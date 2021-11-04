Дмитрий Азаров: "В День народного единства мы вместе!"

В четверг, 4 ноября, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера им. Владимира Полякова и передал медикам подарки.

Даже медики, не работающие в "красной зоне", ощущают пиковую нагрузку на всю систему здравоохранения. Ежегодно специалисты самарского кардиоцентра оказывают помощь более 5 тыс. пациентов, выполняется более 6,5 тыс. различных исследований сердечно-сосудистой системы. Самарские кардиохирурги входят в число лидеров российской рентгенохирургической практики и спасают жизни наравне со своими коллегами из "красной зоны".

"Быть ведущим учреждением по кардиологии непросто. День народного единства - особый праздник. Хочу, чтобы вы знали - вместе с вами абсолютное большинство жителей нашего региона. Низкий вам поклон за ваш труд!" - отметил Дмитрий Азаров.

"Хочу пожелать вам крепкого здоровья - и вам, и вашим родным и близким людям. Вы спасаете здоровье и жизнь моих земляков. Хочу поблагодарить вас за ваш героический труд", - адресовал слова благодарности медикам кардиоцентра Дмитрий Азаров.

Главная задача волонтерского центра партии и акции взаимопомощи #Мывместе - оказать помощь и поддержку сотрудникам медучреждений в эти непростые дни. Микроволновые печи и термопоты позволят дооборудовать комнаты отдыха для врачей кардиоцентра. А фрукты и сладости (в том числе торты с символикой акции "Мы вместе") сделают жизнь немного слаще, уверены волонтеры.

"Поверьте, что благодарность людей сегодня велика. Не всегда ее высказывают здесь, когда попадают сюда. Но сотни и сотни тысяч людей благодарят сегодня врачей за спасение своих жизней и спасение жизней своих родных и близких людей", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в работе волонтерского центра в Самарской области участвуют "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", добровольцы акции "Мы вместе". "Единая Россия" мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии продолжат помогать врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.