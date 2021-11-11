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Добровольцы волонтерского центра "Единой России" выезжают к пациентам вместе с медиками

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автоволонтеры Самары помогают снизить нагрузку на врачей. Третью неделю добровольцы волонтерского центра партии "Единая Россия" выезжают к пациентам вместе с медиками.

Участковые терапевты многих самарских поликлиник чаще всего добираются до пациентов пешком - служебного транспорта на всех не хватает. То время, которое можно было бы потратить на прием больных, уходит на дорогу, рассказывают врачи и фельдшеры. Автоволонтеры могут помочь врачам. И это очень несложная, но такая реальная помощь.

О том, чтобы стать волонтером, Владислав раньше никогда не задумывался. И вот уже больше двух недель молодой человек помогает медикам городской больницы №6 добираться к пациентам. Владиславу 20 лет, он - студент четвертого курса Самарского технического университета, активист местного штаба "МГЕР" Железнодорожного района Самары. Круг его интересов обширен, но Влад находит время для добрых дел.

Отметим, что за две недели локдауна в Самарской области депутаты регионального заксобрания фракции "Единая Россия" вместе с врачами побывали более чем на сотне вызовов. Наравне со своими старшими товарищами волонтеры "Молодой гвардии" выезжали в составе мобильных бригад на врачебные смены в Советский, Промышленный и Красноглинский районы Самары. Работа волонтерского центра партии продолжается.

Врач-терапевт амбулаторного ковид-центра Екатерина Лябина и ее коллеги благодарят каждого, кто продолжает присоединяться к акции. И говорят, что такие люди - не меньшие герои, чем те, кто сейчас спасает жизни в стенах больниц.

Присоединиться к автоволонтерам можно по тел. 8-937-100-35-05.

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