За легитимностью избирательного процесса 17, 18 и 19 сентября будут следить более 5 тыс. общественных наблюдателей, более 60% из которых — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
По информации члена Общественной палаты РФ Павла Покровского, молодежные организации сегодня являются локомотивами развития гражданского общества.
"Главное отличие предстоящих выборов — большое количество молодых кандидатов, людей, которые представляют будущее Российской Федерации. Это наиболее активная электоральная сила. Мало того, молодежь Самарской области прогрессивна. Именно 63-й регион представляет самый молодой кандидат в Государственную думу — житель Тольятти. Мы на самом деле видим готовность молодежи работать на федеральном, региональном и на муниципальном уровнях", — отметил Покровский.
Во время круглого стола член команды "Молодежка ОНФ" Джавид Садыхов поделился своим опытом работы на выборах. Сейчас он проходит обучение, чтобы стать независимым общественным наблюдателем.
"Люди понимают и видят изменения вокруг себя и хотят голосовать. Хотят контролировать процесс. Даже мой младший брат, которому только вот исполнилось 18, тоже хочет быть общественным наблюдателем. Его, как и многих его сверстников, интересует этот процесс", - рассказал юноша.
Член Общественного штаба Людмила Сенилова отметила, что согласно последнему опросу ВЦИОМ, почти половина респондентов заявила: наблюдатели повышают честность голосования.
Кандидатов в Самарскую губдуму в 2021-м много как никогда. Такая ситуация создает конкуренцию и расширяет возможность выбора.
Руководитель программ и проектов "Российского союза молодежи" в Самарской области Даниил Сиднев отметил: "Мне кажется, что наша ключевая задача — это привлекать ребят к голосованию, прийти и проявить свою гражданскую позицию. В этом году действительно очень много молодых кандидатов, которые могут изменить, в первую очередь, нашу жизнь, жизнь молодых людей".
Также в рамках встречи за круглым столом стало известно о стадии готовности избирательных участков к выборным процессам. На сегодняшний день завершаются работы по установке камер и видеорегистраторов — они будут находится на 1 134 участках. 646 участков оборудуют средствами видеорегистрации. До начала голосования общественники посетят еще 250 избирательных пунктов в 16 муниципалитетах региона.
Напомним, трансляция на выборах впервые будет идти непрерывно — с 8:00 17 сентября и до полного подведения итогов. В любое время суток каждый желающий сможет следить за голосованием в центрах общественного наблюдения. Эксперты выражают полную уверенность — выборы пройдут честно, максимально прозрачно и легитимно.
Последние комментарии
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?