Дмитрий Азаров: "В День народного единства мы вместе!"

В четверг, 4 ноября, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера им. Владимира Полякова и передал медикам подарки.
Даже медики, не работающие в "красной зоне", ощущают пиковую нагрузку на всю систему здравоохранения. Ежегодно специалисты самарского кардиоцентра оказывают помощь более 5 тыс. пациентов, выполняется более 6,5 тыс. различных исследований сердечно-сосудистой системы. Самарские кардиохирурги входят в число лидеров российской рентгенохирургической практики и спасают жизни наравне со своими коллегами из "красной зоны".
"Быть ведущим учреждением по кардиологии непросто. День народного единства - особый праздник. Хочу, чтобы вы знали - вместе с вами абсолютное большинство жителей нашего региона. Низкий вам поклон за ваш труд!" - отметил Дмитрий Азаров.
"Хочу пожелать вам крепкого здоровья - и вам, и вашим родным и близким людям. Вы спасаете здоровье и жизнь моих земляков. Хочу поблагодарить вас за ваш героический труд", - адресовал слова благодарности медикам кардиоцентра Дмитрий Азаров.
Главная задача волонтерского центра партии и акции взаимопомощи #Мывместе - оказать помощь и поддержку сотрудникам медучреждений в эти непростые дни. Микроволновые печи и термопоты позволят дооборудовать комнаты отдыха для врачей кардиоцентра. А фрукты и сладости (в том числе торты с символикой акции "Мы вместе") сделают жизнь немного слаще, уверены волонтеры.
"Поверьте, что благодарность людей сегодня велика. Не всегда ее высказывают здесь, когда попадают сюда. Но сотни и сотни тысяч людей благодарят сегодня врачей за спасение своих жизней и спасение жизней своих родных и близких людей", - подчеркнул глава региона.
Напомним, в работе волонтерского центра в Самарской области участвуют "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", добровольцы акции "Мы вместе". "Единая Россия" мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии продолжат помогать врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно