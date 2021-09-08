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Образование Общество

17 и 18 сентября самарские школьники не будут учиться

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарских школьников в дни голосования на выборах освободят от обычных занятий. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Фото: samadm.ru

Напомним, голосование на выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу будет проходить с пятницы по воскресенье - 17, 18 и 19 сентября. При этом многие избирательные участки находятся в школах.

"В образовательных организациях всех типов и видов Самарской области, независимо от размещения на их территории участковых избирательных комиссий, 17 и 18 сентября будут днями внеклассной и/или экскурсионной работы. Программу разрабатывает и утверждает каждое образовательное учреждение самостоятельно", - пояснили в минобре.

При этом календарный учебный график в школах из-за двух выпадающих дней будет скорректирован.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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