Впервые семь фермеров Самарской области стали получателями губернаторского гранта "Агростартап-Регион"

В Самарской области на новую меру господдержки - губернаторский грант "Агростартап-Регион" - в текущем году было направлено более 27 млн рублей. На полученные бюджетные средства семеро победителей конкурсного отбора будут реализовывать собственные бизнес-проекты по развитию молочного и мясного животноводства, в том числе козоводства.

"Агростартап-Регион", как и вся система поддержки фермеров, ориентирован на увеличение поголовья в фермерских хозяйствах, а также на создание дополнительных рабочих мест в сельской местности.

Всего в этом году более 145 млн руб. в результате конкурса предоставлено получателям гранта по направлению "Семейная ферма" и порядка 40 млн руб. - победителям конкурса "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Значительная часть бизнес-планов, предоставляемых фермерами на конкурсный отбор, предполагает развитие приоритетных для регионального АПК направлений - молочного и мясного скотоводства.

"Бизнес-план наших фермеров Нурматовых, победителей конкурса "Агростартап-Регион", предусматривает воспроизведение маточного поголовья скота и выращивание бычков мясной породы, конкретно - казахской белоголовой. Где покупать скот, животноводы решают сами, даже лучше, если они приобретут телят за пределами района. Думаю, в нашем районе скотоводы только обрадуются, если местное "рогатое население" разбавится особями из других территорий", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин.

Получатель гранта "Агростартап-Регион" из Елховского района Наргизахон Нурматова уверено строит планы на будущее. "Мясо будем реализовывать в Самарской области, а на перспективу планируем организовать сбыт и в Московской области. Грант "Агростартап-Регион" - очень хорошая, ощутимая поддержка, особенно для таких начинающих фермеров, как мы", - поделилась фермер.

"В 2013 году защитил бизнес-проект как начинающий фермер и получил грант в сумме 1,5 млн рублей. Взял направление по выращиванию и реализации населению кормов. В селе многие тогда держали личный скот, и была большая потребность в грубых кормах. В текущем году стал получателем гранта "Семейная ферма", по которому оказывается очень серьезная поддержка. Мы рассматривали только это направление, потому что в условиях наших засушливых погодных условий получить прибыль от собранного урожая и на нее приобрести технику почти невозможно. Очень рады, что нас заметили, одобрили и выделили средства на дальнейшее развитие. В случае с нашим хозяйством государственная поддержка стала основополагающей. Это то, с чего мы начали свое дело. И помощь эту трудно переоценить, потому что она очень масштабна", - считает получатель гранта "Семейная ферма" из Алексеевского района Алексей Клышников.