Волонтеры "Единой России" работают в составе мобильных прививочных бригад

2 ноября с 8:00 до 20:00 жители Самары и области смогли пройти вакцинацию от COVID-19 в Областной научной библиотеке, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Знания - теперь не только сила, но и здоровье. В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось уникальное событие - массовая вакцинация от коронавируса.

С 8 утра здесь работали 25 мобильных бригад. За первые три часа прививку в библиотеке вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" сделали более чем 300 человек, за целый день - более чем 1000 человек.

Активисты волонтерского центра партии "Единая Россия" впервые работали в составе мобильных прививочных бригад.

"Сделать прививку смогли все желающие. На входе мы измеряли температуру, помогали заполнить личные анкеты, отвечали на вопросы, показывали дорогу и помогали в гардеробе. Благодаря четкой слаженной работе медиков и волонтеров очередь двигалась очень активно", - рассказали активисты МГЕР о ходе вакцинации в областной библиотеке имени Ленина.

Ребята из "Молодой гвардии" уверены, что нерабочие дни можно провести с пользой для здоровья и наконец сделать то, на что не хватало времени - например, прививку от коронавируса. Волонтеры напоминают, что все, кто сделал прививку сегодня, должен прийти за вторым компонентом вакцины не позднее 23 ноября.

Массовая вакцинация в том же формате запланирована 3 ноября в Тольятти. Она пройдет в культурном центре "Автоград" на улице Юбилейной, 8.