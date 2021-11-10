На пожаре в Сызрани погиб ребенок и пострадал мужчина

В среду, 10 ноября, около 15:03, начался пожар на ул. Аэродромной, 35 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горел жилой дом и постройки во дворе. Площадь пожара составила 350 кв. м. Борьбу с огнем вели 40 человек. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В 16:45 возгорание ликвидировали.
В результате пожара погиб шестилетний мальчик и пострадал мужчина, личность которого устанавливают.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся