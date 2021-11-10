На пожаре в Сызрани погиб ребенок и пострадал мужчина

В среду, 10 ноября, около 15:03, начался пожар на ул. Аэродромной, 35 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел жилой дом и постройки во дворе. Площадь пожара составила 350 кв. м. Борьбу с огнем вели 40 человек. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В 16:45 возгорание ликвидировали.

В результате пожара погиб шестилетний мальчик и пострадал мужчина, личность которого устанавливают.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.