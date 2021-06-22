Владимир Богатырев: "Мы идем к университету новой формации"

Ректор Самарского университета им. С.П.Королева Владимир Богатырев в развернутом интервью Волга Ньюс раскрыл стратегию развития вуза на ближайшие годы, видение его роли в социально-экономическом развитии области, формулу взаимодействии трех его составляющих - инженерно-технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной, - а также поделился своей оценкой итогов участия университета в программе повышения конкурентоспособности "5-100".
- Владимир Дмитриевич, вы стали ректором не очень давно (в январе 2019 года). Какие новые акценты появились за это время в работе университета?
- Прежде всего, это четкое понимание, какими мы себя видим сейчас и куда мы должны прийти через пять-десять лет. Ответы на эти вопросы сформулированы, приняты коллективом вуза и зафиксированы в наших стратегических документах. Мы идем к тому, чтобы стать цифровым предпринимательским университетом новой формации.
- Что в этом контексте значит слово цифровым?
- Использующим цифровые технологии для обучения. Это, в частности, дистанционные технологии, которые мы освоили в прошлом году в связи с пандемией, это электронный контент и использование электронно-информационной системы, в том числе личных кабинетов. Абитуриенты вносят туда свои данные и загружают документы для поступления, студенты на протяжении всего периода обучения размещают там выполненные задания, сверяются с расписанием занятий.
- У ваших преподавателей тоже есть личные кабинеты?
- Это платформа для их работы, где они видят графики занятий, рабочие программы, учебные планы, сданные контрольные работы, курсовые проекты, выпускные работы студентов, формируют информационную базу данных о своих достижениях, в том числе о публикациях, для начисления ежемесячных доплат по эффективному контракту за достижения и многое другое.
- И складывается все это в некую локальную соцсеть?
- По сути, это университетская цифровая платформа, подобная тем, которые созданы, например, Сбером или Тинькофф-банком. В этом как раз смысл цифрового университета.
- А что вы имели в виду, говоря о предпринимательской линии университета?
- Если мы посмотрим на работу университетов сто и более лет назад, то увидим, что они занимались практически только образованием - наука там была в зачаточном состоянии. В последние лет пятьдесят ситуация радикально изменилась: у современных университетов все больше научных разработок, инноваций и проектов, которые зачастую генерируют студенты. Сегодня мы должны заниматься и образованием (как двести лет назад), и наукой (как пятьдесят лет назад), и инновациями.
Студентов нужно научить предлагать новые идеи, формировать стартап-команды, продвигать продукты или услуги. Для этого мы хотим изменить не только программы обучения, но и менталитет наших студентов.
- Получается?
- В этом году у нас в пилотном режиме пройдут защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), выполненных в формате стартап-проекта. Это результат работы нескольких студентов, возможно, совместно с преподавателем, так что, окончив наш вуз, они, по идее, смогут создать собственное малое инновационное предприятие. В будущем этот опыт мы планируем перенести на десятки и сотни таких ВКР.
- Это похоже на систему, которая существует в творческих вузах, где режиссеры, актеры и другие участники театрального действа в качестве выпускной работы предъявляют готовый спектакль.
- Да, это очень близко к подобной модели. Важно, что даже если студент не создаст малое предприятие или вовсе не станет работать по своей специальности, он будет обладать опытом работы в команде, генерации идей и вывода их на нужные рынки. Это важно, поскольку мы сейчас живем во времена проектов, проектной деятельности.
- "Университет новой формации" - каков он?
- Здесь подразумевается активная работа с регионом, где находится университет, - с предприятиями, которые работают на данной территории, и с органами власти для решения актуальных для них вопросов.
Так, наш университет, оставаясь в федеральном подчинении, в последние два года плотно взаимодействует с региональным правительством и мэрией Самары.
Кроме того, в поле нашего внимания находятся школы и лицеи (в частности, Центр одаренных детей, базирующийся в Самаре на ул. Ташкентской), а также базовые школы РАН.
Мы исходим из того, что университеты должны служить драйверами развития региона, источником новых идей, интеллектуально обеспечивающих деятельность органов власти.
- Недавно завершившаяся программа повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100" вызывает разноречивые оценки: одни считают ее недостаточно реалистичной и слишком амбициозной, другие - полезной с точки зрения получения дополнительного финансирования для развития. У вас какая позиция?
- В целом я оцениваю программу положительно: государство выделило ресурсы, поставило задачи, связанные с реализацией национальных проектов. Для страны было политически важно, чтобы некоторое число отечественных вузов достигли определенных показателей эффективности и результативности.
Другое дело, что в этой программе участвовал только 21 университет - в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, то есть вузы, которые и так дают хорошие результаты. А вот региональных университетов было, на мой взгляд, недостаточно.
Для нас участие в "5-100" было, безусловно, полезным: перед нами поставили весьма амбициозные задачи и дали ресурсы для их решения. К примеру, мы никогда ранее не задумывались о конкуренции с университетами на мировом уровне, о кооперации с зарубежными исследовательскими центрами. У нас не было иностранных преподавателей, а студенты-иностранцы рассматривались как исключение из правил.
- Можно сказать, что участие в проекте "5-100" встряхнуло ваш вуз?
- Да, в нем многое изменилось. Появились иностранные англоговорящие преподаватели, они приехали с новыми идеями, взглядами, со своей научной культурой.
В разы выросло число зарубежных студентов, что очень важно для продвижения русского языка, нашей культуры и наших идей. Это та самая мягкая сила, которая считается наиболее эффективной в политическом отношении.
- Вместо десятков отчетных показателей у вузов-участников "5-100" появились укрупненные, но четкие оценочные критерии.
- Главным из них стало продвижение в мировых рейтингах, которое предполагает, в частности, широкую известность научных результатов, публикации в авторитетных международных журналах, куда (по нашим прежним понятиям) невозможно было попасть, работая в университете ранее закрытого города.
Мы несколько лет бились, чтобы войти в тысячу ведущих университетов мира, сейчас мы в группе 581-590, и чем ближе к пятой сотне, тем сложнее продвигаться дальше. Зато эти рейтинги публичные, международные, тебя во всем мире видят, в том числе иностранцы. И кто-то из них начинает задумываться, не приехать ли ему в Россию, чтобы изучать авиацию или космонавтику, физику или химию, филологию или экономику на мировом уровне.
- Как складываются сегодня взаимоотношения между тремя составляющими нынешнего Самарского университета - инженерно-технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной? Помнится, объединение аэрокосмического и классического университетов воспринималось заинтересованной общественностью весьма неоднозначно.
- На мой взгляд (и как администратора, и как ученого, и как преподавателя), плюсы этой реорганизации затмевают все минусы, которых сегодня я даже не вспоминаю.
Вновь созданная (объединенная) структура стала сильнее, это более стабильный, более крупный университет, обладающий гораздо большими ресурсами. Все, что касается административно-управленческих функций, стало намного проще и легче в реализации задач.
Самарский университет стал более заметным на карте России, привлекательнее для абитуриентов. У нас сейчас более половины контингента - из других регионов России, все общежития заполнены.
Тот же эффект масштаба проявляется, если говорить о работодателях: Газпрому или Лукойлу удобнее взаимодействовать не с десятком небольших вузов, а с крупными опорными университетами.
- Появились ли новые проекты мультидисциплинарного характера, своего рода скрепы, объединяющие коллектив университета?
- Таких примеров много. Одним из проектов - на стыке информационных технологий, социологии и психологии - является комплекс "Социальный эхолот", предназначенный для автоматического зондирования общественного мнения в Интернете. Анализ ключевых слов в социальных сетях по технологии big data позволяет свести воедино разрозненные суждения людей, понять их мнения по наиболее актуальным для данной территории проблемам - чем они довольны, а чем нет.
Еще один пример - археологические исследования. Сегодня к ним подключены наши физики и химики, которые с помощью своих методов помогают более точно датировать находки. А оптическая аппаратура, установленная на наших беспилотниках, позволяет получить снимки исследуемой местности, которые после обработки с помощью наших ИТ-технологий могут подсказать археологам, как сократить время на поиски мест для раскопок.
- Отношения внутри коллектива наладились, и гуманитариев больше не смущает, к примеру, пропускная система?
- Мне кажется, все уже почувствовали себя сотрудниками одного вуза. У нас единый ученый совет, и я как его председатель не вижу в его работе каких-то принципиальных разногласий, все в рамках нормальных деловых обсуждений, и решения по большинству стратегических вопросов принимаются практически единогласно. К примеру, при выборе университетского слогана все члены ученого совета пришли к мнению, что это должна быть фраза "Космос для жизни".
- Все-таки на первое место поставили космос...
- Наш университет мультидисциплинарен. В нем есть и филологи, и биологи, и химики, и физики, и математики, и инженеры. Но все согласились, что у него должна быть изюминка, отличающая его от других вузов. И если мы позиционируем Самару как космическую столицу России, почему бы не сказать, что мы - космический университет? Это будет понятно и в нашей стране, и за рубежом.
- Вашим потенциальным работодателям и индустриальным партнерам, конечно, важен бренд.
- Он важен всем, включая студентов, которые получают диплом университета, известного не только в России, но и в мире.
- Вам как ректору уже не приходится сталкиваться с пассивным сопротивлением противников объединения двух университетов?
- Люди все разные. Одни воспринимают идеи быстрее, другие медленнее. А досужие разговоры и трения всю жизнь были - и между университетами, и между факультетами, и между кафедрами. И хотя мировоззрение у инженеров, математиков и гуманитариев разное, я убежден, что прийти к разумному компромиссу можно всегда.
- Какова роль вашего университета в научно-образовательном центре (НОЦ) "Инженерия будущего"?
- НОЦ "Инженерия будущего" - это межрегиональный консорциум университетов, предприятий и научных организаций, созданный в 2019 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, в который мы тоже входим. Более того, я являюсь председателем его управляющего совета.
Для реализации сейчас отобрано десять проектов, в четырех из которых наш университет служит головной организацией. Это космические исследования, двигателестроение, искусственный интеллект, а также новые материалы и производственные технологии. В меньшей степени мы вовлечены в медицинские и сельскохозяйственные разработки.
- Двигателестроение - это как раз та сфера, ради которой и создавался ваш вуз.
- Сегодня на повестке дня разработка экологически чистого двигателя с тягой 24 тонны, который должен заполнить ту нишу, которая пока пустует в России. Есть двигатель ПД-14, который ставится на самолеты МС-21, разрабатывается двигатель ПД-8, который будет ставиться на "Сухой Суперджет" вместо российско-французского, и будет ПД-35 для очень больших самолетов (таких как Ил-96 или "Руслан").
К созданию этой техники подключен НОЦ, в котором объединяются компетенции ПАО "ОДК-Кузнецов" и других научно-производственных структур. Это проект мирового масштаба, поскольку стран и объединений, способных его реализовать, всего несколько - Евросоюз, США, Россия и, возможно, Китай.
- Скажите, что НОЦ дает всей этой цепочке уже сложившихся кооперационных связей?
- Главная идея НОЦ - сделать подобные масштабные разработки проектами, которые способствуют региональному развитию и в которые прямо вовлечены руководители регионов. Наш активный губернатор и без НОЦ занимался бы подобными проектами. А вот другие российские регионы, наверное, стоило встряхнуть.
-То есть НОЦ - это просвещенческо-лоббистско-организационная структура?
- Можно и так сказать. Кроме того, НОЦ обеспечивает коллаборацию территорий: ведь сложный проект не всегда возможно выполнить силами одного региона. Так что НОЦ - это точка сборки компетенций со всей страны, чтобы понять, какой новый продукт востребован и каким образом его спроектировать, разработать и выпустить на рынок.
Научно-образовательный центр, за которым стоят серьезные производства и регионы, может при поддержке губернаторов выйти на такие корпорации, как Роскосмос, Ростех, Газпром, чтобы донести до них соответствующие проекты и получить по ним компетентные рабочие мнения. В отсутствие НОЦ подобный диалог был бы просто нереальным.
- Как изменились ваши взаимоотношения с индустриальными партнерами?
- Без понимания, куда идет современное производство, университет не может развиваться. Университет - это не только учебное заведение, это еще и хорошо оснащенные лаборатории (зачастую вместе с опытно-экспериментальными производствами), а также специалисты, готовые проводить НИОКР по заказам предприятий и выпускать опытные партии инновационных изделий. Такого рода заказы у нас всегда были и сейчас есть.
- Наверное, в этом вам как раз может помочь НОЦ?
- Такая функция ему и предписана: университеты объединяют свои компетенции, чтобы вместе со своими индустриальными партнерами за минимальное время могли перейти от НИОКР к созданию опытного образца, а затем и к запуску его в массовое производство.
- А предприятие может обратиться в НОЦ со своей технологической проблемой с тем, чтобы привлеченные эксперты подсказали, какой вуз может ему помочь?
- Да, именно так. НОЦ - это еще и своего рода диспетчерский пункт, работающий по принципу единого окна. Для НОЦ "Инженерия будущего" такое окно - АНО "Институт регионального развития", играющее существенную роль по выстраиванию коллабораций между его участниками.
- Каким образом вы оцениваете качество подготовки ваших выпускников?
- Есть несколько систем государственного и внутривузовского контроля процесса обучения. Есть тестирование выпускников, которое выполняется независимыми организациями на коммерческой основе. Нас, конечно же, интересует обратная связь с теми, кого мы со всем усердием учили несколько лет.
- А если воспользоваться таким простым и понятным критерием, как востребованность ваших выпускников?
- По их послевузовскому трудоустройству наш университет входит в российский топ-10.
- Какова роль студенческих объединений, которых у вас более ста?
- Мы видим свою задачу не только в том, чтобы студент владел определенной совокупностью знаний, умений и навыков - одной на всю жизнь. Мы должны дать ему такое образование, чтобы он был разносторонней, эрудированной личностью, которая хорошо адаптируется в социуме и способна генерировать и реализовывать новые идеи.
Поэтому мы стараемся сделать вторую (внеучебную) часть его дня временем личностного развития - выявления талантов: предоставляем студентам возможность заниматься танцами, пением, спортом, участвовать в добровольческих проектах, быть экологами, добровольцами, создавать свои студенческие СМИ... В Самарском университете им. Королёва около 90 студенческих объединений, есть из чего выбрать.
Студенчество - прекрасная пора, когда можно пробовать себя в любом направлении, не опасаясь неудачи.
С нового учебного года мы запускаем пилотный проект, предусматривающий учебу по индивидуальным образовательным траекториям, чтобы каждый студент мог выбирать тот набор модулей и дисциплин, который отвечает его склонностям и устремлениям.
- Тогда вам понадобятся тьюторы, помогающие студентам выстраивать эти траектории.
- Конечно. Без них индивидуальные образовательные траектории не смогут работать. Но это у нас запланировано следующим шагом.
- Какое развитие в ближайшие годы получит университетский кампус?
- Территории, находящиеся в оперативном управлении университета, застроены практически полностью. Тем не менее мы прорабатываем проекты реконструкции (реновации) наших старых корпусов. Есть намерение расти в высоту, возводя вместо малоэтажных зданий многоэтажки, в первую очередь, для размещения современных общежитий и зон общего пользования.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.