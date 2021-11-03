Дмитрий Азаров и замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев проверили медучреждения Сызрани

В среду, 3 ноября, в Самарской области работает группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они посетили медицинские учреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы не случайно выбрали Сызрань сегодня. Мы могли бы поехать в наши ведущие клиники в Самаре и Тольятти, посетить открытый в областной библиотеке пункт вакцинации, который получил уже достаточно большую популярность за эти два дня. Но мы поехали в самый проблемный сейчас город", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комиссия Минздрава начала свою работу с осмотра Сызранской городской поликлиники. На амбулаторном лечении здесь сейчас находится более 200 человек с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция".

О работе в условиях роста заболеваемости рассказала врач-терапевт городской поликлиники Марина Кашицина: "Конечно, сейчас работать стало намного сложнее. Нагрузка увеличилась в разы. Но мы не опускаем руки: надеемся на вакцинацию и на то, что люди будут бдительнее, будут находиться дома, соблюдать самоизоляцию, особенно пожилые старше 65 лет. Есть соцработники, волонтеры, которые готовы им помочь".

Марина Кашицина также рассказала о том, какую поддержку оказывают регион и муниципалитет молодым специалистам. Так, благодаря принятому на региональном уровне решению врач смогла получить средства на приобретение жилья.

"У нас Сызрань с численностью населения 170 тыс. человек и Тольятти, где проживает около 700 тыс. человек, не подпадают под условия программы "Земский доктор". По этим двум городам мы приняли отдельное решение на региональном уровне по помощи в приобретении жилья. Здесь, в Сызрани, муниципальная власть наиболее активно поддержала это решение. Больше квартир получили сызранские врачи", - рассказал губернатор.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев проверил, как работает call-центр и выстраивается связь с больными, находящимися на лечении дома, как проводится работа с пациентами с COVID-19.

Как сообщил главный врач медицинского учреждения Алексей Гайлис, специалисты центра находятся на связи ежедневно с каждым пациентом, который сейчас проходит лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, до момента выздоровления.

Также Олег Гриднев ознакомился с тем, как в медицинском учреждении организована вакцинация от новой коронавирусной инфекции и гриппа. По словам сотрудников, только от COVID-19 здесь проходят вакцинацию более чем 100 человек в день.

На Сызранской станции скорой медицинской помощи губернатор и замминистра здравоохранения страны пообщались с диспетчерами и врачами.

Скорую медицинскую помощь жителям Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов оказывают 18 бригад (14 из них инфекционные).

Несмотря на то что нагрузка на станцию скорой помощи по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, время от вызова до приезда "скорой" более чем в половине случаев укладывается в 20 минут. Меньше чем за 20 минут "скорая" приезжает практически на все угрожающие жизни состояния. Об этом сообщил главный врач Азизхуджа Урунходжаев.

Также Дмитрий Азаров и Олег Гриднев побывали в Сызранской городской больнице № 2. Глава региона, в том числе, осмотрел новый инфекционный корпус, который планируют достроить до конца года. Сейчас на объекте ведутся заключительные отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных сетей, наружным сетям и благоустройству территории.

Новый корпус появился на месте 2-этажного здания, которое было построено в 1984 году, не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и не функционировало в течение последних 15 лет.

Новый корпус, рассчитанный на 100 пациентов, ждут и весь коллектив больницы и, конечно, жители города. Тем не менее сейчас строительной бригадой допущено отставание от графика работ. Губернатор поручил главе города и главному врачу учреждения в ежедневном режиме контролировать ход строительства и то, как наверстывается отставание. Также губернатор поручил самым внимательным образом отнестись к вопросу соблюдения сроков поставки и монтажа медицинского оборудования.

"Нужно все контролировать по плану-графику, в том числе сроки монтажа и подключения медицинского оборудования. Не должно быть такого, что 25 декабря объект будет готов, а оборудование будет стоять в упаковках", - поставил задачу руководству больницы глава региона.

Главврач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов заверил, что все оборудование уже законтрактовано, ожидается поставка. Запуск корпуса после монтажа и подключения оборудования планируется в первом квартале 2022 года.

"Мы с Дмитрием Игоревичем побывали на всех этапах оказания медицинской помощи и достаточно подробно ознакомились с работой поликлиники, посмотрели работу "скорой помощи" и госпиталя для пациентов с коронавирусом - отделение как для пациентов средней тяжести, так и для пациентов тяжелых, особенно реанимационное отделение. Лекарства, медикаменты есть на всех этапах. Есть большие запасы противовирусных препаратов, которые выдаются пациентам в поликлинике сразу на ранних этапах бесплатно, - отметил Олег Гриднев, подводя предварительные итоги осмотра. - Очень грамотно, четко сформирована работа "скорой помощи". Достойна уважения и работа стационара. Те подходы, что я видел, совершенно правильны, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ на основании постоянных работ экспертов и внедрения лучших практик ведения пациентов с коронавирусом. Уверен, что все ограничительные мероприятия, которые проводит Самарская область, плюс такая работа медицинской службы дадут эффект".

Заместитель главы Минздрава РФ отметил также, что руководство Самарской области понимает проблемы и задачи, более того, акцентирует их для федерального министерства и идет на опережение, и все принятые сегодня в Самарской области крайне важны.

Олег Гриднев сообщил, что в визите делегации участвует академик Владимир Стародубов, и он сегодня оценил организацию помощи пациентам с коронавирусом в Тольятти. Конечной точкой будет Самара, где специалисты также проверят ряд медучреждений. Результаты командировки будут подведены на совещании 4 ноября в столице региона.

"Конечно, для нас крайне важно получить взгляд со стороны. С одной стороны, посмотреть, как реализуются те методики и рекомендации, очень четкие, которые дает Минздрав России. С другой стороны, увидеть где-то пробелы, обозначить перспективы развития системы здравоохранения. Олег Владимирович обладает колоссальным опытом создания системы здравоохранения в Московской области и в Москве", - отметил глава региона, поблагодарив Олега Гриднева за профессиональные рекомендации, которые будут актуальными не только для медицинских учреждений Сызрани, но и для других городов региона.

Губернатор подчеркнул, что решения, которые примет экспертная комиссия, предложения и рекомендации экспертов федерального министерства здравоохранения будут реализованы, и выразил уверенность, что они помогут быстрее справляться с той непростой ситуацией, которая складывается в губернии.

"Мы действительно фиксируем высокий уровень заболеваемости. Мы показываем честную картину, на высочайшем уровне держим уровень ПЦР-тестирования в нашем регионе для того, чтобы на ранних стадиях выявлять всех, кто инфицирован ковидом. Это в конечном счете ведет к большей вероятности успешного излечения больного. И конечно, исходя из фиксируемого уровня заболеваемости, благодаря такому опережающему тестированию мы получаем и федеральную поддержку", - акцентировал внимание губернатор.

В качестве примера Дмитрий Азаров привел обеспечение бесплатными препаратами населения для борьбы с COVID-19. Самарская область получила очень весомые субсидии, значительно больше, чем соседние регионы.

У региона налажено эффективное взаимодействие с федеральным министерством здравоохранения. Практически каждую неделю представители подразделений министерства, эксперты ведущих методических, лечебных центров бывают в Самарской области.

"Мы стремимся действовать на опережение. Веденные ограничительные меры - очень непростые, жесткие, болезненные для малого и среднего бизнеса - уже сегодня приводят к снижению количества людей, которых мы ежедневно госпитализируем. - подчеркнул глава региона, сообщив, что уже на этой неделе будут обсуждаться дополнительные меры поддержки бизнеса. - Мы два дня подряд выписываем людей из стационаров больше, чем госпитализируем. Это первые осторожные результаты принятых мер. Уверен, что вместе с руководством, ведущими экспертами Минздрава РФ мы в дальнейшем найдем эффективные пути решения стоящим перед нами задач".