Сергей Заика: "Чувство защищенности — главное, что дает профсоюз студентам"

О том, зачем студентам Самарского университета нужен профсоюз, чем он занимается и чем отличается от других вузовских профорганизаций, рассказывает инициатор его создания и председатель Сергей Заика.

— Какой охват у вашего профсоюза?

— По состоянию на начало прошлого учебного семестра (февраль 2021 г.) наш профсоюз насчитывал более 7 тыс. человек (из 10 тыс., охваченных очной формой обучения), но этот показатель увеличится в сентябре, когда в наш университет придут вновь поступившие. Причем это осознанное — сугубо добровольное — членство ребят с разных факультетов и курсов.

В каких-то институтах и факультетах (институте двигателей и энергетических установок, например) в профсоюзе состоят 90% обучающихся: они готовят себя к работе на крупных предприятиях с большим коллективом, так что 4-6 лет профсоюзного стажа, полученного в вузе, дадут им больше возможностей, помогут в получении жилья. А вот на IT-направлениях интерес к участию в профсоюзе меньше: будущая работа выпускников достаточно сильно индивидуализирована, и коллективные формы защиты прав им поэтому не очень интересны.

— Какую роль в вашем профсоюзе играют обучающиеся профильным для профсоюзов общественным наукам, в частности, социологи, историки, политологи и юристы?

— Участвуя в работе профсоюза, они получают навыки, полезных в их будущей деятельности. Наш актив — это в основном ребята с первых трех курсов: потом многие идут работать, и у них гораздо меньше свободного времени. Независимо от профиля обучения те, кто активно участвуют в работе профсоюза, должны владеть нормативно-правовой базой, нести ответственность за свою академическую группу, представлять ее интересы, владеть управленческими навыками. В этом, если хотите, фишка вузовских профсоюзов.

— Вузовские профорганизации обычно имеют три основных цели: реализация творческой активности обучающихся (учеба, наука, спорт, культура), развитие студенческой демократии (права, возможности, ответственность) и социально-правовая защита. Чему из перечисленного вы уделяете наибольшее внимание?

— У нас приоритет отдан социально-правовой защите. Именно этим компетенциям мы стараемся в первую очередь обучить профоргов, которые есть в каждой группе обучающихся. Мне хотелось бы, чтобы профсоюз работал и по остальным двум направлениям, поэтому иногда проводим яркие масштабные проекты развлекательного или образовательного характера.

— Какие стимулы (бонусы) существуют для ваших активистов?

— Единственный их стимул — возможность участвовать в наших крутых проектах. У нас небогатая профорганизация с маленьким вступительным взносом, который не менялся много лет. Я с самого начала не был сторонником особых поощрений для активистов, опасаясь, что такая организация замкнется сама в себе. Я же предпочитаю, чтобы профсоюз вовлекал в свою работу все новых и новых участников.

— Во имя чего в наше прагматичное время ребята, заботящиеся о карьере и портфолио, участвуют в вузовском профсоюзе?

— Для многих — это тусовка, для многих — идея, но для всех — это реальная возможность решить какой-то актуальный вопрос, который до этого не решался. Профсоюз — организация, притягивающая добрых и открытых людей, своего рода сообщество таких людей-единомышленников, близких по мировосприятию, неравнодушных. А те, кто рассматривал профсоюз как некую кормушку отсеиваются сами. Не всем хочется реально работать. У профсоюзов, в моем понимании, как у студотрядов или творческих коллективов, есть общность, своя атмосфера, и люди собираются не ради денег или бонусов.

— Что отличает вас от других вузовских профсоюзов?

Владимир Богатырев: "Мы идем к университету новой формации" Ректор Самарского университета им. С.П.Королева Владимир Богатырев в развернутом интервью Волга Ньюс раскрыл стратегию развития вуза на ближайшие годы, видение его роли в социально-экономическом развитии области, формулу взаимодействия трех его составляющих - инженерно-технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной, - а также поделился своей оценкой итогов участия университета в программе повышения конкурентоспособности "5-100".

— Мы сформировались как независимая структура, над нами нет вышестоящей организации. Наш профсоюз не входит, например, в профсоюз образования. У нас есть соглашение о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Самарской области, мы взаимодействуем с целым рядом первичных профорганизаций, но остаемся независимыми, и об этом уникальном опыте меня довольно часто приглашают рассказывать. Мы находимся в партнерстве с администрацией университета, и пока эта ситуация всех устраивает. Мы обо всем договариваемся в рамках университета.

— Ваше представление об идеальном студенте: на что должен быть направлен воспитательный процесс в вузе?

— Важно, чтобы любой обучающийся имел возможность раскрыть свой потенциал, который сам по себе является важным сообществом. И в Самарском университете это работает. Пример из моей студенческой жизни. Вскоре после поступления на факультет двигателестроения, меня как человека, ранее занимавшегося журналистикой, пригласили на семинар молодых писателей. Я пришел с этим в деканат, и он спонсировал мою поездку. Что касается нынешних студентов, мне представляется, что главное, чем они должны овладеть, — умение самостоятельно учиться. У университета для этого есть масса возможностей.

— А кто-то (в частности, ваш профсоюз) может помочь молодому человеку сориентироваться?

— В университете за каждой группой обучающихся закреплены кураторы (как правило, студенты 2-3 курсов, причем не обязательно связанные с нашим профсоюзом). Мы же проводим каждую осень встречи с первокурсниками, где разъясняем им те преимущества, которые они получат, вступив в наш профсоюз. Существуют еще выездные семинары, которые проводятся для вновь поступивших, где их погружают во все нюансы студенческой жизни. Но это линия, параллельная профсоюзной работе.

— Ваша деятельность направлена на развитие в обучающихся гражданской активности. Как они смогут использовать этот опыт в дальнейшем — по окончании университета?

— Главное, что получают активисты нашего профсоюза, — это не столько гражданская позиция, сколько навыки коммуникации, которых сейчас многим не хватает. Ведь в профсоюзе собираются люди разных интересов, взглядов, психологических качеств, специальностей, но у них есть общие цели, которые достигаются при участии всего коллектива. Мы даем чувство защищенности, некую страховку от возможных проблем и неприятностей. В нашем профсоюзе у человека формируется навык командной работы, что очень важно в любом виде его последующей трудовой деятельности. Мы не побуждаем его к профсоюзной или другой общественной активности по месту работы. Это его выбор, а вот коммуникации важны для всех.

— Нет ли у вас ощущения, что молодежь активно уходит из общественных структур в виртуальное пространство?

— Я не думаю, что это большая проблема. Большая часть профсоюзной работы сейчас делается в соцсетях. Это позволяет быстрее решать все вопросы и реагировать на все запросы. Наша задача — сделать общение с профсоюзом удобнее и привлекательнее для обучающихся. Мы учитываем при этом, что большая часть молодежи сейчас живет в онлайн-пространстве, и изменить это вряд ли возможно, да и не нужно. И если сегодняшние ребята редко видятся офлайн, — значит таковы их потребности, захотят увидеться очно — увидятся.

— Но чтобы вести в этих условиях профсоюзную работу, вам нужно быть в интернет в режиме 24/7.

— Мы так и работаем. Зачастую до позднего вечера.

— В чем смысл продвигаемого вами Кодекса этики обучающихся в Самарском университете?

— Мы хотим, чтобы у всех студентов нашего вуза независимо от факультета, курса и формы обучения была единая, общая самоидентификация, нормы поведения в реальной и виртуальной среде. В тех вузах, где подобный Кодекс есть, эта идея хорошо работает: с момента поступления у молодого человека формируется понимание того, что можно, а что не совсем приемлемо, что есть права, но есть и некие — пусть неформальные — обязанности, вытекающие из вузовских традиций. Со временем в вузе появится сообщество, связанное некими общими ценностями и приоритетами.

— Каким образом ваш профсоюз влияет на организацию учебного процесса (что особенно актуально в период пандемии)?

— Мы реагируем, если со стороны обучающихся есть запросы. И администрация вуза всегда идет навстречу студентам. И все же в нашей компетенции больше бытовые вопросы и вопросы нормативно-правового характера.

— Какие вопросы администрация университета наиболее часто согласовывает с вашим профсоюзом?

— Все нормативно-правовые акты, затрагивающие положение обучающихся, согласовываются с нашим профсоюзом и, как показывает мой 4-летний опыт председательства, вуз всегда идет им навстречу. Со своей стороны, профсоюз помогает администрации учитывать все нюансы и риски принимаемых ею решений. Механизм согласования разный: если со стороны профсоюза замечаний нет, я как его председатель визирую данный документ, а если есть — начинается переговорный процесс, совещания в разных форматах.

— Социология фиксирует взаимосвязь между участием в студенческом самоуправлении и такими факторами, как: уровень успеваемости (наибольшей активностью отличаются те, у кого он не меньше 4), уровень материального достатка (обучающиеся на бюджетных местах более активны по сравнению со студентами, которые обучаются на платной основе), степень общей удовлетворенности жизнью (более активны те, кто в целом доволен своей жизнью). Прокомментируйте эти результаты, совпадают ли они с вашими наблюдениями?

— Я эти социологические моменты не прочувствовал. Если у человека есть желание (потребность) помогать другим, он это делает с помощью нашего профсоюза независимо от названных факторов.

— Вы занимаете некий пост в ректорате университета. Как вам удается избегать конфликта интересов, ведь любой профсоюз в определенной степени оппонент администрации вуза?

— У нас достаточно прогрессивный ректорат. Есть вопросы, для решения которых нужно время (так, практически невозможно сразу решить вопросы, требующие федерального финансирования). Конфликта интересов нет, потому что профсоюзная работа предполагает, что заинтересованные стороны хотят договориться и договариваются. До сих пор у нас не возникало проблем, в которых моя должность мешала бы выполнению моих функций председателя вузовского профсоюза.

И наоборот, ректорат никогда не оказывал давления на меня, чтобы добиться определенной позиции профсоюза в каком-то дискуссионном вопросе. Наш ректорат видит в профсоюзе партнера, который в состоянии выделить некую внутривузовскую проблему и предложить способ ее решения. В моем случае это так, хотя я допускаю, что в других вузах ситуация может складываться и по-другому.

— Как ваш профсоюз участвовал в приемной кампании-2021? Была ли у вас возможность повлиять на зачисление не только знающих, но и социально активных ребят?

— Такого нет, мы даже не участвуем в работе приемной комиссии. Другое дело, что наши активисты поддерживают коммуникацию с потенциальными абитуриентами в соцсетях на протяжении определенного времени, что позволяет соотнести взаимные интересы.

— Ваши ближайшие планы — профсоюзные и личные?

— С 7 по 12 сентября принять участие в областном проекте "Кузница кадров", направленном на студентов вузов и ссузов. Затем будем обучать профоргов-первокурсников, готовиться ко Дню студента 25 января. Работы много. Мы делаем ставку на развитие системы из 15 факультетских профбюро — структурных подразделений вузовского профкома, где ведется конкретная работа в интересах обучающихся на данном факультете (при помощи и при участии университетского профкома, конечно).

Четыре из пяти лет, которые предусмотрены для выполнения обязанностей председателя профкома уже прошли. Задают вопрос о новом сроке, но у меня позиция четкая — надо давать дорогу подготовленной мной же молодежи, которая не только по возрасту ближе к основному контингенту обучающихся и знает их тренды, но и успела уже зарекомендовать себя. А я свою миссию, полагаю, выполнил.