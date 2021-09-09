Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю присвоения Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести"

В четверг, 9 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам про случаю присвоения Сызрани почетного звания "Город трудовой славы". Глава региона отметил, что это историческое событие — звание городу присвоил президент России Владимир Путин, а решение было подкреплено сотнями тысяч голосов жителей области.

"Сызрань сыграла в Великой Победе особую роль. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки — уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов — 35 тысяч мин. Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. В этом была огромная заслуга и наших железнодорожников, подготовивших запуск новой железнодорожной линии Свияжск — Ульяновск — Сызрань — Сталинград. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов", - говорится в обращении губернатора.

Он отметил, что за доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. Сегодня их вклад в Великую Победу свято хранят их дети, внуки и правнуки.

"Инициатива по присвоению Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести" сплотила абсолютно всех жителей не только Сызрани, но и региона. Волонтеры, общественные и ветеранские организации, профсоюзы, активные горожане и сельчане — всего в поддержку этого решения высказались 492 317 человек! Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани. И конечно, это многое значит. Сегодня мы сильны своей сплоченностью, патриотизмом, уважением к истории родной земли и нашей великой Родины — России! Вместе мы можем больше!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.