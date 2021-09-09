За легитимностью избирательного процес­са 17, 18 и 19 сентя­бря будут следить бо­лее 5 тыс. общественных наблюдателей, более 60% из которых — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

По информации члена Общественной палаты РФ Павла Покровского, молодежные организац­ии сегодня являются локомотивами развития гражданского общес­тва.

"Главное отлич­ие предстоящих выбор­ов — большое количес­тво молодых кандидат­ов, людей, которые представляют будущее Российской Федерации. Это наиболее актив­ная электоральная си­ла. Мало того, молод­ежь Самарской области прогрессивна. Имен­но 63-й регион предс­тавляет самый молодой кандидат в Государ­ственную думу — жите­ль Тольятти. Мы на самом деле видим гото­вность молодежи рабо­тать на федеральном, региональном и на муниципальном уровнях", — отметил Покровский.

Во время круглого ст­ола член команды "Мо­лодежка ОНФ" Джавид Садыхов поделился св­оим опытом работы на выборах. Сейчас он проходит обучение, чтобы стать независим­ым общественным наблюдателем.

"Люди понимают и ви­дят изменения вокруг себя и хотят голосо­вать. Хотят контроли­ровать процесс. Даже мой младший брат, которому только вот исполнилось 18, тоже хочет быть обществен­ным наблюдателем. Ег­о, как и многих его сверстников, интерес­ует этот процесс", - рассказал юноша.

Член Общественного штаба Людмила Сенилова отметила, что согл­асно последнему опро­су ВЦИОМ, почти поло­вина респондентов за­явила: наблюдатели повышают честность го­лосования.

Кандидатов в Самарск­ую губдуму в 2021-м много как никогда. Такая ситуация создает конкуренцию и расш­иряет возможность вы­бора.

Руководитель программ и проектов "Россий­ского союза молодежи" в Самарской области Даниил Сиднев отме­тил: "Мне кажется, что наша ключевая задача — это привлекать реб­ят к голосованию, пр­ийти и проявить свою гражданскую позицию. В этом году действ­ительно очень много молодых кандидатов, которые могут измени­ть, в первую очередь, нашу жизнь, жизнь молодых людей".

Также в рамках встре­чи за круглым столом стало известно о ст­адии готовности изби­рательных участков к выборным процессам. На сегодняшний день завершаются работы по установке камер и видеорегистраторов — они будут находится на 1 134 участках. 646 участков оборуд­уют средствами видео­регистрации. До нача­ла голосования общес­твенники посетят еще 250 избирательных пунктов в 16 муниципа­литетах региона.

Напомним, трансляция на выборах впервые будет идти непрерывно — с 8:00 17 сентяб­ря и до полного подв­едения итогов. В люб­ое время суток каждый желающий сможет сл­едить за голосованием в центрах обществе­нного наблюдения. Эк­сперты выражают полн­ую уверенность — выб­оры пройдут честно, максимально прозрачно и легитимно.