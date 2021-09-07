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Губернатор: "Жигулевское пиво" - пример социально ответственного бизнеса

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вторник, 7 сентября, АО "Жигулевское пиво" провело торжественное мероприятие, приуроченное к своему 140-летию. Губернатор Дмитрий Азаров, наградив сотрудников предприятия, отметил значимость пивоваренного завода в истории и развитии региона.

АО "Жигулевское пиво" — одно из старейших предприятий Самарской области и пивоваренных заводов России, созданное австрийским дворянином Альфредом фон Вакано в 1881 году. Сегодня на предприятии работает около 450 человек, ежегодно выпускается свыше 60 млн литров пива. За качество и соответствие европейским стандартам производства завод неоднократно удостаивался наград российского и международного уровня.

"Жигулевское пиво" — это один из самых известных самарских брендов в России и за ее пределами. Бывая в разных городах страны, всегда знаешь, что бренд узнаваем и за качество не будет стыдно. Предприятие легендарное, и которым мы гордимся. Предприятие, хранящее историю и традиции, внедряющее самые современные технологии. Непросто, когда за спиной такая история, держать марку, успевать за временем и искушенным потребителем. Вам это удается благодаря талантливому, трудолюбивому и ответственному коллективу", — отметил Дмитрий Азаров.

"Жигулевское пиво" проводит активную социальную политику: оказывает помощь учреждениям культуры, образования, медицины, ветеранским, детским и спортивным организациям, многодетным и малообеспеченным семьям, участвует в различных благотворительных и культурных проектах.  На средства благотворительного фонда имени Василия Ивановича Сапрунова (отца президента завода Юрия Сапрунова) в селе Кротовка Кинель-Черкасского района были построены универсальный спортивный комплекс и храм.

"Это яркий пример социально ответственного бизнеса. "Жигулевское пиво" бережно хранит и продолжает благотворительные традиции, которые закладывались еще при создании завода. Предприятие заботится о своем коллективе, потребителях, жителях родного города и края. Поддержка спорта, культуры, социальной сферы — это вклад в развитие региона, создание условий для самореализации детей и молодежи. Уверен, подрастающее поколение будет приумножать славные традиции самарской земли. Хочу за это лично поблагодарить президента предприятия Юрия Васильевича Сапрунова. Завод каждый день вносит колоссальный вклад в развитие Самарской области", — подчеркнул глава региона.

"Огромное спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку. Надеюсь, мы будем работать и дальше радовать самый красивый город, самую славную Самарскую область. Ни я, ни мой коллектив, никогда не подведем родной регион и наших земляков", — сказал президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов.

Ряд сотрудников "Жигулевского пива" были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области.

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