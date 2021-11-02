Депутаты регионального парламента вновь стали автоволонтерами

Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губдуме Александр Живайкин, депутаты фракции Дмитрий Холин и Михаил Натальчук присоединились к работе волонтерского центра и акции взаимопомощи "Мы вместе".

Новая волна пандемии, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, дефицит времени и кадров... Чем каждый самарец может помочь медикам? Добровольцы доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям, оказывают помощь в оплате услуг ЖКХ, печатают и помогают в получении QR-кодов.

Локдаун - не время для безделья. Самарские единороссы вновь стали автоволонтерами. Пока на две недели. Предоставить автотранспорт и самим сесть за руль - все без исключения депутаты поддержали такой вариант помощи медицинским работникам. Работа организована в избирательных округах строго по графику, согласованному с медучреждениями.

Сезонная заболеваемость ОРВИ и рост пациентов с COVID-19, в том числе и тех, кто лечится на дому. Без автомобиля обслужить десятки вызовов за смену врачам не удастся.

"Честно скажу, не думал, что мне снова придется доставать удостоверение волонтера, что снова мы с коллегами поедем развозить врачей к больным. Но, к сожалению, это так. Была возможность у нас всех летом вакцинироваться, чтобы не допустить очередной волны инфекции, выработать коллективный иммунитет. Сегодня все мои коллеги возобновили работу с местными волонтерскими штабами, включились в работу. Мы постараемся подставить свое плечо. Однако все это не решит главной задачи - вакцинации! Это единственный сегодня реальный шанс вернуться к привычной для всех нас жизни", - подчеркнул руководитель фракции партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе, заместитель председателя областного парламента Александр Живайкин.

"Важно быть действительно полезными чем-то нашим уважаемым врачам. Увидеть, что сейчас происходит, как увеличилась нагрузка на врачей. Каждый, наверное, на себе ощутил, как долго приходится ждать участкового врача: количество вызовов таково, что физически это невозможно", - отметил председатель комитета Самарской губернской думы по регламенту Дмитрий Холин.

Отметим, что движению самарских автоволонтеров чуть более года. Первые бригады водителей-добровольцев в помощь медикам городских больниц вышли на маршрут на машинах с символикой волонтерского центра "Единой России" в ноябре прошлого года.

Напомним, объединенный волонтерский центр партии был открыт в Самаре в марте 2020 года. Он объединил более 2 тыс. единороссов губернии, активистов "Молодой Гвардии", ОНФ, "Волонтеров-медиков", "Волонтеров Победы" и добровольцев движения "Мы вместе".