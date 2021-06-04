Сергей Машков (СамГАУ): "Знания даем мы, а навыки - наши индустриальные партнеры"

Врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ) Сергей Машков в развернутом интервью Волга Ньюс рассказал о спросе на аграрное образование, о научных разработках вуза и их внедрении в производство и о развитии кампуса.

- Насколько востребовано сегодня высшее образование в аграрной сфере?

- Судите сами: сегодня мы имеем официальные заявки на трудоустройство более чем тысячи наших выпускников, притом что их у нас всего пятьсот по всем специальностям очного обучения.

Что касается самих студентов - живой интерес к профессии виден у ребят уже в период производственной практики. К примеру, желающих поехать со студенческим отрядом в Сергиевск на подготовку садов к плодоношению искать не приходится, тем более что их обеспечивают не только зарплатой, но и достаточно комфортными условиями проживания и питания.

- У вас есть понимание, кто ваши студенты и какие стимулы ими движут при получении аграрного образования?

- В последние два года доля контингента из больших и малых городов превысила 50 процентов. Тут две причины - снижение численности сельского населения и возможность получить специальность, востребованную в больших городах, такую, например, как ветеринария (лечение мелких домашних животных).

Еще один сегмент (10-15%) - городские дети родителей, которые когда-то уехали из села. Они хотят вернуться, так как в последние годы заметно выросла рентабельность сельского хозяйства и там появилось много возможностей зарабатывать неплохие деньги.

Мы ведем также целевую подготовку специалистов по заказу сельхозпредприятий (например, для агрохолдинга "Био-Тон", который ежегодно направляет на целевое обучение своих сотрудников). Это совместное обучение: теоретические знания даем мы, а производственные навыки - они.

В этом году мы открыли среднее профессиональное образование после 9 класса: уже лицензировали четыре программы и готовимся принять первый набор в 150 человек.

- С прицелом, что потом они пойдут на высшее образование?

- Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы они у нас остались.

- Средний балл ваших абитуриентов по ЕГЭ - на уровне 50-60 баллов. Это, по сути дела, троечники. Работа с ними требует особых подходов?

- ЕГЭ, на мой взгляд, - вовсе не универсальный показатель знаний и тем более не приговор интеллекту выпускника школы. Кроме того, в Самарском ГАУ есть специальности, на которые идут ребята, имеющие по ЕГЭ 80 и более баллов. Это ветеринария, агроинженерия, агрономия.

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А если говорить о троечниках, то половина из них имеют потенциал стать хорошими организаторами и руководителями сельскохозяйственного производства. И когда это удается, к четвертому курсу эти троечники по уровню своей подготовки ничем не отличаются от студентов ведущих вузов.

Другое дело, что у них недостает практических навыков. Сейчас сельхозтехника стоит огромных денег, и никто портить ее не даст, значит нужны симуляторы, макеты, которые можно потрогать руками, покрутить, чтобы знать, как вести себя с этой техникой в поле. К счастью, в регионе есть предприятия, которые (как "Пегас-АГРО", "Евротехника") нам в этом помогают.

- Насколько у вашей молодежи выражено стремление к научно-преподавательской деятельности?

- Контрольные цифры приема в аспирантуру у нас колеблются от 18 до 22 в год (это примерно 5% от числа выпускников). Тех, кто после специалитета и магистратуры видит себя аспирантом, соискателем ученой степени, видно уже на втором-третьем курсе бакалавриата: они занимаются в студенческих научных обществах, которые есть при каждой кафедре нашего вуза, а на первом-втором курсе магистратуры уже имеют заявки на патент, публикации в научных изданиях и участвуют в конференциях.

- То есть проблема воспроизводства научно-педагогических кадров у вас решена?

- На эту тему в СамГАУ есть специальная программа. Мы будем поддерживать всех соискателей кандидатской и докторской степеней, главное - их инициатива. А совершенствовать свои компетенции, работая в вузе, нужно постоянно.

- В каком состоянии сейчас находится университетский кампус?

- Он развивается - нам здорово помогают наши выпускники, добившиеся успехов в бизнесе. Достраивается бассейн с многопрофильным физкультурно-оздоровительным комплексом, пользование которым для наших студентов будет в шаговой доступности. На очереди ввод круглогодичной закрытой ледовой арены, расширяется наш парк. Причем все составляющие кампуса находятся в десяти минутах ходьбы друг от друга.

Когда нынешней осенью завершится ввод всех новых объектов, кампус СамГАУ будет уникальным поселком в масштабах России.

- За более чем столетнюю историю в СамГАУ сформировалось более десятка научных школ. Расскажите хотя бы о некоторых из них.

- Один из главных признаков научной школы - наличие диссертационного совета, который имеет право присвоить соискателю ученую степень кандидата или доктора наук. У нас есть два таких совета, объединяющих наиболее авторитетных представителей научных школ, имеющихся сегодня в СамГАУ. Каждый из этих советов в рамках своей специализации входит в пятерку лучших по стране, где насчитывается сейчас 54 аграрных вуза.

Рейтинг ведет Высшая аттестационная комиссия, основываясь на научно-практических достижениях членов данного совета. Поддерживать этот уровень и тем более лидировать непросто - нужно выполнять целый ряд критериев, но нам это удается. Более того, мы планируем создать еще один диссертационный Совет - по техническим специальностям в аграрной сфере.

- Какие задачи в научной сфере ставит перед вузом государство?

- Финансирует прорывные разработки и определяет ценность полученных результатов Минсельхоз РФ. Сейчас по заданию министерства мы ведем четыре исследования. Одно из них связано с многоканальной спектральной камерой (МСК), другое - с очисткой сточных вод от животноводческих комплексов, третье - с возделыванием зерновых культур на территории Среднего Поволжья, а четвертое - с применением современных стимуляторов роста растений.

- Некоторые ваши публикации попадают в международные базы данных, хотя вы занимаетесь вроде бы чисто региональными проблемами. В чем интерес мировой научной общественности?

- Процентов 15 от общего числа работ наших ученых - это аграрная экономика, ее рентабельность и прочая аналитика. С 2019 года мы проводим масштабную отраслевую конференцию, куда, кроме российских ученых, приезжают их коллеги из Казахстана, Белоруссии и других стран.

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- Как СамГАУ участвует в работе межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего", созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова?

- Наш университет инициировал формирование в рамках данного НОЦ специального комитета с агропромышленной тематикой "Умное Агро", и сегодня уже можно говорить о некоторых результатах, полученных нами совместно с другими вузами. Один из них - уже многим известная цифровая 3D-модель коровы. В этой разработке, кроме наших ученых, обладающих знаниями в области ветеринарии, участвовали коллеги из Самарского государственного медицинского университета.

Есть у нас наработки и с Самарским университетом, где в течение ряда лет работают над применением многоканальной спектральной камеры, которая позволяет зафиксировать невидимые человеческому глазу цветовые оттенки листа больного растения. Интерпретируя эту информацию, квалифицированный агроном может не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и предложить способы его лечения.

Камера может быть установлена как стационарно, так и на движущемся объекте - беспилотном летательном аппарате или на дождевальной машине.

Это большой пласт работы, поэтому мы предлагаем создать на базе нашего университета специальную тематическую лабораторию. Тем более что МСК позволяет анализировать не только состояние сельскохозяйственных растений, но и содержание в них экологически вредных веществ (пестицидов и гербицидов). Это важно в условиях широкого применения технологий интенсивного растениеводства.

В этом году Министерство сельского хозяйства РФ выделило нам целевые деньги на изучение данного вопроса.

- Когда эти результаты будут востребованы в практическом сельском хозяйстве?

- Они востребованы уже сегодня. Около трех лет мы плотно работаем с Евгением Павловичем Цирулевым, главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), которое расположено в Приволжском районе и специализируется на овощеводстве.

- Чем объясняется ваш выбор?

- Во-первых, он выпускник нашего университета и поддерживает тесные деловые связи практически со всеми его школами. Во-вторых, он для нас - не просто заказчик хоздоговорных работ, часть своих научных исследований мы проводим в лаборатории его хозяйства вместе со специально выделенным для этих целей сотрудником КФХ. У нас полное взаимопонимание, мы чувствует себя частью его хозяйства, приезжаем к нему как к себе домой.

Наработки СамГАУ позволили КФХ Цирулева увеличить сохранность готовых овощей на несколько месяцев всего лишь за счет правильного использования электрического освещения.

- Как так?

- Наши исследователи создали светильник, дающий такой спектр, который позволяет картофелю храниться дольше. Это позволяет отправлять его на продажу крупным торговым сетям без рисков нарваться на штрафы за ненадлежащее качество.

В этом году мы сертифицировали светильник совместно с предприятием "Энергостандарт", что в поселке Алексеевка, для серийного производства. Для предприятия это прибыль, а для нас - новые исследования и новые диссертационные работы.

- Вы правда собираетесь выращивать коноплю для Ростеха?

- Проект только рассматривается. Дело в том, что Ростеху для производства инновационного самолетного крыла нужна углеродная нить с органической подвивкой из конопли или льна - она увеличивает адгезию со смолами, а также повышает прочность. В СамГАУ есть давно сложившаяся научная школа Андрея Санина по выращиванию льна, так что мы дали принципиальное согласие на разработку и сопровождение этого проекта.

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- Как организовано внедрение результатов, полученных учеными вашего университета?

- Что касается, например, сельхозмашиностроения - в нашем регионе есть целых четыре мощных предприятия - "Пегас-Агро", "Евротехника", "Волгаагромаш" и "Сельмаш". Со всеми у нас тесные деловые отношения, так что нам есть куда передать опытные образцы для производства.

- Какую выгоду получает при этом университет?

- Можно брать деньгами (например, через роялти), а можно работать на перспективу: люди, которым университетские разработки принесли пользу, помогают нам с инфраструктурой - открывают профильные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, принимают наших студентов на практику и стажировку, предоставляя им возможность работать на современном оборудовании.

- Студентам СамГАУ читают экономику?

- В моем понимании студент должен научиться не просто считать "выгодно - невыгодно" - ему нужны и управленческие навыки, такие как терпение и умение адаптироваться к реальной ситуации, выбирать, перетерпеть ли два года, чтобы затем получить дивиденды в 2000%, или получать доход в 1-2%, но сегодня. Правда, при таком подходе "светлое завтра" может и не наступить.

Тех, кто готов играть вдолгую ради будущего, честно говоря, немного. Но именно они - наша опора и надежда.

- А бизнес-инкубаторы для них есть?

- Здесь мы полагаемся на НОЦ и обучаем ребят, которые хотят не просто освоить бизнес-процессы, а еще и внедрять конкретные проекты. Один из них связан с восстановлением имеющихся лесополос: при советской власти их культивировали под личную ответственность исполнителей, а в 1990-е вырубили ради получения дополнительной земли, не понимая того, что ею нельзя будет воспользоваться для сельхозпроизводства - лесополосы обеспечивали микроклимат. Этот проект реализуется при поддержке главы Приволжского района.

Правда, за последние 30-35 лет многое изменилось - климат, температурный режим и почва (произошел сильнейший вынос гумусного слоя). Мы планируем создать многоуровневый план замены имеющихся лесополос, рассчитанный на 150 лет. Сейчас совместно с Минсельхозом РФ готовим целевую программу по этой теме.

- Не могли бы вы подробнее остановиться на теме почвы? Какие процессы тут наблюдаются?

- Идет деградация почвы, и идет в геометрической прогрессии. С начала прошлого века плодородие снизилось вдвое-втрое. Пока благодаря агротехнике мы это компенсируем, но можем прийти к тому, к чему пришли некоторые европейские и североамериканские страны, где вместо почвы есть некий субстрат.

Здесь надлежит правильно расставить приоритеты. Вопрос - нужно ли нам производить столько зерна на экспорт. Многие страны предпочитают вывозить продукты переработки сельскохозяйственного сырья, создавая добавленную стоимость: они, например, продают хлебцы, которые можно транспортировать куда угодно и продавать гораздо дороже, чем зерно.

Хороший пример развития переработки есть у нас в регионе - подсолнечное масло. Одно дело вывозить семечки, а другое - продукт их переработки. Сейчас в Самарской области открываются пункты первичной очистки семян подсолнечника, сушильные комплексы, цеха по розливу масла, причем все это в малых городах и районных центрах, которые таким образом получают импульс для развития. Следующий этап - те же семечки можно обжаривать, фасовать. Это дополнительные рабочие места и увеличение налоговой базы.

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- Как ваш университет участвует в процессе импортозамещения?

- Первое направление - взаимодействие с сельхозмашиностроительными заводами (их конструкторские отделы укомплектованы выпускниками нашего инженерного факультета). Второе - совместные с Самарским федеральным исследовательским центром РАН во главе с академиком Сергеем Шевченко работы по селекции передовых сортов пшеницы. Отмечу успех целевой программы по картофелю: за пять последних лет зависимость Самарской области от импортного семенного картофеля снизилась. Думаю, к 2023-25 году этот вопрос будет закрыт.

- А какова ситуация в животноводстве?

- Выглядит немного иначе. Но некоторые успехи все же есть. И мы тоже стараемся поддерживать животноводов. Так, в одном из хозяйств области по нашим рекомендациям заменили систему освещения на основе дешевых светильников с раздражающим, как мы выяснили, сетчатку глаза животных спектром, и создающим для них стресс. Поставили датчики, создающие ночной режим освещения. Как результат получили экономию электроэнергии (до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от времени года) и рост надоев.

- Сейчас задан тренд на цифровизацию, но в АПК надо, наверное, учитывать, что здесь мы имеем дело с живыми организмами?

- Нужно, чтобы одна сфера сочеталась с другой. Специалистам из Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики, которые предложили прибор для измерения влажности почвы, нам приходилось объяснять, зачем от него требуется столь высокая точность.

Сегодня в ходу координатное земледелие, когда каждое из миллионов семян имеет на данном поле свои координаты и в принципе может получить индивидуальный подход для повышения урожайности. А это требует при движении культиватора с помощью автопилота точности в 10-12 мм. На мой взгляд, дальше, чем сельское хозяйство, в цифровизации ни одна из отраслей не ушла. Раньше было мечтой посмотреть, как трактор без человека работает, а сейчас это уже реальность, причем многое произведено в России.

В животноводстве фантастики не меньше: сегодня по первому надою можно судить, здорово ли данное животное, а если нет, то можно сразу вывести его из стада и установить диагноз и заболевание.

- Расскажите о ваших проектах с Россельхозбанком.

- Для нашего вуза делается все, что находится в компетенции руководителя его регионального отделения. К началу декабря этого года у нас будет самая современная в Самарской области кампусная цифровая система безопасности. Большой проект мы реализуем в рамках "Школы фермера" Россельхозбанка. У нас она называется "Программа профессиональной переподготовки "начинающих фермеров" и глав К(Ф)Х Самарской области". 1 сентября этого года мы запускаем две учебные программы: в первой будет проходить обучение по экономическим, правовым и управленческим вопросам фермерства, а вторая - животноводческая, направленная на рост производства молока.