"Единая Россия" и правительство РФ начали реализацию инфраструктурных проектов в регионах

"Единая Россия" и правительство РФ начали реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах и программу капремонта школ. На следующей неделе партия проведет совещания с правительством по проекту бюджета на 2022 год и период 2023-2024 годов, где будут обсуждаться эти вопросы.

Развитие инфраструктуры дает толчок развитию страны, обеспечивая людей больницами, школами, дорогами, общественными пространствами. Эти вопросы оказались наиболее популярными среди предложений, поступивших в народную программу "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"По инициативе депутатов "Единой России" предложение о поддержке инфраструктурных проектов вошло в послание президента. Глава государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов - они смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет", - отметил Андрей Турчак.

Не менее важная программа - капремонт школ. Секретарь Генсовета партии напомнил, что "Единая Россия" уже подключила к ее подготовке родительское сообщество и за каждой школой закреплены ответственные депутаты.

"Еще один из наших приоритетов - это строительство 1300 новых школ до конца 2024 года, в которых будет учиться свыше миллиона школьников. Это поручение дано президентом в ходе оглашения послания. В рамках нашего партийного проекта "Новая школа" завершаем сбор заявок по регионам. "Единая Россия" обеспечит средства для регионов на строительство и капремонт школ в полном объеме", - отметил первый вице-спикер Совфеда.

Для полноценной реализации программы капремонта школ необходимо утвердить перечень критериев качества, уверена сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Он будет единым и обязательным для всех школ и включит и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения.

Способствовать развитию творческого подхода к обновлению учебных заведений будет конкурс лучших реализованных проектов, считает Елена Шмелева. Их можно отбирать ежегодно и поощрять команды школ-победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды.

Проекты ремонта и строительства школ собраны в одну программу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания комиссии. Это один из ключевых вопросов, которыми правительство и депутаты "Единой России" занимаются по поручению президента.

"Где-то важнее быстро строить, где-то важнее ремонтировать. Мы определили стандарты, по каким мы будем ремонтировать и строить, определили объем денег, необходимых для этой работы", - сказал зампред правительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что большую роль в законодательном обеспечении программ строительства и капремонта школ сыграли депутаты "Единой России".

"Мы надеемся, что и дальше будем контролировать все задуманные проекты с точки зрения хода их реализации", - резюмировал он.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отмечает, что подобная политика направлена на реализацию курса всестороннего системного развития регионов: "Это видно во всех сферах жизни: строятся детские сады, школы, поликлиники, другие объекты инфраструктуры, благоустраиваются дворы и улицы, возводится доступное жилье, строятся и ремонтируются дороги. Увеличивается инвестиционная привлекательность регионов".

Напомним, "Единая Россия" обратилась к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня.

На съезде "Единой России" 19 июня президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования.