Программа "ЛюбиДелай" возвращается в школы Самары расширенной и обновленной

С ноября в Самаре стартовал новый сезон программы "ЛюбиДелай", которая помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире. В этом учебном году содержание программы значительно расширилось: навыки осознанного выбора, в том числе будущей профессии, дополнят занятия, посвященные управлению временем, эмоциональному интеллекту и самоменеджменту.

Программа "ЛюбиДелай" реализуется компанией SmartCourse при поддержке Фонда Арконик и Центра развития образования г. о. Самара уже пятый год подряд. Благодаря Фонду работники образования имеют возможность обучаться бесплатно. За это время участниками программы стали порядка 200 учителей из более чем 50 школ областного центра. С помощью педагогов полезные навыки получили свыше 2 000 школьников.

В 2021 году "ЛюбиДелай" предоставляет участникам еще больше возможностей. Кроме профориентационной работы, изучения востребованных STEM-профессий и формирования навыков осознанного выбора, программа включает такие новые модули, как "Управление временем", "Самоменеджмент" и "Эмоциональный интеллект". Классные руководители, учителя, психологи и другие специалисты, работающие со школьниками, с помощью новых методик смогут подготовить ребят к жизни в современном нестабильном мире, вооружить их гибкими навыками, дать ориентиры для личностного роста. Это позволит в том числе выполнить задачу, обозначенную президентом страны Владимиром Путиным, по словам которого России нужны "школы, которые не просто учат…, но и воспитывают личность".

Новые подходы к работе со старшеклассниками способствуют их общему развитию и другим позитивным изменениям. "Очень необычный и полезный курс. Помогает снизить градус волнения насчет будущей жизни. Я поняла, что надо работать над собой и становиться сильнее", — написала в отзыве одна из школьниц.

Не менее полезной программа стала для самих педагогов. "Для ребят изучение профессий будущего было переломным моментом. Даже с молчаливыми прежде учениками теперь намного проще общаться. Лучше понимаешь, что у ребят в голове и на душе, легче строить диалог", — делится впечатлениями одна из участниц программы "ЛюбиДелай". "В этом году я поступила в магистратуру и благодаря программе выбрала темой работы профориентацию. Спасибо вам!" — добавляет одна из молодых работниц сферы образования.

Программа "ЛюбиДелай" будет проходить в Самаре с ноября 2021 по май 2022 года. Занятия назначаются в удобное для участников время. Педагоги получат подробные сценарии уроков и другие материалы для работы со школьниками, приобретут опыт работы с цифровыми инструментами. Участие в программе полностью бесплатное, по завершении работники образования получат свидетельства о повышении квалификации.