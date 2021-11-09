Губернатор: Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе

Во вторник, 9 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Центральной темой обсуждения стали ситуация с распространением коронавируса в регионах страны и эффект нерабочих дней, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова акцентировала внимание на необходимости сохранения и ужесточении контроля за соблюдением ограничительных мер, которые введены на уровне субъектов РФ для снижения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кроме того, глава федерального ведомства по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметила, что в последние три месяца в субъектах Российской Федерации в 1,5 раза вырос охват тестированием на коронавирус.

"Президент поручил кратно увеличить объем тестирования на коронавирус. Важно, чтобы это соблюдалось во всех субъектах РФ. Сейчас главное - вовремя выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение, оказывать своевременную медицинскую помощь заболевшим и обезопасить окружающих от заражения", - прокомментировал Михаил Мишустин.

Самарская область - одна из тех, где охват тестированием значительно превышает норматив, установленный на федеральном уровне. Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. С начала 2021 года проведено более 2,7 млн исследований. Охват тестированием за последние восемь недель составил 440 на 100 тыс. населения с пиковыми значениями до 510 на 100 тыс. населения.

Губернатор Дмитрий Азаров охарактеризовал эпидемиологическую обстановку в регионе как напряженную и выразил надежду, что в данный момент она стабилизировалась на верхнем уровне заболеваемости с постепенным снижением общего количества больных.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе на 1 неделю раньше, чем на федеральном уровне, были введены нерабочие дни, а сейчас, после их окончания, действует максимально широкий перечень ограничительных мероприятий, внедрены QR-коды во все сферы жизнедеятельности.

Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе. "Произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%, снижение заболеваемости пневмонией на 22%, что считается хорошими прогностическими показателями и по ковиду. При этом мы сохранили высокий уровень ПЦР-диагностики, увеличили темпы вакцинации с 34 тысяч до 105 тысяч в неделю", - сообщил руководитель Самарской области.

Еще одним значимым эффектом нерабочих дней стали уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, снижение расхода кислорода, увеличение количества свободных коек.

"Мы внимательно анализируем заболеваемость по отраслям, и если двумя неделями раньше пиковых значений у нас достигала заболеваемость офисных сотрудников и работников сферы услуг, то сейчас, после двух недель режима нерабочих дней, она снизилась практически до среднеобластных показателей", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Особое внимание в регионе уделяется максимальному охвату тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Он обеспечивается в том числе за счет обследования пациентов с ОРВИ. Губернатор выразил благодарность главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой за поддержку в дополнительной поставке тест-систем в регион.

Также Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко - за выделение средств из федерального бюджета в размере 536 млн руб. на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19.

"Практически рекордные средства выделены на амбулаторных больных. Больше только Москва получила. Спасибо, это большое подспорье для региона", - подчеркнул губернатор.

Сегодня регион занимает восьмое место среди субъектов РФ по доле вакцинированного населения. Первичную вакцинацию прошли 1376529 человек, завершили курс вакцинации 1254262 жителя губернии.

"Прошу вас внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами региона. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер и, если надо, совместно вырабатывать совместные. Отдельное внимание прошу уделить наращиванию темпов вакцинации, особенно граждан старше 60 лет", - поручил главам субъектов РФ Михаил Мишустин, подводя итоги совещания.

