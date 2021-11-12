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Здравоохранение Общество

Армен Бенян объяснил, получится ли вакцинация по лайту

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прямом эфире в ЦУР Самарской области министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, кому не стоит прививаться вакциной "Спутник Лайт" и объяснил, почему данного препарата пока не хватает.

Армен Бенян подчеркнул, что сегодня препарат "Спутник Лайт" рекомендован только для ревакцинации, то есть повторного введения вакцины и не может использоваться для первой прививки. По словам главы минздрава дефицит вакцин "Спутник Лайт" в Самарской области вызван повышенным спросом на этот препарат.

"Поставки во все регионы всех видов вакцин осуществляет только один поставщик. Все стараются работать в быстром режиме, но не так просто угадать настроение граждан, которые выбирают ту или иную вакцину", — пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что нет никакой разницы в том, какой вакциной прививаться, как в первый, так и во второй раз — все они одобрены, эффективны и безопасны.

"Прививайтесь тем, что есть в наличии. Многие уже вакцинировались и убедились в эффективности вакцины. Самое правильное, что вы можете сделать в сегодняшней ситуации — быстро вакцинироваться", — заключил Армен Бенян.

В настоящий момент в области в наличии имеется более 200 тысяч доз вакцины "Спутник V", около 4000 "ЭпиВакКорона", около 700 доз "КовиВак". Вакцин "Спутник Лайт" в наличии около 7400, также ожидаются поставки еще около 40 тысяч доз в самое ближайшее время.

Гид потребителя

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ужас

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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