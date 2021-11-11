Добровольцы волонтерского центра "Единой России" выезжают к пациентам вместе с медиками

Автоволонтеры Самары помогают снизить нагрузку на врачей. Третью неделю добровольцы волонтерского центра партии "Единая Россия" выезжают к пациентам вместе с медиками.
Участковые терапевты многих самарских поликлиник чаще всего добираются до пациентов пешком - служебного транспорта на всех не хватает. То время, которое можно было бы потратить на прием больных, уходит на дорогу, рассказывают врачи и фельдшеры. Автоволонтеры могут помочь врачам. И это очень несложная, но такая реальная помощь.
О том, чтобы стать волонтером, Владислав раньше никогда не задумывался. И вот уже больше двух недель молодой человек помогает медикам городской больницы №6 добираться к пациентам. Владиславу 20 лет, он - студент четвертого курса Самарского технического университета, активист местного штаба "МГЕР" Железнодорожного района Самары. Круг его интересов обширен, но Влад находит время для добрых дел.
Отметим, что за две недели локдауна в Самарской области депутаты регионального заксобрания фракции "Единая Россия" вместе с врачами побывали более чем на сотне вызовов. Наравне со своими старшими товарищами волонтеры "Молодой гвардии" выезжали в составе мобильных бригад на врачебные смены в Советский, Промышленный и Красноглинский районы Самары. Работа волонтерского центра партии продолжается.
Врач-терапевт амбулаторного ковид-центра Екатерина Лябина и ее коллеги благодарят каждого, кто продолжает присоединяться к акции. И говорят, что такие люди - не меньшие герои, чем те, кто сейчас спасает жизни в стенах больниц.
Присоединиться к автоволонтерам можно по тел. 8-937-100-35-05.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!