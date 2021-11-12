Армен Бенян объяснил, получится ли вакцинация по лайту

В прямом эфире в ЦУР Самарской области министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, кому не стоит прививаться вакциной "Спутник Лайт" и объяснил, почему данного препарата пока не хватает.
Армен Бенян подчеркнул, что сегодня препарат "Спутник Лайт" рекомендован только для ревакцинации, то есть повторного введения вакцины и не может использоваться для первой прививки. По словам главы минздрава дефицит вакцин "Спутник Лайт" в Самарской области вызван повышенным спросом на этот препарат.
"Поставки во все регионы всех видов вакцин осуществляет только один поставщик. Все стараются работать в быстром режиме, но не так просто угадать настроение граждан, которые выбирают ту или иную вакцину", — пояснил министр.
При этом он подчеркнул, что нет никакой разницы в том, какой вакциной прививаться, как в первый, так и во второй раз — все они одобрены, эффективны и безопасны.
"Прививайтесь тем, что есть в наличии. Многие уже вакцинировались и убедились в эффективности вакцины. Самое правильное, что вы можете сделать в сегодняшней ситуации — быстро вакцинироваться", — заключил Армен Бенян.
В настоящий момент в области в наличии имеется более 200 тысяч доз вакцины "Спутник V", около 4000 "ЭпиВакКорона", около 700 доз "КовиВак". Вакцин "Спутник Лайт" в наличии около 7400, также ожидаются поставки еще около 40 тысяч доз в самое ближайшее время.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.