотрудничаем с правительством Самарской области. Уверен, что и в дальнейшем мы не подведем", - отметил руководитель предприятия Дмитрий Бузлаев.