Минздрав РФ предоставит дополнительную поддержку Самарской области в борьбе с COVID-19

Во вторник, 3 ноября, в Самарской области начинает работу группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Цель рабочей командировки - оказать организационную поддержку региональной системе здравоохранения в вопросе повышения эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, эта работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Регионы, где наблюдается наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, посещает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Несколько дней назад он уже побывал во Владимирской области. Также в регионы страны для оказания методической помощи на местах выезжают заместители министра и руководство Росздравнадзора.
Ранее правительство региона обращалось в федеральное ведомство с просьбой об организации такого выезда. На прошлой неделе глава регионального Минздрава Армен Бенян был в Москве, где обсудил с коллегами из федерального ведомства совместный план работы и выработку механизмов, которые позволят повысить эффективность оказания медицинской помощи населению Самарской области с учетом пиковых нагрузок на систему здравоохранения.
Прежде губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что уровень заболеваемости в регионе высок, но и охват тестированием на коронавирусную инфекцию значительно выше, чем в среднем по стране. Это позволяет выявлять большее число заболевших, а значит, своевременно проводить диагностику и начинать необходимое лечение на ранних стадиях.
"Мы не закрываем глаза на заболеваемость ради статистики. Мы стремимся выявить всех заболевших. Конечно, это самый правильный подход с точки зрения методики лечения и оказания помощи. В два-три раза было бы меньше тестирований - и уровень заболеваемости был бы ниже. Но это значит обманывать себя в оценке реальной ситуации. Мы же оцениваем ее реально, стремимся действовать на ранних стадиях. Уверен, это способствует тому, что люди быстрее восстанавливаются", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно