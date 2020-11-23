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Растениеводство АПК и пищепром

Вартан Мнацаканян, СИНКО: "Для наращивания агроэкспорта нужно субсидировать перевозки"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "СИНКО" - один из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров Самарской области. В интервью Волга Ньюс директор входящей в нее компании "СИНКО Трейд" Вартан Мнацаканян поделился своим видением проблем, ограничивающих экспортный потенциал российского АПК, и их решений.

Фото: Ирина Бойкина

- Государство в последние годы делает серьезную ставку на развитие экспорта аграрной продукции. По вашему мнению, насколько здесь у страны значительный потенциал?

- У России самый большой в мире земельный ресурс. И из года в год он пополняется: в связи с изменением климата в хозяйственный оборот вовлекается все больше земель, расположенных севернее традиционных регионов выращивания зерновых. Кроме того, сбор зерна будет расти еще и за счет повышения урожайности в результате достижений семеноводства и внедрения новых агротехнологий.

При этом отечественное продовольствие гораздо ближе к органике, чем зарубежное. По ряду причин использование удобрений и средств защиты растений в России не столь интенсивно, как, например, в Штатах, Китае и европейских странах. Да, это несколько ограничивает урожайность продовольственных культур, но зато нашу продукцию в целом можно считать более здоровой.

Впрочем, с учетом увеличения мировой потребности в зерне, в первую очередь из-за интенсивного роста населения стран Юго-Восточной Азии, испытывающих большой дефицит в этом виде продукции, на интенсификацию зерноводства, на мой взгляд, можно было бы пойти, даже немного поступившись экологическими соображениями.

- Какие шаги могли бы предпринять власти, чтобы помочь отечественным производителям бороться за иностранные рынки?

- Самая действенная мера - это субсидирование государством затрат на транспортировку продукции. Сегодня основной объем экспорта идет через порты, расположенные на юге России (большой портовый комплекс в Усть-Луге под Санкт-Петербургом еще строится и пока не работает в полную мощность). Так что везти экспортную продукцию приходится за 2-2,5 тыс. км, а это достаточно дорого.

Да, часть затрат, которые несут экспортеры из регионов Урала и Сибири, государство субсидирует, но это не те деньги, которые полностью компенсируют их географическую удаленность. К тому же субсидируются только железнодорожные перевозки.

Проблема транспортной доступности актуальна для всех хозяйств, расположенных севернее и восточнее Черноземья, и в Самарской области в том числе.

Если ставятся амбициозные задачи по наращиванию агроэкспорта, нужно субсидировать перевозки крестьянам. В масштабах нашего региона на это требуется не так уж много денег - по нашим оценкам, это примерно $8 млн. Такие расходы под силу даже областному бюджету.

- Но у нас есть Волга…

- Да, это хорошее преимущество, которым мы в СИНКО активно пользуемся, задействуя входящий в наш холдинг элеватор "Жито", имеющий два причала и возможности отгрузки продукции на воду.

В этом сезоне мы уже отгрузили на экспорт по воде около 70 тысяч т зерна. Это пара десятков судов, и мы планируем отправить через "Жито" еще минимум два-три судна. Но гораздо больше продукции на экспорт мы отправляем по железной дороге. Для понимания - всего в этом году мы заключили экспортных контрактов почти на 220 тыс. т.

В логистике мы пользуемся в основном южным маршрутом, но в этом году задействовали и северное направление. Около 10 тыс. тонн льна отправлены через Прибалтику в Бельгию, а три тысячи тонн гороха уплыли в Германию через Санкт-Петербург.

- Насколько, по вашему мнению, адекватно госрегулирование в этой сфере?

- Квоты, пошлины и другие инструменты госрегулирования АПК должны учитывать региональную специфику и оперативно реагировать на текущую рыночную ситуацию. Их нельзя устанавливать единообразно для всех и на несколько лет, как это делается сейчас.

Конечно, оставлять АПК вовсе без госрегулирования нельзя. К примеру, нужно создавать резервы сельхозпродукции для экстренных ситуаций или сглаживать ценовые эксцессы с помощью рыночных интервенций. Вопрос - в том, как это делать, соблюдая принцип "не навреди", то есть при минимальном участии госорганов. 

- Сказывается ли на российском агроэкспорте политическая ситуация в мире?

- Безусловно. Из-за международных санкций у нас в этом году фактически сорвались поставки в Иран. Удивительно, но факт: отечественные банки требовали у нас подтверждение того, что наша продукция не идет для нужд иранской армии. Однако мы в принципе не можем об этом знать, да и у наших контрагентов спрашивать об этом не можем.

Плюс к тому банки стали проверять, не рассчитывается ли с нами Иран через третьи страны. Наконец, в этом году они потребовали проводить все расчеты в рублях, что лишило нас возможной прибыли за счет курсовой разницы.

- С какими еще проблемами сталкиваются аграрии при выходе на рынки других стран?

- Есть препоны местного значения. Например, у нас слишком коротка навигация. Но уже несколько лет подряд Волга замерзает довольно поздно. Соответственно, вопрос: если стоит задача нарастить экспор - зачем так ограничивать сроки судоходства? Возвращаюсь к необходимости действовать более гибко и разумно.

Также нужно снимать ограничения по нагрузке на ось при автомобильных перевозках. Качество российских дорог оставляет желать лучшего, даже если по ним не ездят тяжелые грузовики, и вопрос сохранения дорожного полотна нужно решать не запретами и наказаниями, а, к примеру, лучшим распределением нагрузки или увеличением количества осей. Но это уже вопрос к отечественному автопрому.

Введенные же ограничения существенно снижают темпы вывоза зерна от производителя, повышают затраты на логистику и делают нашу продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках.

Что касается водного транспорта, здесь тоже есть затруднения. Прежде всего это имеющая место олигополия судовладельцев на перевозки по Волге, что в конечном итоге ведет к повышению или скачкам тарифов на фрахт.

- Из названия "СИНКО Трейд" следует, что вы также скупаете продукцию у других производителей.

- Да. Около 75% зерна, которое "пропускает" через себя "СИНКО Трейд", производится в тех 12 сельхозпредприятиях, которые входят в наш агрохолдинг "Зерно Жизни", четверть мы покупаем на свободном рынке. Иногда больше, иногда меньше, год на год не приходится.

- Себестоимость продукции весьма чувствительна к затратам на логистику. Какова их структура?

- Вывоз продукции с полей или зернотоков хозяйств до водного терминала и линейных элеваторов осуществляется нашими транспортными предприятиями. В зависимости от дальности стоимость такой доставки достигает двух тысяч рублей на тонну. Зерно поступает на элеватор, и тут появляется стоимость его услуг. В зависимости от их содержания стоимость зерна подрастает еще, до 1 тысячи рублей. Ну, а затем суда (плюс примерно 12% к себестоимости зерна) или железная дорога (плюс 25%).

Конечно, многое определяет текущая конъюнктура. Большой урожай - это повышение спроса на транспорт, особенно когда с полей идет вал продукции, и, как следствие, рост тарифов.

Вот и получается, что многие сельхозпроизводители, в надежде на их постсезонное снижение, пытаются придержать урожай у себя или, чтобы не тратиться на транспорт, предлагают покупателям самовывоз.

На самом деле это никакая не экономия. С одной стороны, дополнительная перевалка повышает себестоимость зерна. С другой, кондиции продукции нужно еще и сохранить, а попробуйте это сделать, если нет сушилок и очистки. Вот и выходит, что зерно выгоднее везти с поля сразу на элеватор.

Решение вопроса - в кооперации с трейдерами-экспортерами. Даже простые расчеты доказывают, что прибыль хозяйств при этом может ощутимо вырасти. К тому же они избежали бы многих проблем, связанных с нехваткой автотранспорта для вывоза урожая в пиковые моменты уборки, простоями комбайнов в поле и очередями на хлебоприемные пункты.

Достаточно консервативная позиция хозяйств в этом вопросе - следствие хорошей жизни, то есть имеющих место высоких цен на сельхозпродукцию. Другими словами, у владельцев солидных (от нескольких десятков тысяч гектаров) наделов земли деньги есть, а потому стимул к снижению затрат у них недостаточен.

- Теоретически выгоднее продавать не зерно, а продукцию его переработки…

- Увеличение доли продукции высоких переделов, формирование дополнительной добавленной стоимости - одно из направлений развития АПК. Для нас это производство муки, но маржа в этом сегменте не очень высока (5-10%). Она колеблется в разные годы, а сложностей со сбытом много.

Это очень конкурентный рынок, требующий непрерывности поставок: чуть уменьшил их объем - и твое место занимают другие поставщики. Кроме того, есть регионы, в которых поставки муки давно находятся в руках ограниченного круга компаний. К примеру, рынки ряда стран Ближнего Востока в полной мере обеспечиваются Турцией, и другие поставщики туда попасть практически не могут.

Наконец, мука - это социально значимый продукт, из нее пекут хлеб, цена которого регулируется властями. Так что рынок зерна на данный момент представляется нам более понятным.

Однако об экспорте муки говорить можно и нужно. По нашим оценкам, она особенно востребована в странах Юго-Восточной Азии, где наблюдается бурный рост населения. Однако наращивание этого вида экспорта требует существенного увеличения производства зерна. Значит, понадобятся дополнительные площади пахотных земель и кадровые ресурсы. К сожалению, последние весьма ограниченны, поскольку далеко не вся молодежь готова жить на селе и заниматься сельским хозяйством. Как сделать это привлекательным? Вопрос и к бизнесу, и к государству.

- Увеличение производства зерна требует и соответствующих складских мощностей. Эта проблема и без того встает в особо урожайные годы.

- Сегодня СИНКО, обладая лучшей в регионе системой хранения зерна, обходится относительно простыми сооружениями, силосами и напольными складами. Но завтра потребуются современные элеваторы, емкие, автоматизированные, экономичные и с высокой пропускной способностью.

Нужно ли говорить, что главное достоинство элеватора - это не столько объем единовременного хранения, сколько оборачиваемость. Вот над чем надо работать.

- В последние годы отчетливо проявляется тренд на укрупнение сельхозпредприятий, появляются новые агрохолдинги. Как вы оцениваете эти процессы?

- С точки зрения экономической эффективности предприятия АПК укрупнять целесообразно. Это эффект масштаба: за счет снижения удельных затрат на производство они станут более рентабельными. Стало быть, экспортный потенциал тоже подрастет.

У крупных хозяйств есть ресурсы и на внедрение новых агротехнологий, и на регулярное обновление парка сельхозтехники, и на диверсифицированный ассортимент производимой продукции, и на современные системы хранения, и даже на эксперименты, как незаменимый для развития инструмент.

Однако между ростом размеров производства и решением социальных проблем села должен быть баланс. Во-первых, любые укрупнения в сфере АПК должны быть подконтрольны антимонопольным органам. А во-вторых, крупные компании должны нести социальную ответственность за территории, на которых работают, и за людей, которые там живут. И это вовсе не "общественная нагрузка". Бизнес очень заинтересован в том, чтобы окружающая его среда была здоровой, комфортной и благоприятной.

Село - это генофонд России, и его развитие, в том числе цифровизация АПК невозможны без грамотных специалистов. А их подготовка несовместима с упадком села и сокращением сельского населения. Нельзя обрекать деревенских жителей на прозябание: там всегда рождались самые здоровые люди, плоть от плоти родной земли.

ОАО "Самарская инновационная компания" (СИНКО) - управляющая структура, которой подконтрольны предприятия "Зерно жизни" (производство и реализация продукции растениеводства), "Сургутское" (садоводство), "Медгард" (сеть медицинских клиник), "Метида" (книгоиздательство и книготорговля) и другие компании. Создана в 1991 г. с целью разработки и выпуска радиоэлектронной, оптической и лазерной техники. В АПК с 1992 года. Сегодня группа включает 40 предприятий в шести регионах Приволжского федерального округа - в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Республике Татарстан, в которых работает около 4 тыс. сотрудников. Общая площадь обрабатываемых земель - 140 тыс. га. Семь многопрофильных лечебно-диагностических комплексов "Медгард" в Самаре, Тольятти, Ульяновске, Саратове, Оренбурге, Набережных Челнах. Еще пять клиник на стадии проектирования и строительства. 25 книжных магазинов и 7 тыс. кв. м торговых и складских площадей, издательско-полиграфический комплекс "Пензенская правда". Генеральный директор СИНКО - Эдуард Мнацаканян, ему же принадлежит 86,25% ее акций.

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