Ольга Наумова, и.о. ректора СГИК: Главная задача - быть нужными региону

И.о. ректора Самарского государственного института культуры Ольга Наумова в беседе с Волга Ньюс рассказала о работе вуза в условиях пандемии, изменениях образовательных программ, творческих стартапах, новых проектах и партнерстве с театрами и музеями.

- С какими проблемами вы столкнулись, когда пришли на должность и.о. ректора СГИК?

- Я пришла руководить институтом культуры в январе 2020 года и, признаюсь, испытала странное чувство. Выражаясь научным языком, меня здесь поразил хронотоп - взаимосвязь времени и пространства. Перешагиваю порог главного корпуса и как будто бы на машине времени перемещаюсь на десятилетия назад… Год назад институт находился в системном кризисе, и, честно говоря, не могу сказать, что он сегодня на 100% из него вышел, - мы в начале пути.

Первым вызовом, с которым я столкнулась, была неготовность вуза к аккредитации, хотя тогдашняя управленческая команда уверяла, что все нормально и проблем нет. На слово не поверила - я начала разбираться с документами, пошла по факультетам, каждый день встречалась с заведующими кафедрами и довольно быстро поняла, что может случиться беда.

До подачи заявления оставалось два месяца. Мы бросили на подготовку все возможные силы, привлекли внешних экспертов, технических специалистов, экстренно произвели необходимые закупки. К 31 марта мы загрузили соответствующее заявление на сайте Рособрнадзора. Но тут случилась пандемия.

Это был вызов вызовов! Ведь в уникальном творческом вузе нет нормальной компьютерной техники, сетей, единственный на весь институт сервер не выдерживает… Помню, как в конце марта впервые вела заседание ученого совета онлайн, сидя одна в пустом зале и пытаясь отвечать на бесконечные вопросы уважаемых коллег, наших замечательных педагогов и мастеров - как в режиме онлайн преподавать хореографию, вокал, как ставить спектакли и т.п.

Бесспорно, творческие вузы оказались в большей степени под ударом в этой ситуации, и, конечно же, готовых ответов на эти вопросы не было. Была просто установка "выжить". И мы выживали, приспосабливаясь к новой реальности.

Кстати, аккредитация вуза из-за пандемии автоматически была продлена на год. Несмотря на это, летом мы аккредитовали магистратуру, что позволило нам выпустить дипломированных магистров. Надеюсь, что до июня этого года СГИК "закроет" для себя тему с аккредитацией на ближайшие пять лет и наконец займется лицензированием новых образовательных программ, востребованных в регионе.

- А как прошли экзамены и набор студентов в этих условиях?

- С приемом абитуриентов было тоже немало вопросов, связанных, в первую очередь, с творческими испытаниями. Принимали в смешанном формате - от очных экзаменов совсем не отказались. На наше счастье, летом эпидемиологическая обстановка позволяла работать очно и со студентами, и с абитуриентами. Исключение составили иностранные ребята - многие из них до сих пор не могут въехать в Россию, занимаются дистанционно.

Градозащитник Андрей Кочетков: "Город со своим вкусом может лучше конкурировать за жителей" В интервью Волга Ньюс градозащитник, зампредседателя Самарского реготделения Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и идеолог "Том Сойер Феста" Андрей Кочетков рассказал о главных проблемах Самары: о том, почему сейчас никто в старом городе не застрахован от расселения, почему тормозится работа с историческим поселением, как можно привлечь инвесторов к покупке деревянных домов и, главное, за чей счет должна сохраняться самарская уникальность.

При этом порадовали результаты приемной кампании 2020 года: вырос средний балл ЕГЭ, притом что для творческих вузов страны баллы сделали минимальными, обнадежила и география - в СГИК поступили ребята из 22 регионов РФ.

- Как вы формулируете стоящие перед вами и вузом задачи?

- Задач действительно очень много. Ключевые из них, пожалуй, следующие: нам нужно создать линейку конкурентоспособных образовательных программ, улучшить материально-техническую базу (фонд музыкальных инструментов глобально обновить, закупить компьютерную технику, отремонтировать учебные корпуса и общежитие и т.д.), сделать достойную оплату труда педагогов, развить крепкие партнерские связи с учреждениями культуры Самарской области и Поволжья, развить научное направление и международную деятельность.

Есть еще одна очень сложная задача - слезть с "бюджетного крючка", то есть начать привлекать в вуз внебюджетные источники через разного рода гранты, конкурсы и другие инструменты. Нам необходимо стать по-настоящему нужными региону, максимально включиться своими кадровыми и творческими ресурсами в культурную повестку.

В этом плане мы очень рассчитываем на поддержку нового министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, с которой у нас сегодня складывается конструктивный диалог.

Важно, что есть запрос на наши кадры от Самарского региона и ряда соседних, и я уверена, что востребованность будет только расти при условии, что и мы начнем меняться, улучшим качество подготовки выпускников, введем актуальные специальности и направления подготовки.

Обнаружилась и еще одна системная проблема, сложившаяся в силу разных обстоятельств и очень тормозящая эффективное развитие вуза. Речь идет об отсутствии полноценных баз практик студентов в учреждениях культуры и искусств. Я не понимаю, почему студенты не практикуются в ведущих организациях, скажем, в оперном и драматическом театре, театре юного зрителя, филармонии, в Волжском народном хоре, художественном музее и др. Почему там, на местах, нет базовых кафедр?

При этом, если посмотреть статистические данные, то результаты у нас по меркам любого серьезного вуза весьма себе приличные - ежегодно по специальности трудоустраивается порядка 90% выпускников.

Меня такое положение дел не устроило, и мы начали переговоры с руководителями этих и других учреждений культуры. Сейчас со многими из них идет отработка формата стажерских групп на местах. У себя в вузе мы стали практиковать так называемые ректорские показы (посещение открытых занятий вместе с работодателями) - другими словами, максимально открыли свои двери. Да, сложно, рисково и порой боязно. Но по-другому пароход не развернешь.

К слову, на самих себя и свои проблемы нам помогают периодически смотреть стратегические сессии, в которых участвуют не только деканы, заведующие кафедрами и ведущие преподаватели и студенты, но и наши партнеры, журналисты, представители городской и региональной власти. У нас бывает очень жарко на таких встречах, приходится слышать не всегда приятные замечания, но, в конце концов, это полезно. Хотя критику принимают далеко не все.

- Наверняка были и те, кто ушел в жесткую оппозицию, когда вы пришли руководить в СГИК?

- Не без этого. Были те, кто с самого начала мне в ультимативной форме заявлял, что все предлагаемые мною идеи невозможно реализовать. Меня это тогда не то чтобы огорчило. Скорее, раззадорило страшно.

В итоге мы в 2020 году зарегистрировали и выпустили в свет два номера научного рецензируемого журнала "Сфера культуры", собрав сильную докторскую редколлегию. Поставили себе целью в скором времени попасть в перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия РФ. - Прим. Волга Ньюс), а потом и в международные базы цитирования Web of Science и Scopus.

Александр Хинштейн: "Историческое поселение - это не стеклянный колпак" Депутат Государственной думы от Самарской области в интервью Волга Ньюс рассказал о том, как продвигается работа по теме исторического поселения, о продолжающихся попытках снизить степень его охраны и о глобальном проекте реновации старого города.

СГИК получил статус федеральной инновационной площадки по библиотечно-информационному направлению. Наш вуз был аккредитован для переподготовки государственных и муниципальных служащих. Мы вошли в консорциум НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", предложив амбициозный проект "Мастерская лидеров". В 2020 году мы занимались ранней профориентацией школьников по федеральному проекту "Билет в будущее". Запустили две новые магистерские программы. Впервые провели олимпиаду для школьников по культурологии, получившую федеральный статус.

И невозможное возможно. А те пессимисты уже не работают в вузе.

- Удалось сформировать новую команду?

- Приходила в СГИК я одна, своей команды не было. Работа с людьми - это самое тяжелое. К слову, я в первые три месяца толком к компьютеру не подходила. Сложность была в том, чтобы быстро разобраться в проблемах и понять, с кем мы идем дальше.

Времени на раскачку, равно как на всякие интриги и конфликты, не было. Кто-то не выдерживал моего бешеного темпа и многозадачности, кто-то не принял моей принципиальной позиции "с открытым забралом" по всем вопросам.

Подобное притягивает подобное. Внимание к институту культуры со стороны общественности сразу было велико - многие видели его интересным и перспективным местом. Кто-то помогал дружеским советом, другие приходили и предлагали свои услуги, потому что хотели поработать со мной.

Из новых и самых, пожалуй, неожиданных людей - известный шоумен, актер, выпускник СГИК Дмитрий Колчин, возглавивший молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль", журналист, когда-то мой студент Сергей Яковлев, вернувшийся летом в Самару из Москвы и взявший на себя выстраивание медиаполитики в институте. Тогда же началось сотрудничество с Яной Егоровой, которая тогда была директором Самарского академического театра драмы, а у нас выступила мастером магистерского курса будущих продюсеров "Управление проектами в сценических искусствах".

Есть еще один преподаватель из Москвы - кандидат искусствоведения, эко- и промышленный дизайнер Александр Уваров, он возглавил кафедру декоративно-прикладного творчества и сейчас держит курс на открытие ряда дизайнерских профилей и направлений, а также выступает инициатором большого проекта для развития креативных индустрий в нашем регионе "Самарские мануфактуры".

Итальянский язык у нас в СГИК для музыкантов и оперных певцов ведет носитель языка - профессиональный переводчик художественной литературы Кармело Касконе.

- Какие еще проекты удалось запустить?

- Очень теплые отношения у нас сложились с "СамАРТом" - театром, в котором работает много наших выпускников и благодаря которому в институте 10 лет назад был открыт театральный факультет. Сразу родилось несколько проектов. Во-первых, это режиссерский курс "Режиссура и театральная педагогика", мастером которого выступает петербургский режиссер, лауреат Госпремии Анатолий Праудин.

Он ставит спектакли в "СамАРТе", часто бывает в Самаре, при этом для директора театра юного зрителя Сергея Соколова актуален запрос на молодую режиссуру. К себе на курс Праудин набрал 11 магистров из числа ведущих актеров театров Самары, Саратова, Магнитогорска и других регионов. Был конкурс, мастер взял далеко не всех, при этом отказав некоторым из конкурсантов, готовым платить за свое обучение.

Со своими студентами Праудин встречается каждый месяц на так называемых мини-сессиях - работает очно, на материале Чехова. Педагогом этого курса выступает один из ведущих артистов "СамАРТа" Алексей Елхимов.

Виталий Стадников: "Фабрика-кухня - это контейнер любых функций" Одна из главных культурных строек десятилетия в Самаре - реставрация многострадальной Фабрики-кухни - должна завершиться в 2021 году. Обещают грандиозный проект, который изменит облик района и придаст городу новый статус в категории "культура". Уже известно, что там разместится филиал Третьяковской галереи с акцентом на российское искусство ХХ-XXI веков. О том, почему это здание нельзя было реконструировать, какой проект лег в основу реставрации и насколько актуально ремонтировать здание в виде серпа и молота, побеседовали с архитектором проекта приспособления Виталием Стадниковым.

Вместе с "СамАРТом" открыли еще один проект - детскую студию "Театральный резерв". Наши партнеры прекрасно понимают, что о будущих кадрах, которые придут служить в театр через 10 лет, нужно думать уже сегодня. Этот проект сейчас с успехом реализуется при Детской школе искусств СГИК. Мы набрали два курса: ребят от 7 до 13 лет и старшую группу - 13-16 лет.

Получился и проект "Рупор63" - резиденция управления проектами оригинальной режиссуры, - инициированный студентами-продюсерами. Буквально месяц назад состоялся финал этого конкурса, на который приехали молодые режиссеры со всей страны, на площадке "Дирижабля" они представляли свои эскизы, три из которых получили финансирование и будут реализованы как самостоятельные спектакли на разных площадках города. Формат получился для Самары новый, мы намерены продолжать этот проект.

Вообще, институту культуры не хватает проектной работы - и это не только мое наблюдение. По этой причине отсутствуют яркие творческие стартапы, без которых сегодня невозможно развитие креативных индустрий. Думаю, что в учебном плане будущего первого курса, да и у старших курсов, тоже скоро появятся дисциплины по проектной работе.

- В регион заходит Третьяковская галерея, под филиал которой сейчас реставрируют Фабрику-кухню. Планируются совместные проекты?

- Мы в процессе переговоров. Хотели в прошлом году запустить совместную партнерскую программу, но не успели качественно проработать. Думаю, что начнем набор магистров уже в этом году. Сегодня востребованы музейные кураторы, равно как и научные сотрудники - соответствующие запросы есть, например, и от еще одного нашего партнера - Самарского областного художественного музея.

- А как появилась тема с кафедрой джаза?

- Это была чистой воды импровизация - все как в джазе! В рамках Дня города в Самару приезжал Игорь Бутман (российский саксофонист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. - Прим. Волга Ньюс), он дал пресс-конференцию на нашей площадке в "Дирижабле". Мы с Игорем Михайловичем переговорили перед началом, я посетовала на отсутствие в настоящий момент возможности готовить джазовых музыкантов. А во время пресс-конференции к маэстро обратились наши студенты и преподаватели и попросили его взять шефство над нами. Ему ничего не оставалось делать, как согласиться.

Справедливости ради поясню о "кафедре джаза": создавать с нуля такое структурное подразделение не требуется, потому как в СГИКе есть хорошая основа - кафедра музыкального искусства эстрады, которая в последние годы делала упор больше на эстрадных вокалистов, нежели на инструменталистов.

Другое дело - расширить задачу и усилиться хорошими кадрами, которые будут преподавать дисциплины по джазу. Это непросто, требуется время. Сейчас мы с московской Академией джаза, которую возглавляет Игорь Бутман, ведем переговоры о программе сетевого взаимодействия, обменных летних и зимних школах для наших студентов и преподавателей. Уже в этом учебном году в СГИКе есть бюджетные места под джазовых музыкантов.

Не очень давно в СГИКе на мастер-классе в рамках фестиваля "Jazz-весна в Самаре", традиционно проходящего в филармонии, побывал феноменальный пианист, замечательный оратор, народный артист РФ Даниил Крамер. Мы заручились и его поддержкой. Маэстро дал нам с коллегами немало ценных советов, в том числе и по кадровому вопросу. В этом плане такие встречи, конечно, бесценны.

- Институт культуры всегда был концертной площадкой, куда могли прийти любые зрители. Как планируется развивать это направление?

- В институте продолжают работать несколько площадок, которые уже хорошо знакомы преданным зрителям. Преимущественно по понедельникам в актовом зале главного корпуса СГИК работает музыкально-филармонический центр "Консерватория" - это концерты наших студентов и преподавателей с музыкально-исполнительского факультета и приглашенных артистов. Совершенно замечательный репертуар - и классическая музыка, и музыка современных композиторов, выступления народных коллективов, камерных хоров.

Осенью мы пробовали перевести эти концерты в онлайн, но без зрителя долго не протянешь. Настоящее искусство - только офлайн, живьем, глаза в глаза. Мы ждем наших зрителей в зале, соблюдая все необходимые требования.

Еще одна любимая многими площадка - учебный театр СГИК. На постановки, сделанные студентами старших курсов и их преподавателями, порой билет не достать. Спектакли идут в пятницу, субботу и воскресенье. Это во многом экспериментальные вещи, смелые, стильные, профессионально сделанные. Весна - время дипломных спектаклей. В день может быть сразу по две премьеры.

Сейчас почти сверстан репертуар еще одной площадки, о которой я упоминала выше, - центра "Дирижабль", который подходит под проекты современного искусства: вечера современной хореографии, джазовые и эстрадные концерты, перформативное искусство, разного рода мастер-классы, а их здесь уже прошло немало.

Профессор Михаил Перепелкин: "Гуманитарное знание необходимо естественнонаучному, чтобы оно не съело само себя" 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Портал "Волга Ньюс" запустил серию интервью с учеными и "технарями", в которых они рассказывают о своих изысканиях и их значении. Пока героями этих материалов становились исключительно "физики". Мы решили обратиться к представителю "лириков" и, помимо прочего, расспросить о значении гуманитарного знания для науки в целом. На предложение побеседовать на эту непростую тему откликнулся Михаил Перепелкин, профессор филфака Самарского университета, научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М.Горького, автор сотен научных и краеведческих публикаций. А чтобы уравновесить текст, мы взяли комментарии у профессора Владислава Блатова, заведующего кафедрой "Общая и неорганическая химия" СамГТУ, и специалиста по теории информатики Германа Дьяконова.

Здесь же сейчас идут репетиции еще одного амбициозного проекта, родившегося в СГИК буквально накануне Нового года, - Самарского молодежного симфонического оркестра, в который молодой и харизматичный дирижер Иван Власов, ученик великого Симонова (Юрий Симонов - советский и российский дирижер, народный артист СССР. - Прим. Волга Ньюс), собрал перспективных студентов-музыкантов из института культуры, музыкального училища им. Шаталова, юных музыкантов из детских музыкальных школ. К нам стали подтягиваться и талантливые ребята с хорошими природными вокальными данными из Самарского университета и других вузов. В репертуаре - классика, джаз, каверы на рок- и поп-хиты, музыка из кинофильмов и т.д. Всерьез думаем о детском оркестре и о симфоническом театре.

Сейчас ведем переговоры с "Яндекс Афишей", чтобы билеты на наши концерты, спектакли и представления было удобнее покупать. Этот ресурс поможет нам с паблисити.

- СГИК готов конкурировать за студентов с московскими вузами?

- Готов, и вот почему. Когда ребенок поступает в вуз, любого родителя волнует, что будет дальше и где он будет работать. В регионе в этом плане возможностей больше. То, что в Москве и Петербурге звездный состав преподавателей в вузах - понятно. Да и ведущие театры страны пока находятся там же. Но пандемия усилила процессы глокализации - когда на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональной идентичности произошло ее сохранение, усиление и обособление. Вдруг регионы стали привлекательными, внутренний туризм начал развиваться. Не столицами едиными!..

Сотрудничество с Анатолием Праудиным - тому подтверждение. Надеюсь, что в этом году наберет свой курс и Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра-студии "Грань", выпускник СГИК и наш действующий преподаватель, и через четыре года в новом здании театра штат из актеров будет укомплектован.

Конечно, мастер мог бы, наверное, съездить в Москву, набрать себе там выпускников ведущих театральных вузов. Но он совершенно осознанно выбрал иной путь: воспитать будущих актеров для своего театра здесь, не отрываясь от процесса работы над новыми спектаклями, пробуя и постепенно вводя в них студентов, которые скоро станут дипломированными специалистами. Время быстро бежит… Сейчас Денис Бокурадзе начал вести подготовительные курсы в СГИК.

- Что будет с направлением народного искусства?

- Народные инструменты, искусство народного пения, равно как народная хореография, - это направления, которыми традиционно гордится СГИК. У нас работает сильный кадровый состав, есть востребованные творческие коллективы, которые на слуху у зрителя, - "Волжские узоры", "Заигрыши", "Ларец" и др.

Но есть и очевидные проблемы - с каждым годом мы наблюдаем угасание интереса молодых людей к народной культуре. В детских музыкальных школах дети все реже выбирают народные инструменты, а творческие вузы, не только СГИК, потом между собой "дерутся" за сильных баянистов, балалаечников, домристов. Так, к сожалению, потерял свою былую численность наш оркестр народных инструментов "Жар-птица".

Со своей стороны, мы будем пытаться выправить эту тенденцию, выступая в роли популяризаторов народного искусства. Первые шаги уже сделали, запустив в социальных сетях ролики о наших студентах-народниках, показывая широкой общественности, какие они у нас талантливые, стильные и насколько этника сегодня в тренде.

Решение этой проблемы мне видится и в целевом наборе абитуриентов - под запросы конкретных организаций и творческих коллективов. В этом плане наши партнерские отношения с Государственным Волжским народным хором им. П.Милославова мне видятся очень перспективными.

Кроме того, в СГИК проводятся известные далеко за пределами нашего региона фестивали народного искусства: Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства им. Г.Власенко, Всероссийский открытый фестиваль-конкурс народно-певческого искусства "Лазоревый цвет". Будем развивать это направление, поскольку работа с одаренными и талантливыми детьми - это наша миссия.

- Как вы поддерживаете своих студентов, которые уже выпустились?

- Мы ими гордимся, ведь они являются амбассадорами института. В скором времени соберем их в ассоциацию выпускников СГИК. Тем более что у нашего вуза в этом году юбилей - 1 апреля ему исполняется 50 лет. Мы решили растянуть удовольствие от празднования на весь год. Запланирован ряд масштабных мероприятий. Один из замыслов - провести в России большую открытую репетицию в формате опен-эйр, с участием наших выпускников разных лет и вузов культуры из других регионов.

- Что нужно, чтобы совершить прорыв?

- Давайте сначала определимся - прорыв же совершается не ради прорыва? Главное все же - поставить цель, понять, чего хотим добиться. В институте культуры мы уже начали это осознанное движение вперед, развивая перспективные традиционные направления и создавая новые, воплощая в жизнь смелые, креативные проекты, нужные и полезные региону. Именно так СГИК может оправдать свое существование и совершить этот самый "прорыв". Это как маятник раскачать - потом не остановишь.