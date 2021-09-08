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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил подготовиться к отопительному сезону к 10 сентября

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил главам муниципалитетов задачу подготовиться к отопительному сезону к 10 сентября. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Почему я поставил столь ранние сроки? У нас идет третья волна коронавирусной инфекции и, к сожалению, не за горами сезонный грипп. Кстати, мы начали вакцинацию по гриппу, и прошу жителей региона очень внимательно к этому отнестись. Напомню, у нас в прошлом году 60% населения было вакцинировано. И ни одного случая гриппа не было. Вот эффективность российских вакцин. Но понимая, что эти сезонные заболевания и заболевания коронавирусной инфекцией мы можем получить в одно время и в одном месте, допустить при понижении температур еще и холодные квартиры нельзя. Поэтому еще подчеркну: до 10 сентября — небывалые сроки", — пояснил глава региона, уточнив, что по социальным объектам готовность уже есть.

Также губернатор рассказал о масштабных темпах перекладки тепловых сетей. Он отметил, что износ сетей огромный, но текущем году было переложено более 70 км тепловых сетей. Это на 31 км больше, чем в прошлом году.

"Тарификации, формирования инвестпрограммы, вопросы поиска дополнительных инвестиций. Мы создали для этого дополнительные условия, и вот такой объем перекладок сетей сегодня происходит. А это значит, стараемся то отставание по "недоремонтам" так называемым (в ЖКХ их так называют часто), которое десятилетиями копилось, сегодня преодолевать, и нам это удается. Если говорить про сети водоснабжения, — 73,5 км сетей. Это на 44 километра больше, чем в прошлом году. А прошлый год, опять же, был рекордным за последние годы. Но мы эту цифру практически удвоили", — заявил Дмитрий Азаров.

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